Швейцария присоединилась к ограничениям ЕС на многократные визы для россиян
Швейцария подтвердила ограничения ЕС на многократные визы для россиян
Власти Швейцарии подтвердили, что страна присоединится к новым правилам Евросоюза по выдаче многократных виз гражданам России, вступающим в силу с субботы.
Швейцария будет придерживаться новых визовых ограничений, которые ввел Евросоюз для граждан России, передает РИА «Новости». В Секретариате по миграции Швейцарии (SEM) объяснили, что страна как ассоциированный член Шенгенского соглашения обязана принимать все изменения, внесенные в этот документ.
В ведомстве уточнили: «Будучи ассоциированным членом Шенгенского соглашения, Швейцария принимает все изменения, внесенные в Шенгенское соглашение. Изменения, касающиеся выдачи многократных виз, являются таковым случаем».
Секретариат также отметил, что акт Европейской комиссии имеет обязательную юридическую силу для Швейцарии и вступит в действие в стране одновременно с его введением в ЕС, то есть с субботы текущей недели.
Накануне Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, решение распространяется на все страны – участники шенгенской зоны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз введет запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России восьмого ноября. Дополнительные визовые ограничения для россиян объяснили учащением инцидентов с беспилотниками и диверсиями в Европе. Страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных виз только тем россиянам, чья лояльность Брюсселю не вызывает сомнений.