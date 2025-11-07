Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
Дипломат сообщил о сохранении действующих шенгенских виз россиян
Введенные Еврокомиссией визовые ограничения затрагивают только выдачу новых многоразовых виз для граждан России, сообщил дипломатический источник.
Многократные визы, которые были выданы ранее, сохраняют свою силу и продолжают обеспечивать право въезда в страны Шенгенской зоны, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
«Страны ЕС согласовали решение о прекращении выдачи новых многоразовых виз для граждан РФ. Это решение не касается действия уже выданных виз», – цитирует собеседника агентство.
Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает курс на конфронтацию с Россией, используя опыт холодной войны и внедряя новые формы противодействия.