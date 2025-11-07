В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам

Названо число отчисленных за год за неуспеваемость студентов

Минобрнауки: Каждый десятый студент был отчислен в 2024-2025 учебном году

Tекст: Тимур Шайдуллин

В 2024/2025 учебном году из российских вузов отчислили 10,7% студентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве уточнили, что в указанный период в российских университетах обучались 4,6 млн человек. Из них выбыли по болезни 1092, оставили обучение по собственному желанию 157 583, отчислены по неуспеваемости 186 132, выбыли по иным причинам 147 тыс. человек. Суммарно это составляет 10,7% от общего количества обучающихся.

В министерстве также отметили, что с 2020 года неуклонно растет доля выбывших из-за неуспеваемости. В ведомстве считают, что это является показателем повышения требований к академической успеваемости со стороны организаций высшего образования. Это, в свою очередь, является фактором повышения качества высшего образования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки запланировало расширение числа бюджетных мест на инженерных и сельскохозяйственных специальностях в российских вузах на 2026/2027 учебный год.

В то же время в вузах решили сократить количество платных мест по направлениям экономика, психология и юриспруденция.

