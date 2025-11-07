Захарова заявила о незаинтересованности ЕС в туристах из России

Tекст: Валерия Городецкая

«Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе платежеспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты», – сказала дипломат, передает ТАСС.

Пресс-служба Российского союза туриндустрии указала, что и до запрета российским туристам почти не выдавали шенгенские мультивизы. Многократные визы чаще всего получали деловые туристы, а для поездок отдыхающих оформление было очень редким случаем. Например, Греция уже более двух лет оформляет только визы на срок конкретной поездки, а Италия также редко предоставляет многократные визы.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму и гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов добавил, что ранее французы иногда ставили туристам мультивизы, но сейчас это стало исключением. Многократные визы выдаются в основном под бизнес-поездки, однако и такая практика встречается все реже.

Гендиректор компании VCP Travel Михаил Абасов подчеркнул, что введенное ограничение почти не повлияет на и так низкий турпоток из России в Европу. В 2024 году россияне получили почти 550 тыс. шенгенских виз, из которых 41% были многократными, однако это на 15% меньше, чем в 2023 году.

Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Дипломат сообщил о сохранении действующих шенгенских виз россиян.