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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    18 августа 2026, 08:45 • Новости дня

    МИД: Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам

    Генконсул России в Женеве Попов заявил об ужесточении выдачи швейцарских виз

    Tекст: Вера Басилая

    Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам, заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

    По словам Попова, власти Швейцарии продолжают планомерно усложнять процесс въезда для соотечественников, передает РИА «Новости».

    «Можем констатировать, что идет действительно уже такая устойчивая линия на ужесточение выдачи виз россиянам», – заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

    Дипломат пояснил, что сейчас нет никаких гарантий успешного оформления документов. Посольство в Берне также подтверждает, что ситуация продолжает ухудшаться, затрагивая даже российских дипломатов. Соотечественники регулярно жалуются на политику дипмиссии.

    Ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России были введены Еврокомиссией в ноябре 2025 года. Теперь для каждого путешествия требуется запрашивать отдельное разрешение. В МИД России неоднократно называли подобные действия Брюсселя дискриминацией по национальному признаку и проявлением лицемерия.

    В июне посол России в Берне Сергей Гармонин подтвердил факт выдачи швейцарской стороной преимущественно однократных виз.

    Месяцем позже визовый центр Словакии временно приостановил прием заявлений россиян на оформление шенгена.

    В прошлом году власти Швейцарии официально присоединились к новым правилам Евросоюза по ограничению многократных разрешений на въезд.

    17 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японский дипломат проигнорировал требование явиться в российское внешнеполитическое ведомство из-за заявлений Токио о поездке президента Владимира Путина на Курильские острова, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это, конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Министр добавил, что подобное поведение вызывает недоумение. По его словам, японский посол отличается высокой активностью и ранее неоднократно проводил несогласованные встречи, в том числе привозил делегацию бизнесменов без уведомления российского ведомства.

    «Что касается наших послов. Наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили там этот «протест». Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии», – отметил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио из-за визита президента на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

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    17 августа 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова

    Захарова анонсировала визит японского посла в МИД во вторник

    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Японии в Москве Акира Муто посетит российское дипломатическое ведомство во вторник после заявлений руководства министерства о его неявке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Глава японской дипмиссии Акира Муто прибудет в министерство иностранных дел России 18 августа, передает ТАСС.

    «После сегодняшних слов Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», – заявила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российского посла вызвали после протеста Токио, связанного с поездкой Владимира Путина на Итуруп. Однако японская сторона не смогла четко объяснить причину отказа дипломата посетить ведомство 14 и 17 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки Владимира Путина на Курильские острова.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал заявления Токио об этом визите совершенно неприемлемыми.

    После этого японский дипломат проигнорировал первоначальное требование явиться в МИД России.

    Комментарии (10)
    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

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    17 августа 2026, 13:40 • Новости дня
    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье

    Рогов: Необходимо уничтожить три переправы через Днепр в Запорожье

    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье
    @ Hreod/wikimedia

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России уже наносили удары по мосту Преображенского в Запорожье. В результате атаки 16 августа есть частичные повреждения. Но чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.

    «В Запорожье существует разветвленная сеть мостов, соединяющая правый и левый берег Днепра», – напомнил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии. Он упомянул мосты Преображенского: первый ведет с правого берега (Новый Днепр) на остров Хортица, второй – с острова Хортица на левый берег (Старый Днепр).

    Параллельно на небольшом удалении проходит Новый мост: Вантовый (Новый Днепр) и Балочный (Старый Днепр). «Их строительство началось в 2004 году. После переворота на Украине финансирование региона почти прекратилось, а проект превратился в долгострой. В итоге движение по мостам открыли лишь в 2020-х», – уточнил собеседник. Также есть автотранспортный Арочный мост, соединяющий через Старый Днепр правобережную часть города с островом Хортица.

    Наконец, в качестве автодорожного моста, соединяющего левобережную и правобережную части Запорожья, используется плотина Днепрогэс. В 2024 году в результате ударов ВС России гидроэлектростанция была остановлена – тогда сообщалось о повреждении машинных залов и распределительных станций. Однако связь между двумя берегами сохранилась.

    Рогов напомнил, что целью российской армии уже не в первый раз становится мост Преображенского через Старый Днепр. «Есть частичные повреждения, но это пока не повлияет на переброску противником сил и средств для ведения боевых действий. Вместе с тем крайне важно усиливать атаки на этом направлении», – подчеркнул спикер.

    По его оценкам, чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр. «Без этого разрушение лишь моста Преображенского через Старый Днепр возымеет частичный эффект – противник перенаправит трафик», – рассуждает Рогов.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Юрий Баранчик. Он сослался на оценки военных аналитиков, согласно которым мосты через Днепр являются «нервным узлом» обороны ВСУ на юге. «Их уничтожение отрезает украинскую группировку от левого и правого берега, парализуя движение тяжелой техники и переброску резервов», – написал Баранчик в своем Telegram-канале.

    «Преображенский мост имеет ключевое значение для снабжения группировки противника на Запорожском направлении – через него проходят как автомобильные, так и железнодорожные перевозки военных грузов, бронетехники и боеприпасов», – добавил эксперт. По его мнению, российские войска переходят к тактике системного «разрезания» коммуникаций противника на стратегическом уровне. «Если раньше приоритетом были энергетика и объекты ВПК, то теперь ставка сделана на транспортную инфраструктуру», – отметил политолог.

    Ранее российские военные нанесли удар по мосту Преображенского через Старый Днепр в Запорожье. По информации авторов Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», после атаки движение по мосту было ограничено. Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на момент публикации материала не приводятся.

    Как отмечают эксперты, это не первый удар по переправе. «20 июня 2026 года после массированного удара управляемыми авиабомбами движение по мосту Преображенского уже ограничивалось, а транспорт направляли в объезд через Новый мост и плотину Днепрогэс. Украинская сторона тогда подтверждала девять ударов ФАБами с УМПК по Запорожью», – напоминают авторы Telegram-канала «Военная хроника».

    По их мнению, нынешняя атака интересна прежде всего возможным продолжением воздействия на днепровские транспортные переходы Запорожья. Речь идет о двух мостах Преображенского – через Старый и Новый Днепр – Балочном и Арочном мостах (через Старый Днепр), Вантовом мосте (через Новый Днепр), а также плотине Днепрогэс.

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    17 августа 2026, 11:53 • Новости дня
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова провела параллель между главой евродипломатии Каей Каллас и известным персонажем советского мультфильма старухой Шапокляк.

    Захарова, отвечая на вопрос журналистов о том, что мешает Каллас осознать неэффективность санкционной политики, привела в пример персонажа советского мультфильма, передает «Комсомольская правда».

    «По такому же принципу жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя»», – заявила Захарова.

    Ранее глава европейской дипломатии сообщила о подготовке очередного пакета ограничений. По словам Каллас, осенью Евросоюз планирует ввести самые масштабные санкции против российской стороны.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила ввести осенью самый крупный пакет антироссийских ограничений.

    В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова назвала европейскую чиновницу «пакетчицей».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк.

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    17 августа 2026, 16:01 • Новости дня
    Лавров назвал тревожным курс Японии на пересмотр послевоенных ограничений

    Лавров: Попытки Японии уйти от исторической ответственности вызывают тревогу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стремление Токио изменить глобальные правила и отказаться от мирных конституционных принципов ради зарубежных военных операций вызывает серьезные опасения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров выразил обеспокоенность действиями Токио. Министр обратил внимание на желание японских властей адаптировать международные нормы под собственные интересы и нужды американских союзников, передает РИА «Новости».

    «Но если японские коллеги пытаются сейчас переделать международной право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз. Если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию. По крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено конституцией до сих пор», – сказал Лавров.

    Данное заявление прозвучало во время пресс-конференции после завершения официальных переговоров с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. По оценке российского дипломата, подобный политический курс «вызывает большую тревогу».

    Ранее Лавров посоветовал Токио заняться своими делами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России указал на открытые обсуждения пересмотра неядерного статуса Японии.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Токио в непризнании итогов Второй мировой войны.

    На недавней памятной церемонии японский премьер-министр Санаэ Такаити проигнорировала традиционные слова о раскаянии.

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    17 августа 2026, 16:53 • Новости дня
    СК сообщил о гибели двух рабочих в канализационном коллекторе в Белой Калитве

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время ремонта канализационного коллектора в Белой Калитве Ростовской области погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщили в региональном СК.

    Инцидент произошел в понедельник, 17 августа, в результате внезапного выброса метана, передает РИА «Новости».

    «В результате происшествия погибли два монтажника – мужчина 37 лет и женщина 45 лет. Еще двое работников доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил представитель регионального управления Следственного комитета.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Ростовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне двое рабочих погибли при обследовании канализационной сети в Татарстане.

    В апреле прошлого года смертельный инцидент произошел на сульфидном предприятии в Челябинской области.

    В июле 2024 года взрыв на канализационной станции в Волгограде привел к гибели двух человек.

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    17 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Мальчик спас двух сестер от вооруженной ножом школьницы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Башкирии младший брат помог спасти родственниц во время поножовщины в квартире, оперативно позвав на помощь соседей.

    В жилом доме на улице Высотной 16-летняя девочка ранила ножом двух сестер 16 и девяти лет, передает РИА «Новости».

    Пострадавшие госпитализированы и прооперированы, при этом старшая находится в крайне тяжелом состоянии.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Во время конфликта между сверстницами взрослых в квартире не было, однако там находился десятилетний брат раненых.

    Уполномоченный по правам ребенка по региону Ольга Панчихина навестила семью в больнице. «Практически девочек спас их младший братишка. Он не растерялся, после происшествия выбежал из квартиры, звал на помощь», – рассказала омбудсмен.

    Откликнувшиеся соседи оперативно вызвали скорую помощь. Сейчас мальчик находится у знакомых матери под присмотром взрослых, а женщине оказывают поддержку психологи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух девочек. Вскоре стражи порядка обнаружили скрывшуюся с места преступления 16-летнюю злоумышленницу.

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    17 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Администратора канала «Кремлевская прачка» приговорили к 11 годам колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор администратору Telegram-каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаилу Полякову за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров крупной IT-компании.

    Мужчину признали виновным в вымогательстве крупной суммы в составе организованной группы, передает ТАСС.

    По данным следствия, злоумышленники требовали 50 млн рублей у двух топ-менеджеров группы компаний «Ланит». «Михаил Поляков приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей», – сообщил участник судебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее суд назначил блогеру Алексею Земцову три года колонии за вымогательство. В феврале текущего года суд приговорил администраторов других каналов к длительным срокам за шантаж подмосковного чиновника.

    В 2024 году коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов получил семь с половиной лет строгого режима за вымогательство у главы Ростеха.

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    17 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    Лавров посоветовал Токио «заняться своими делами»

    Лавров посоветовал Токио заняться своими делами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рекомендовал в ответ на претензии Токио из-за поездки президента России Владимира Путина на Курилы прекратить милитаристские нападки и заняться собственными внутренними проблемами.

    Лавров прокомментировал реакцию Токио на поездку Владимира Путина на Курильские острова. Он подчеркнул, что японским властям следует сфокусироваться на внутренней повестке, а не критиковать Москву, передает ТАСС.

    «Но если японцы хотят отвлечь внимание от этой своей милитаристской линии путем вот таких наездов – извините за грубое слово – на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы посоветовал лучше заняться своими делами. У них дома таких дел очень много», – заявил дипломат.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой министерства иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Лавров добавил, что у Японии дома накопилось очень много собственных нерешенных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест из-за визита российского лидера.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал реакцию Токио совершенно неприемлемой.

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    17 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах снизилась после утреннего роста

    Цена европейского газа упала до 734 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После утреннего скачка выше 750 долларов, ставшего максимумом с конца июля, европейские биржевые котировки на природный газ скорректировались вниз.

    В понедельник днем показатели на лондонской бирже ICE продемонстрировали спад, передает РИА «Новости». Сентябрьские контракты по индексу нидерландского хаба TTF открылись на отметке 743,7 доллара за тысячу кубометров. К середине дня стоимость опустилась до 734,3 доллара.

    Ранее цена топлива превышала 750 долларов впервые с 24 июля. Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало значительное удорожание энергоресурсов в европейском регионе. Средние биржевые показатели за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, перешагнув рубеж в 600 долларов.

    Рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность на протяжении всех этих месяцев. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    Подобных устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года, исключая период кризиса. Исторический максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость природного газа на европейских биржах преодолела отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    В минувшую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов по индексу TTF достигли уровня 726 долларов.

    Днем ранее цена голубого топлива на фоне высокой волатильности рынка опустилась до 720 долларов.

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    17 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Самые бюджетные билеты на концерты Уэста в Петербурге раскупили за два часа

    Tекст: Денис Тельманов

    Поклонники американского рэпера Канье Уэста раскупили самые доступные билеты на его октябрьские выступления в Петербурге всего за пару часов после старта продаж.

    Все билеты стоимостью 9 тыс. рублей на концерты Канье Уэста в Петербурге закончились за полтора-два часа, передает РИА «Новости». Выступления американского исполнителя пройдут 10 и 11 октября на площадке «Газпром - Арена».

    В продаже остаются билеты на трибуны по цене от 12 до 50 тыс. рублей, а также места на танцполе, которые обойдутся в 25 тыс. рублей. Желающие могут приобрести и самые дорогие билеты в VIP-ложи за 160 тыс. рублей.

    Ye, ранее известный как Канье Уэст, является одним из самых влиятельных артистов в хип-хопе. Музыкант официально сменил имя в 2021 году. На его счету 24 премии Grammy и такие альбомы, как The College Dropout и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер Канье Уэст запланировал два масштабных выступления на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Несколькими днями ранее организаторы перенесли концерт музыканта в Алма-Ате из-за сильного ветра.

    В 2024 году организаторы отменили выступление артиста в Москве из-за отсутствия разрешения от властей.

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    17 августа 2026, 15:18 • Новости дня
    Минтранс опроверг планы менять порядок хранения данных пассажиров

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство не планирует менять правила хранения персональных данных пассажиров, а Росстату будут передавать только обезличенную информацию для мониторинга цен на билеты, заявили в Минтрансе.

    Порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров в России менять не планируется, передает ТАСС.

    В Министерстве транспорта пояснили, что ведомство предлагает разрешить передачу Росстату лишь обезличенной информации для отслеживания стоимости авиационных и железнодорожных билетов.

    «В соответствии с федеральным законом данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности еще с конца 2013 года. При этом информация из нее используется Минтрансом для построения статистической отчетности в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан», – рассказали в министерстве.

    В ведомстве подготовили проект приказа, который позволит Росстату получать данные о стоимости билетов для расчета индекса потребительских цен.

    В Минтрансе подчеркнули, что новая редакция документа не изменит действующий порядок работы с персональными данными. Росстат получит доступ только к информации о рейсе, маршруте, датах и количестве пассажиров без указания их имен и номеров документов.

    Кроме того, планируется уточнить состав операций, которые перевозчики обязаны передавать в систему, и урегулировать передачу данных о заказных перевозках пассажиров.

    В Росстате подтвердили, что будут использовать полученные сведения исключительно для статистики. Это поможет точнее отражать транспортные расходы и формировать базу для расчета инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с сентября в России вступят в силу новые правила оформления проездных документов. Минтранс обновил порядок оказания услуг на железной дороге со сбором контактных данных граждан.

    В прошлом году ведомство начало тестирование межрегиональной системы контроля пассажирских перевозок.

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    17 августа 2026, 12:31 • Новости дня
    Немецкий политик Кинг предупредил о разрыве диалога после закрытия Русского дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Закрытие Русского дома в Берлине политик назвал шагом, который разорвет гражданский диалог между немцами и россиянами и лишит берлинцев важной культурной площадки.

    Сопредседатель берлинского отделения партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Александер Кинг заявил, что закрытие Русского дома в Берлине повлекло бы ответные меры Москвы, передает РИА «Новости».

    «Закрытие Русского дома повлекло бы за собой закрытие Института Гете в Москве. Тем самым была бы разорвана последняя тонкая нить гражданского диалога между немцами и россиянами», – подчеркнул он.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что до закрытия Российского дома науки и культуры в Берлине не дойдет.

    Он отметил, что в случае такого решения Москва может ответить закрытием Института Гете в российской столице.

    Кинг добавил, что возможная ликвидация Русского дома стала бы утратой и для самих жителей Берлина. По его словам, многие горожане приходят туда, чтобы изучать русский язык, слушать концерты, смотреть фильмы или просто потому, что это место является для них частичкой родины.

    Посольство России в Германии ранее сообщило об очередных нападках на Российский дом науки и культуры в Берлине.

    В дипмиссии напомнили, что деятельность культурно-информационных центров двух стран регулируется межправительственными соглашениями, и предостерегли от использования работы Русского дома в конъюнктурных политических играх на фоне запланированных на сентябрь выборов в ряде земель ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о возможности зеркального закрытия Института Гете в Москве в ответ на прекращение работы Русского дома в Берлине.

    МИД Германии напомнил о двусторонних соглашениях, напрямую связывающих Русский дом в Берлине и Институт Гете в Москве.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила о запуске петиции против призывов к закрытию Русского дома в Берлине на фоне юридических препятствий для его ликвидации.

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    17 августа 2026, 11:58 • Новости дня
    Начался завершающий этап переоформления Александровского подворья на Россию

    Tекст: Денис Тельманов

    Юридический процесс возвращения исторического комплекса зданий в Старом городе Иерусалима в собственность Российской Федерации близок к завершению после многолетних разбирательств, отметили в посольстве.

    Оформление прав собственности России на Александровское подворье находится на завершающем этапе, передает ТАСС.

    В посольстве РФ в Израиле уточнили, что вопрос решается в сугубо юридической плоскости.

    «Перерегистрация прав собственности Российской Федерации на Александровское подворье в Иерусалиме находится в сугубо юридической плоскости и в ее финальной стадии», – сообщил представитель дипломатического ведомства.

    По его словам, израильская межминистерская комиссия, созданная в 2021 году, провела очные слушания сторон осенью прошлого года.

    Сейчас российская сторона ожидает протокол слушаний и информацию о дальнейших шагах. Дипломаты отметили высокий профессионализм организации заседаний, несмотря на сложную военно-политическую обстановку в регионе.

    Исторический комплекс расположен рядом с Храмом Гроба Господня. Землю под строительство приобрел император Александр II, а сами здания возвели в конце XIX века. В 2022 году президент Владимир Путин лично обращался к руководству Израиля с просьбой ускорить решение вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году глава МИД Сергей Лавров заявил о прогрессе в процессе передачи Александровского подворья.

    В декабре 2023 года Сергей Степашин объявил о временной приостановке процедуры из-за конфликта в секторе Газа.

    Позже рабочая группа не увидела юридических оснований для отказа в признании российской собственности.

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