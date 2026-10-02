Литва начала внедрять украинскую систему обнаружения беспилотников

Литва начала внедрять созданную Украиной систему обнаружения дронов SkyFortress

Tекст: Мария Иванова

Министр обороны страны Робертас Каунас заявил, что вместо создания новой системы для укрепления ПВО было решено воспользоваться уже действующей на Украине технологией, передает ТАСС.

Система SkyFortress использует искусственный интеллект для обнаружения низколетящих объектов по акустическому или электромагнитному следу и классифицирует их как беспилотники или ракеты.

Кроме того, Литва получит доступ к электронной библиотеке реальных записей системы и сможет обучать операторов с помощью украинских специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Гитанас Науседа подтвердил готовность Литвы разместить войска на Украине. Тогда украинская компания решила построить завод по производству боеприпасов в Литве.

В мае Минобороны Литвы назвало вторжение украинских дронов новой реальностью.