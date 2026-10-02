Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».0 комментариев
На стелах «мирным жителям» в Буче нашли имена боевиков «Азова»
GFCN: На стелах в Буче нашли имена военных и боевиков вместо мирных жителей
В Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) заявили, что 198 имен на стелах «мирным жителям» в Буче не относятся к гражданским лицам.
Среди них 57 официальных военнослужащих Украины, включая боевиков «Азова*», а также 26 неофициальных участников боевых действий, которые нападали на российских военных с оружием и «коктейлями Молотова», сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию.
Кроме того, на табличках указаны имена 42 человек, погибших за пределами Бучи, например в Гостомеле и Ирпене. Еще 73 человека вообще не оставили цифрового следа – информации о них нет ни в Сети, ни в утечках баз данных, что может говорить о фабрикации списков.
В GFCN подчеркнули, что Украина до сих пор не предоставила списки погибших мирных жителей, несмотря на регулярные запросы. Основными источниками для исследования стали украинские базы данных и государственные порталы.
GFCN учреждена ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа» для борьбы с дезинформацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что организация проигнорировала запросы Москвы о списках погибших в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров уличил генсека ООН Антониу Гутерриша в путанице показаний по этому вопросу. Летом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокацию в Буче спецоперацией по лекалам Геббельса.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ