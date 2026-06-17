  • Новость часаПухов: ВСУ за сутки 23 раза ударили по Энергодару
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как вернуть рекам России стратегическое значение
    Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Эксперт: «Волна купол гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink
    Российские военные начали заходить в Новоселовку Запорожской области
    Ушаков: Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
    Ирландский журналист осудил участие Зеленского в саммите G7
    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    87 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    8 комментариев
    17 июня 2026, 00:59 • Новости дня

    Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира

    Мбаппе обогнал Месси по числу голов на чемпионатах мира
    @ Anton Zaitsev/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Нападающий Французской сборной Килиан Мбаппе превзошел достижение аргентинского коллеги Лионеля Месси на чемпионатах мира и довел число голов на чемпионатах мира до 14.

    Нападающий французской национальной команды Килиан Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси по количеству забитых мячей на мировых первенствах, передает РИА «Новости».

    Во вторник сборная Франции одержала победу над командой Сенегала в первом туре группового этапа, забив три мяча и пропустив один.

    В ходе матча французский форвард дважды поразил ворота соперника. Таким образом, 27-летний Мбаппе забил свои 13-й и 14-й голы на турнирах высшего уровня всего за 15 матчей.

    Аргентинец Месси в возрасте 38 лет имеет в своем активе 13 голов за 26 игр. Ровно 14 забитых мячей числятся на счету немца Герда Мюллера. Всего 15 раз ворота соперников на турнирах поражал бразилец Роналдо, а абсолютным рекордсменом остается немец Мирослав Клозе с 16 голами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Криштиану Роналду в мае возглавил рейтинг самых богатых спортсменов мира. Месси в 2025 году побил клубный рекорд MLS по забитым голам в год.


    16 июня 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    @ Isabel Infantes/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп во время протокольного приветствия на полях саммита G7 долго не отпускал руку жены президента Франции Брижит Макрон, что вызвало бурную реакцию и обсуждения в социальных сетях.

    Президент США держал руку Брижит Макрон около 13 секунд на полях саммита G7, передают «Вести». Необычное поведение американского лидера стало поводом для активных дискуссий среди интернет-пользователей.

    Супруга французского лидера несколько раз пыталась аккуратно освободить ладонь. Однако глава Белого дома полностью игнорировал эти попытки, продолжая увлеченно беседовать с Эммануэлем Макроном.

    «На этот раз не Макрон, а Брижит получила очень крепкое рукопожатие от Трампа!» – написал в социальных сетях лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон шантажировал американского лидера неким соглашением по Украине, требуя прекратить расследование о Брижит Макрон.

    Журналистка рассказала о просьбе президента США прекратить обсуждение Брижит Макрон.

    В апреле президент США с насмешкой высказался о семейных отношениях Эммануэля Макрона.

    Комментарии (9)
    14 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Воры в США оставили футбольную сборную Англии без экипировки
    Воры в США оставили футбольную сборную Англии без экипировки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В американском Канзас-Сити злоумышленники похитили спортивное снаряжение и бутсы английских футболистов во время транспортировки груза на командную базу.

    Двое задержанных похитили у сборной Англии по футболу экипировку на общую сумму более 18 тыс. долларов, передает РИА «Новости». Инцидент произошел при перевозке вещей из Флориды в Канзас-Сити.

    Полиция обнаружила у подозреваемых имущество на 13,5 тыс. фунтов стерлингов. Согласно судебным материалам, среди украденного находились четыре пары бутс стоимостью по 250 фунтов, пять пар обуви по 170 фунтов, а также футболки с автографами и официальный мяч чемпионата мира за 160 фунтов. Кроме того, злоумышленники прихватили вратарские перчатки, плюшевых львов и набор Lego.

    Прокуратура уже предъявила мужчинам обвинения в присвоении краденого имущества. За это преступление им грозит до семи лет лишения свободы.

    База английской команды в Канзас-Сити располагается в одном из самых криминальных городов страны. Уровень насильственных преступлений здесь достигает 1,3 тыс. на 100 тыс. жителей, что почти в четыре раза превышает средний показатель по США. Только за 2025 год в городе зарегистрировали 138 убийств и более тысячи грабежей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные похитили часть экипировки английских футболистов за несколько дней до старта чемпионата мира.

    Недалеко от тренировочной базы сборной в Канзас-Сити произошла стрельба с девятью пострадавшими.

    Всего с начала футбольного турнира в Соединенных Штатах от вооруженных нападений погиб 31 человек.

    Комментарии (4)
    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США выдвинул ультиматум Франции, требуя отмены цифрового налога на американские технологические компании в обмен на сохранение текущих торговых условий.

    Американский президент Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении стопроцентных пошлин на французские вина и шампанское. Это произойдет в случае отказа Парижа отменить цифровой налог для технологических компаний США, передает РИА «Новости».

    В интервью New York Post глава Белого дома подчеркнул, что потребовал отменить трехпроцентный налог. В противном случае французских производителей ждут серьезные проблемы на американском рынке.

    «Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции», – заявил Трамп.

    Политик добавил, что для снижения давления Макрону достаточно просто отказаться от налога с продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Вашингтон потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки под угрозой повышения пошлин.

    Прошлым летом французские власти обратились к США с просьбой освободить алкогольные напитки от американских сборов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на действия американской стороны рассматривал возможность введения мер против цифрового сектора Соединенных Штатов.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем

    Болельщики Аргентины и Алжира устроили массовую драку на Таймс-сквер

    Фанаты сборных Аргентины и Алжира устроили побоище перед матчем
    @ REUTERS/Carolina Herrera

    Tекст: Мария Иванова

    Незадолго до матча чемпионата мира американская полиция была вынуждена разнимать ожесточенную стычку между поклонниками алжирской сборной и действующих чемпионов на нью-йоркской Таймс-сквер.

    Инцидент с участием футбольных фанатов произошел на площади Таймс-сквер, передает РИА «Новости».

    Агрессивно настроенные болельщики сцепились прямо на улице, однако вскоре в конфликт вмешались сотрудники полиции и разняли дерущихся. Видеозапись происшествия опубликовал в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) журналист Реми Бюизин.

    Встреча первого тура группы J между действующими чемпионами аргентинцами и алжирцами состоится в ночь на среду по московскому времени. Матч пройдет в американском Канзасе.

    Текущий мировой футбольный турнир впервые проводится с участием 48 национальных сборных. Соревнования проходят на территории сразу трех государств – США, Канады и Мексики, а сам чемпионат завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола отстранила аргентинца Джанлуку Престианни от игры против команды Алжира.

    Британские специалисты по контртеррору предупредили об угрозе безопасности на американских стадионах.

    Неизвестные злоумышленники ранее похитили экипировку игроков сборной Англии перед стартом турнира в США.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 14:07 • Новости дня
    Макрон пожаловался Зеленскому на тяжелую беседу с Трампом
    Макрон пожаловался Зеленскому на тяжелую беседу с Трампом
    @ NICOLAS TUCAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время личной встречи признался главе киевского режима Владимиру Зеленскому в возникших трудностях при недавнем обсуждении международных конфликтов с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

    Эммануэль Макрон поделился подробностями переговоров с американским коллегой, передает РИА «Новости».

    Встречая Владимира Зеленского, французский политик откровенно высказался о прошедшем диалоге. «Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом», – заявил глава государства в эфире канала BFMTV.

    Днем ранее лидеры Франции и США организовали двустороннюю встречу. Стороны уделили особое внимание обсуждению текущей ситуации на Украине, а также затронули обострение обстановки на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Владимира Зеленского в специальной сессии саммита G7.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 08:45 • Новости дня
    Тренер сборной Ирана пожаловался на дискриминацию на ЧМ-2026

    Tекст: Мария Иванова

    Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои пожаловался на дискриминацию команды во время проведения чемпионата мира в Северной Америке.

    Главный наставник иранских футболистов уверен, что его подопечные столкнулись с беспрецедентным нарушением прав на турнире, передает РИА «Новости».

    Чемпионат мира впервые проходит на территории трех государств: США, Канады и Мексики. Ранее стало известно, что иранцам запретили находиться в Соединенных Штатах вне игровых дней.

    «Наша команда, вероятно, больше всех поражена в правах на всем кубке», – заявил Галенои. По его словам, логистика выстроена без учета интересов футболистов. Тренер отметил, что команде не позволили приехать за две ночи до матча, а также отказали в возможности остаться для восстановления после игры.

    Пресс-конференция специалиста после ничьей с Новой Зеландией (2:2) в Лос-Анджелесе продлилась всего 10 минут. Тренер быстро покинул зал, не дав многим журналистам задать вопросы. Иранская сборная базируется в мексиканской Тихуане из-за проблем с безопасностью и напряженных отношений с США. При этом уровень преступности в городе превышает среднемировой в 11 раз.

    Кроме того, американские власти отменили квоты для болельщиков из Ирана, лишив их возможности поддержать команду. Также 15 членам официальной делегации было отказано в получении виз, хотя четверым позже удалось оспорить это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола аннулировала выделенные для иранских болельщиков места на стадионах.

    Власти США отказали в выдаче виз части представителей тренерского штаба команды.

    Ранее спортивная организация одобрила перенос тренировочной базы иранских футболистов в Мексику.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 21:51 • Новости дня
    Президента УЕФА Чеферина раскритиковали 13 футбольных федераций

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители 13 национальных футбольных ассоциаций выразили недовольство заявлениями президента УЕФА Александера Чеферина, который негативно оценил расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд.

    Тринадцать футбольных федераций выступили с официальным заявлением, осуждающим слова президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о новом формате чемпионата мира, передает РИА «Новости». В текущем турнире впервые принимают участие 48 сборных, тогда как ранее их число составляло 32. Глава УЕФА ранее отмечал, что такое расширение снижает интерес к соревнованиям из-за разницы в классе команд.

    В воскресенье ассоциации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара опубликовали совместное обращение на своих ресурсах. «Для наших стран не бывает неважных матчей чемпионата мира. Для Кабо-Верде, Кюрасао и Узбекистана квалификация на чемпионат мира представляет собой историческое достижение и воплощение мечты поколений. Для таких стран, как ДР Конго и Гаити, возвращение на главную футбольную арену после долгого перерыва имеет особое значение. Предположение о том, что эти матчи каким-то образом менее важны, глубоко разочаровывает и не учитывает усилия, жертвы и стремления игроков, тренеров, клубов, футбольных лидеров и болельщиков по всему миру», – подчеркивается в тексте.

    Руководители федераций также добавили, что за каждым выходом на турнир стоят годы упорного труда и значительные инвестиции, а национальные команды поддерживают миллионы болельщиков. Они подчеркнули, что футбол объединяет различные культуры и не должен принадлежать лишь узкому кругу стран. Авторы заявления отвергли комментарии Чеферина, выразив уверенность, что развитие игры обязано создавать новые возможности и вдохновлять будущие поколения по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Узбекистана в прошлом году впервые в истории пробилась на чемпионат мира по футболу.

    Национальная команда ДР Конго из-за вспышки вируса Эболы оказалась под угрозой пропуска турнира.

    Марокканские футболисты на групповом этапе текущего первенства сыграли вничью со сборной Бразилии.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 08:07 • Новости дня
    Бразилия сыграла вничью с Марокко на чемпионате мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бразильская футбольная сборная в матче группового этапа ЧМ с марокканской командой не смогла одержать победу, встреча проходила в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

    Встреча группового этапа футбольного первенства планеты завершилась со счетом 1:1 благодаря точным ударам Исмаэля Сайбери (Марокко) и Винисиуса Жуниора (Бразилия), передает ТАСС.

    Счет открыл марокканец на 21-й минуте. Спустя время равновесие восстановил бразилец, проводивший 50-ю игру за национальную команду.

    Следующим соперником бразильцев станет команда Гаити, матч состоится в ночь на 20 июня. Марокканцы в это же время встретятся со сборной Шотландии. Нынешний турнир впервые собрал 48 команд и завершится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборные Швейцарии и Катара сыграли вничью на групповом этапе турнира. Команда Мексики победила сборную ЮАР в матче открытия чемпионата мира.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 08:24 • Новости дня
    Шотландия обыграла Гаити на старте чемпионата мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Шотландская сборная победила в борьбе с гаитянской командой в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

    Единственный гол Джона Макгинна принес шотландской команде победу в первом туре группового этапа мирового первенства в США, передает РИА «Новости».

    Встреча группы C состоялась в американском Фоксборо. Решающий мяч на 28-й минуте забил полузащитник Джон Макгинн.

    По итогам первого тура сборная Шотландии вышла в лидеры своего квартета. Ранее в этой же группе команды Бразилии и Марокко не смогли выявить победителя, забив друг другу по одному мячу.

    Следующие игры состоятся 19 июня. Шотландская национальная команда встретится с футболистами из Марокко, а гаитяне сыграют против бразильцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия турнира со счетом 2:0. Южнокорейские футболисты победили чешскую сборную с результатом 2:1. Команды Канады и Боснии и Герцеговины сыграли вничью на групповом этапе соревнований.

    Комментарии (0)
    14 июня 2026, 16:20 • Новости дня
    Обязательную химическую кастрацию для педофилов поддержали более 80% французов

    Tекст: Ольга Иванова

    Подавляющее большинство жителей Франции выступили за ужесточение наказания для лиц, совершивших сексуальные преступления против несовершеннолетних, после недавнего резонансного убийства школьницы.

    Опрос показал, что 83% граждан одобряют введение обязательной химической кастрации для педофилов, передают РИА «Новости». Инициативу поддержали 87% женщин и 79% мужчин. Наибольший уровень одобрения зафиксирован среди молодежи от 18 до 24 лет – 92%, а среди людей старше 65 лет показатель составил 80%.

    Исследование было проведено компанией CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и газеты Journal du Dimanche на фоне трагедии на юго-западе Франции. В конце мая там была похищена и убита 11-летняя девочка. Главный подозреваемый ранее попадал в поле зрения полиции из-за сексуального насилия над детьми, но избежал ответственности. Это вызвало массовые протесты, в которых приняли участие свыше 60 тыс. человек.

    Идею ужесточения наказания активно поддерживают сторонники правых политических сил: 96% избирателей «Национального объединения» и «Реконкисты», а также 94% приверженцев партии «Республиканцы». Среди сторонников левых партий инициатива также нашла отклик: за нее выступили 83% приверженцев «Экологов» и 74% сторонников Социалистической партии.

    В настоящее время во Франции обязательная кастрация педофилов не применяется. Как отмечает телеканал CNews, для проведения подобной процедуры требуется не только решение суда, но и добровольное согласие самого осужденного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки тысяч граждан Франции вышли на массовые протесты из-за гибели одиннадцатилетней девочки от рук предполагаемого педофила.

    Осенью прошлого года французский парламент одобрил новый закон о согласии на секс.

    Ранее более половины жителей страны поддержали идею аренды тюремных мест за границей для снижения нагрузки на пенитенциарную систему.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Monde: Спрыгнувшего с поезда россиянина могут вернуть из Франции в Литву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек, покинувший транзитный состав на литовской границе, может быть принудительно возвращен из Парижа в Вильнюс для рассмотрения прошения об убежище, пишут французские СМИ.

    Гражданина России, который в прошлом году покинул следовавший в Калининград состав на территории Литвы, могут экстрадировать из Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Monde.

    В феврале Париж попросил Литву заняться делом россиянина, Вильнюс согласился на это, говорится в материалах дела.

    В обеих европейских странах юноша запрашивал убежище. Власти отказали ему, сославшись на законы Евросоюза, согласно которым заявление подается в первом государстве въезда.

    Окончательно судьба россиянина решится на судебном слушании в Страсбурге 17 июня.

    До вынесения вердикта юноша обязан каждую неделю отмечаться в приграничной полиции аэропорта Страсбурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года литовские правоохранители начали розыск сбежавшего с транзитного поезда россиянина.

    В августе его задержали за пределами Литвы.

    После инцидента беглец добрался до Финляндии, а затем перебрался во Францию.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    Полиция на ЧМ по футболу в Торонто перехватила шесть дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители канадского города Торонто пресекли полеты нескольких несанкционированных беспилотников у мест проведения праздничных мероприятий, посвященных чемпионату мира по футболу.

    С начала торжеств, приуроченных к старту турнира, стражи порядка зафиксировали уже несколько нарушений воздушного пространства, передает РИА «Новости»

    Инциденты происходили рядом с местами проведения мероприятий, посвященных мировому первенству по футболу.

    Уточняется, что владельцу последнего аппарата уже предъявлены официальные обвинения в нарушении канадских правил авиационной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США пообещали оборудовать стадионы чемпионата мира системами защиты от беспилотников.

    Неизвестные похитили экипировку футболистов сборной Англии перед стартом турнира.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 21:12 • Новости дня
    Молина: Главного тренера сборной Туниса Лямуши уволили после поражения команды

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Наставник тунисской футбольной команды Сабри Лямуши лишился должности после проигрыша шведам в первом матче чемпионата мира, сообщил журналист Ромен Молина.

    Лямуши отправлен в отставку после неудачного старта на чемпионате мира 2026 года, указал Молина, передает ТАСС.

    Ранее тунисская команда потерпела сокрушительное поражение от сборной Швеции. Встреча первого тура мирового первенства завершилась со счетом 5:1 в пользу скандинавского коллектива.

    54-летний Лямуши возглавил сборную Туниса в январе, подписав соглашение до июля 2028 года. Под руководством французского специалиста команда сумела одержать лишь одну победу в пяти проведенных матчах.

    За свою карьеру тренер успел поработать в клубах Англии, Саудовской Аравии, Катара и Франции, а также руководил сборной Кот-д'Ивуара.

    На групповом этапе чемпионата мира сборной Туниса еще предстоит встретиться с национальными командами Нидерландов и Японии.

    Ранее сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия турнира. Шотландская национальная команда победила гаитянских футболистов на старте чемпионата мира.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 05:15 • Новости дня
    Матч Уругвая и Саудовской Аравии на ЧМ завершился ничьей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уругвайская и саудовская сборные по футболу на встрече первого тура группового этапа мирового первенства в Майами (США) сыграли вничью.

    Матч завершился счетом 1:1, команды обменялись голами, их забили Абдулелах Аль-Амри (Саудовская Аравия, 41 минута) и Макси Араухо (Уругвай, 80-я минута), передает РИА «Новости».

    Итоговый результат зафиксирован со счетом 1:1.

    В следующем туре групповой стадии уругвайская команда проведет матч против сборной Кабо-Верде. Футболисты Саудовской Аравии померятся силами с представителями Испании. Обе игры запланированы на 21 июня.

    В группу Н вместе с Уругваем и Саудовской Аравией попали команды Испании и Кабо-Верде.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 17:43 • Новости дня
    Макрон анонсировал введение запрета соцсетей для детей к началу учебного года

    Макрон: Франция примет закон о запрете соцсетей для детей к началу учебного года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал принятие закона об ограничении использования социальных сетей подростками.

    Инициатива затронет граждан младше 15 лет, передает РИА «Новости». Ранее глава государства собирался реализовать данную меру до завершения своих президентских полномочий в 2027 году.

    «Парламентарии проголосуют за законопроект до 15 июля. И на основе этого мы примем тексты, чтобы изменения вступили в силу с началом учебного года в сентябре», – подчеркнул политик в эфире телеканала TF1.

    Согласно новым правилам, осенью юным пользователям запретят регистрировать свежие профили на виртуальных площадках. Существующие учетные записи планируется полностью ликвидировать до конца этого года.

    В конце прошлого года Макрон пообещал ограничить доступ к социальным сетям для подростков до завершения своего мандата.

    В январе глава государства поручил правительству применить ускоренную процедуру для принятия соответствующего документа.

    Вскоре после этого депутаты Национального собрания одобрили данный законопроект в первом чтении.

    Комментарии (0)
    Главное
    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна купол гарант» для подавления Starlink
    Названы сроки объединении платежных систем России и Ирана
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    Дипломаты назвали «бредом» слухи о следе Москвы в поджогах имущества Стармера
    Чешская армия протестировала проезд танков Leopard по автомагистралям
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    Терапевт рассказал, как подхватить простуду в летнюю жару

    Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару

    Ближневосточный конфликт снова актуализировал необходимости отсепарироваться от прозападной финансовой системы. Китай готов к коммерческому запуску новой цифровой платежной системы для конкуренции с долларом. Это может радикально изменить структуру торговых операций. Новую систему mBridge поддержали ближневосточные страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский собрался обманывать G7 ложью про Киево-Печерскую лавру

    Успенский собор Киево-Печерской лавры пострадал от ракеты американского ЗРК Patriot, однако офис Зеленского уже поспешил обвинить Россию. В экспертном сообществе считают, что Киев попытается использовать этот инцидент для наращивания давления на Москву на саммите G7 во Франции. Удастся ли Зеленскому задуманное? Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Украина ворует у ближайших союзников

    Власти стран Прибалтики «будут подкармливать Зеленского даже в том случае, если он начнет открыто плевать им в лица» – говорят эксперты. Так они комментируют то, насколько смиренно Латвия, Литва и Эстония реагируют на массовый обман собственных граждан со стороны украинских мошеннических колл-центров. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации