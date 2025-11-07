  • Новость часаНазвана причина крушения вертолета в Дагестане
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы
    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам
    Кремль прокомментировал слухи о «немилости» Лаврова
    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше
    Упавший в Дагестане вертолет разрушил частный дом
    Молдавия объявила о прекращении работы «Лукойла» в стране из-за санкций
    В Швеции заявили о необходимости долгосрочной изоляции России странами ЕС
    Российские войска освободили запорожскую Успеновку
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    21 комментарий
    7 ноября 2025, 16:22 • Новости дня

    Названа дата вступления в силу запрета ЕС на многократные визы россиянам

    ЕК: Запрет на многократные шенгенские визы для россиян вступит в субботу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России вступит в силу в ближайшую субботу, 8 ноября, сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

    Ламмерт сообщил на брифинге, что члены Евросоюза были официально уведомлены о решении в пятницу, передает РИА «Новости».

    «Государства-члены получают официальное уведомление на следующий день после принятия комиссией. Принятие состоялось вчера днем, поэтому сегодня они уведомлены, и это вступает в силу через день – в субботу», – пояснил представитель ЕК.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам.

    Ранее в ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам.

    6 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    Названо число отчисленных за год за неуспеваемость студентов

    Минобрнауки: Каждый десятый студент был отчислен в 2024-2025 учебном году

    Названо число отчисленных за год за неуспеваемость студентов
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В прошлом учебном году было отчислено из российских вузов почти полмиллиона студентов, это каждый десятый обучающийся. Их них более 186 тыс. отчислены за неуспеваемость, сообщили в Минобрнауки.

    В 2024/2025 учебном году из российских вузов отчислили 10,7% студентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве уточнили, что в указанный период в российских университетах обучались 4,6 млн человек. Из них выбыли по болезни 1092, оставили обучение по собственному желанию 157 583, отчислены по неуспеваемости 186 132, выбыли по иным причинам 147 тыс. человек. Суммарно это составляет 10,7% от общего количества обучающихся.

    В министерстве также отметили, что с 2020 года неуклонно растет доля выбывших из-за неуспеваемости. В ведомстве считают, что это является показателем повышения требований к академической успеваемости со стороны организаций высшего образования. Это, в свою очередь, является фактором повышения качества высшего образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки запланировало расширение числа бюджетных мест на инженерных и сельскохозяйственных специальностях в российских вузах на 2026/2027 учебный год.

    В то же время в вузах решили сократить количество платных мест по направлениям экономика, психология и юриспруденция.

    На Украине студентов начали отчислять за отказ от военной подготовки.

    Комментарии (8)
    7 ноября 2025, 12:41 • Новости дня
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести в Евросоюзе запрет на импорт российского газа, включая поставки по газопроводу «Турецкий поток».

    Мицотакис на конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству», проходящей в Афинах, заявил о необходимости внедрения полного запрета на поставки российского природного газа в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    В частности, Мицотакис подчеркнул, что ограничение должно коснуться в том числе и газопровода «Турецкий поток».

    Премьер отметил, что «США рассматривают Грецию как ворота к энергетическим потребностям Европы», выразив уверенность, что Европа должна ускорить введение этого запрета. Он заявил: «Российский природный газ не может попадать туда через заднюю дверь, через Турцию. Мы должны быть готовы с «Вертикальным коридором», который начнется в Греции и закончится на Украине».

    Мицотакис также добавил, что Греция становится ключевым пунктом приема газа, который может заместить объемы российского топлива. Сейчас природный газ поступает в Грецию через пограничный пункт Сидирокастро по болгарской системе, снабжаемой в том числе и через «Турецкий поток». Дополнительно страна получает газ из Азербайджана по Южному газовому коридору и поставки сжиженного газа морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обрек себя на значительный энергетический кризис. Новый мировой порядок меняет основные маршруты поставок нефти и газа.

    Комментарии (8)
    7 ноября 2025, 10:00 • Видео / Время удивительных историй
    «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

    «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 20:54 • Новости дня
    Депутат: За борщевик на участке могут оштрафовать на 700 тыс. рублей

    Депутат Колунов рассказал о новых штрафах за борщевик и инвазивные растения

    Депутат: За борщевик на участке могут оштрафовать на 700 тыс. рублей
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Собственникам всех типов земель в России в 2026 году начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

    Штрафы для владельцев земельных участков за неустранение борщевика и других опасных инвазивных растений будут введены с 1 марта 2026 года. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА «Новости», что новые нормы распространятся на все виды земель, а не только на сельхозугодия, как сейчас.

    «С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями», – заявил Колунов.

    Размер штрафа для физических лиц составит от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных – от 50 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 400 до 700 тыс. рублей. По словам депутата, регионы России смогут сами определять конкретные размеры штрафов и формировать перечень опасных растений, за которые предусмотрено наказание.

    Колунов уточнил, что нововведение призвано поддерживать плодородие земельных участков и стимулировать собственников к более ответственному обращению с землей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Колунов предупредил муниципалитеты и управляющие компании о штрафах за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Парламентарий заявил, что мораторий на повышенные пени за просрочки платежей за услуги ЖКХ продлят до конца 2026 года.

    Колунов также сообщил о введении штрафа до 5 тыс. рублей за самовольное занятие парковочных мест во дворе.

    Комментарии (14)
    7 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз.

    Теперь россияне могут получить только однократные въездные разрешения, что означает необходимость подавать заявления на визу при каждом путешествии в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    «С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», – заявили в ЕК.

    Накануне ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Комментарии (5)
    6 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Юрист рассказал о первом деле за поиск экстремистских материалов

    Юрист Барсуков: На Урале возбудили первое дело за поиск экстремистских материалов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Каменске-Уральском начался первый в России судебный процесс по протоколу о поиске экстремистских материалов в интернете, фигурантом которого стал 20-летний медик, сообщил юрист Сергей Барсуков.

    По словам Барсукова, утром 24 сентября молодой человек просматривал новостную ленту в автобусе и наткнулся на публикации, связанные с Русским добровольческим корпусом и батальоном «Азов» (оба эти объединения признаны террористическими и экстремистскими и запрещены в России), передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости».

    Сообщается, что оператор связи зафиксировал просмотр подобных материалов и уведомил ФСБ. Молодого человека вызвали на допрос. «Он согласился со всем, но понятно, что на самом деле никакого умысла не было», – рассказал Барсуков.

    В октябре материалы дела были переданы в суд, где прошло уже два заседания. Юрист отметил, что на его подзащитного оказывалось психологическое давление, а также указал на наличие пробела в законодательстве. По его мнению, существующая ситуация ставит под угрозу как обычных пользователей, так и научных сотрудников, которые вынуждены работать с подобными данными при подготовке материалов.

    Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу абонентских номеров.

    Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказывал, что этот закон предусматривает наказание лишь для тех, кто осознанно ищет такую информацию, зная, что она включена в соответствующий реестр Минюста.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» выразил благодарность партнерам, поддержавшим решение о снятии санкций с Паралимпийского комитета России.

    «В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», – заявил Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Глава государства отметил, что спорт должен способствовать объединению людей и построению мостов между народами. Также Путин подчеркнул, что ключевой задачей международных спортивных организаций должна быть поддержка равных возможностей для всех атлетов, и политика не должна влиять на доступ к соревнованиям.

    Напомним, Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Он принял участие в открытии новых спортивных объектов в России, а также осмотрел самарский ФОК «Орбита» и пообщался со спортсменами.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о предстоящем ужесточении правил выдачи многократных виз для граждан России будет обнародовано Евросоюзом в пятницу, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

    По данным Yle, Евросоюз решил ужесточить порядок выдачи многократных виз для граждан России, передает ТАСС.

    Ожидается, что уже в ближайшую пятницу будут официально объявлены новые визовые правила, такие данные предоставила пресс-служба МИД Финляндии.

    Финские дипломаты участвовали в обсуждении вопроса на уровне Евросоюза. Известно, что в документе предусмотрены некоторые исключения для отдельных категорий соискателей виз.

    Издание Politico заявило о планах Евросоюза сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Евросоюз ранее планировал ужесточить выдачу туристических виз гражданам России в рамках нового пакета санкций.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали новые ограничения Евросоюза на получение виз гражданами России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что введение новых визовых ограничений со стороны Евросоюза вполне возможно.

    Песков также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 16:14 • Новости дня
    При крушении вертолета в Дагестане погибли четыре человека

    Минздрав Дагестана: При крушении вертолета у Ачи-су погибли четыре человека

    При крушении вертолета в Дагестане погибли четыре человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су в Дагестане, погибли четыре человека, сообщил глава Минздрава республики Ярослав Глазов.

    По словам министра, трое пострадавших находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии, еще один в крайне тяжелом, передает ТАСС.

    «Вертолет КЭМЗ потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», – сказал Глазов.

    В июле в Хабаровском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли все находившиеся на борту люди.

    В июне вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Тверской области.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам

    ЕК: Страны ЕС могут выдавать многократные визы лояльным россиянам

    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    «Страны ЕС смогут выдавать многократные визы гражданам России, благонадежность и лояльность которых не вызывает сомнений, включая представителей неправительственных организаций, диссидентов, общественных деятелей», – заявил Ламмерт на встрече с журналистами, передает ТАСС.

    В заявлении ЕК отмечается, что страны Евросоюза имеют право продолжать оформлять визы близким членам семей граждан России, проживающих на территории ЕС, и сотрудникам транспортной сферы: водителям грузовиков, автобусов и машинистам поездов. В новых правилах сказано, что многократные визы будут предоставляться только четко определенным категориям граждан России, которые доказали свою благонадежность и имеют регулярную необходимость путешествовать в страны ЕС.

    Ламмерт добавил, что решение официально вступит в силу 7 ноября.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Дипломат сообщил о сохранении действующих шенгенских виз россиян.

    Комментируя запрет, спикер МИД Мария Захарова заявила о незаинтересованности ЕС в туристах из России.

    Комментарии (5)
    6 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин распорядился повсеместно создать школьные лиги по массовым видам спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности создания школьных спортивных лиг в каждом субъекте страны.

    «Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Федерации», – заявил президент на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он отметил, что система детско-юношеских соревнований для подготовки спортивного резерва уже выстроена, однако для любителей необходимы дополнительные усилия. Путин подчеркнул, что сейчас только в ряде российских регионов формируются группы команд и клубов для таких соревнований, тогда как подобная система должна стать повсеместной.

    Глава государства призвал не затягивать создание лиг и предложил посвятить вопросу развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту.

    Ранее Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта, а также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов. Кроме того, он поручил разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Рютте признал нехватку систем ПВО у НАТО в Европе

    Рютте: НАТО нужно увеличить потенциал систем ПВО в Европе на 400%

    Рютте признал нехватку систем ПВО у НАТО в Европе
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости в четыре раза увеличить количество систем ПВО в европейских государствах альянса, включая Румынию.

    Генсек НАТО Марк Рютте в интервью румынскому каналу Antena 3, которое цитирует ТАСС, подтвердил, что европейские страны НАТО, в том числе Румыния, не располагают достаточным количеством средств противовоздушной обороны.

    На вопрос журналиста о нехватке ПВО на восточном фланге альянса он отметил: «Да, согласен, это касается как самой Румынии, так и наших союзников. На всей европейской территории НАТО нам необходимо увеличить потенциал систем ПВО на 400%».

    Генсек подчеркнул, что именно для решения этой проблемы в НАТО приняли решение об увеличении инвестиций на оборону. При этом Рютте заверил, что страны альянса по-прежнему «хорошо защищены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече в столице Румынии Марк Рютте заявил, что не следит за встречами Владимира Путина.

    Генсек НАТО призвал альянс готовиться к длительной конфронтации с Россией. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о нарушениях международного права со стороны НАТО.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 19:04 • Новости дня
    МВФ рекомендовал Грузии не ориентироваться только на ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Постоянный представитель МВФ в Грузии Эндрю Джуэлл рекомендовал грузинским властям продолжить политику диверсификации экономических связей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы рекомендуем сохранить хорошие отношения со всеми экономическими партнерами, не только с ЕС», – заявил он, сообщила телекомпания «Имеди». По его словам, «диверсификация важна, и этого курса придерживается правительство Грузии».

    Джуэлл отметил в этой связи недавнее соглашение с ОАЭ о беспрецедентных инвестициях в Грузию на 6,5 млрд долларов. «Видим, что правительственная делегация Грузии на этой неделе посещает Китай для расширения отношений», – отметил он.

    Постпред МВФ призвал также «продолжить продуманную фискальную политику». Ранее МВФ повысил прогноз экономического роста в Грузии в этом году до 7,2% вместо прежних шести.

    Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией после 2008 года, однако поддерживает торговые контакты. Грузия имеет с Евросоюзом соглашение о свободной торговле с 2014 года.

    Ранее в Грузии создали выступающую против членства в ЕС партию.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 20:28 • Новости дня
    В Казани пресекли ввоз партии из 612 изделий из кожи редких рептилий

    В Казани таможня задержала мужчину при попытке ввоза 612 изделий из кожи редких рептилий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Казани таможенники задержали мужчину с чемоданом, в котором были обнаружены 612 аксессуаров из кожи редких рептилий на сумму около 2 млн рублей, сообщили в ФТС.

    Контрабанду обнаружили при досмотре багажа 39-летнего пассажира рейса из Стамбула. В его чемодане нашли кошельки, портмоне и дамские сумки – всего 612 изделий, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

    Специалисты выяснили, что аксессуары были изготовлены из кожи питона, крокодила, варана, а также аспидовых змей. Их ориентировочная стоимость составляет примерно 2 млн рублей.

    Для ввоза товаров мужчина предъявил сотрудникам сертификат CITES, однако проверка показала, что документ поддельный.

    В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Алтайская таможня пресекла ввоз более 700 кг санкционного шоколада с Украины.

    Таможенники аэропорта Минеральных Вод при досмотре багажа обнаружили швейцарские и британские часы стоимостью около 1 млн рублей.

    В августе в Хабаровском крае сотрудники таможни задержали двух иностранцев с 939 кг бивней мамонта в 15 чемоданах при попытке вывезти их в Китай.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 20:20 • Новости дня
    Названы направления бизнеса с растущей долей женщин-руководителей

    Генменеджер «Метрополя» Скокова: Женщины в России все чаще занимают руководящие должности в бизнесе

    Названы направления бизнеса с растущей долей женщин-руководителей
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    «Сферы туризма и ресторанного бизнеса стали более женскими, появляются женщины-руководители даже в строительной отрасли. Творческие индустрии – искусство, дизайн, культура – являются естественной средой для профессиональной реализации женщин», – сказала газете ВЗГЛЯД генеральный менеджер отеля «Метрополь» Марина Скокова. В четверг в Дипакадемии МИД РФ прошел круглый стол «Женская дипломатия».

    «Девушке на старте карьеры никто не захлопнет дверь – сегодня решающее значение имеют профессиональные навыки и личная эффективность, а не гендерная принадлежность», – считает генеральный менеджер отеля «Метрополь» Марина Скокова.

    «Безусловно, в некоторых сферах женщинам пробиваться сложнее, но ситуация меняется. Ценного специалиста ждут везде. Определенные барьеры сохраняются, однако по сравнению с другими странами у нас меньше трудностей. Те же детские сады и образовательные учреждения существенно помогают совмещать семью и карьеру», – отмечает она.

    По ее словам, сегодня женщины часто демонстрируют более взвешенный и последовательный подход к управлению. «Сферы туризма и ресторанного бизнеса стали более женскими, появляются женщины-руководители даже в строительной отрасли», – констатирует собеседница.

    «Творческие индустрии – искусство, дизайн, культура – являются естественной средой для профессиональной реализации женщин. Для развития этой тенденции целесообразно создавать специализированные образовательные программы на базе ведущих вузов», – подчеркнула Скокова.

    «При этом я не считаю необходимым создавать для женщин особые условия. Однако помощь на старте карьеры была бы уместна – задачу быть матерью никто не отменял. Если женщины хотят совмещать семью и успешную карьеру, определенные стимулирующие меры могли бы помочь», – резюмировала она.

    В Москве в четверг прошел круглый стол под названием «Сбалансированность профессиональной и личной жизни», в ходе которого была презентована программа «Женская дипломатия» Дипломатической академии МИД России. В нем приняли участие женщины, добившиеся карьноого успеха в разных сферах: основатель Wildberries Татьяна Ким, замначальника ФАУ ЦСКА Светлана Ишмуратова, проректор МГИМО Наталия Кузьмина и другие.

    В ходе мероприятия были затронуты вопросы вовлеченности женщин в сферы госуправления, высоких технологий, креативных индустрий и других направлений бизнеса.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 03:16 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский призвал ЕС обеспечить Украину военными ресурсами

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен быть готов помогать Украине военными ресурсами три года, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Украина планирует продолжать сопротивление в течение трех лет. Наша задача – обеспечить его ресурсами для продолжения работы», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на TVP World.

    По его мнению, Евросоюз должен активнее участвовать в переговорах о будущем восстановлении Украины, поскольку именно Европа поставляет значительную часть военной помощи.

    Глава МИД Польши выразил надежду, что США продолжат поставки разведданных Украине. Он добавил, что Польша финансирует терминалы Starlink, а европейские страны оплачивают боеприпасы для американского вооружения, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов. Сикорский считает, что по этой причине Европа должна играть более заметную роль в обсуждениях будущего Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брюсселе рассматривают альтернативы механизму «репарационного кредита», предполагающему перечисление 140 млрд евро Украине за счет замороженных российских активов. В странах Евросоюза нарастают опасения по поводу возможной потери Украиной финансовой поддержки МВФ. Политолог Александр Рар заявил, что европейцам все труднее оказывать помощь Украине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названа дата вступления в силу запрета ЕС на многократные визы россиянам
    Швеция отобрала у туристов остров в Балтийском море под нужды НАТО
    Священники Армянской церкви осудили нападки властей
    Генсек НАТО призвал европейские страны усилить ПВО в четыре раза
    В Госдуме назвали дату выплаты январских пенсий
    Власти Москвы призвали автомобилистов сменить летние шины
    Россиянам назвали причины ранней предновогодней суеты

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации