В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам

ЕК: Страны ЕС могут выдавать многократные визы лояльным россиянам
Страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.
«Страны ЕС смогут выдавать многократные визы гражданам России, благонадежность и лояльность которых не вызывает сомнений, включая представителей неправительственных организаций, диссидентов, общественных деятелей», – заявил Ламмерт на встрече с журналистами, передает ТАСС.
В заявлении ЕК отмечается, что страны Евросоюза имеют право продолжать оформлять визы близким членам семей граждан России, проживающих на территории ЕС, и сотрудникам транспортной сферы: водителям грузовиков, автобусов и машинистам поездов. В новых правилах сказано, что многократные визы будут предоставляться только четко определенным категориям граждан России, которые доказали свою благонадежность и имеют регулярную необходимость путешествовать в страны ЕС.
Ламмерт добавил, что решение официально вступит в силу 7 ноября.
Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Дипломат сообщил о сохранении действующих шенгенских виз россиян.
Комментируя запрет, спикер МИД Мария Захарова заявила о незаинтересованности ЕС в туристах из России.