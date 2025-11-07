Швейцария присоединилась к ограничениям ЕС на многократные визы для россиян

Швейцария подтвердила ограничения ЕС на многократные визы для россиян

Tекст: Денис Тельманов

Швейцария будет придерживаться новых визовых ограничений, которые ввел Евросоюз для граждан России, передает РИА «Новости». В Секретариате по миграции Швейцарии (SEM) объяснили, что страна как ассоциированный член Шенгенского соглашения обязана принимать все изменения, внесенные в этот документ.

В ведомстве уточнили: «Будучи ассоциированным членом Шенгенского соглашения, Швейцария принимает все изменения, внесенные в Шенгенское соглашение. Изменения, касающиеся выдачи многократных виз, являются таковым случаем».

Секретариат также отметил, что акт Европейской комиссии имеет обязательную юридическую силу для Швейцарии и вступит в действие в стране одновременно с его введением в ЕС, то есть с субботы текущей недели.

Накануне Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России, решение распространяется на все страны – участники шенгенской зоны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз введет запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России восьмого ноября. Дополнительные визовые ограничения для россиян объяснили учащением инцидентов с беспилотниками и диверсиями в Европе. Страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных виз только тем россиянам, чья лояльность Брюсселю не вызывает сомнений.

