Месси побил клубный рекорд MLS по забитым голам в год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, Лионель Месси оформил рекорд в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции MLS против клуба «Нэшвилл». Встреча завершилась победой «Интер Майами» со счетом 3:1, при этом Месси отметился дублем и голевой передачей.

Это позволило аргентинцу довести число голов за «Интер Майами» в 2025 году до 39, включая все турниры, что стало новым максимумом для игроков клубов MLS за календарный год. Предыдущий рекорд принадлежал Карлосу Вела и Дени Буанга, которые забивали по 38 голов за «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2019 и 2023 годах соответственно.

Ответная игра пройдет на поле «Нэшвилла» в ночь на девятое ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по количеству голов без учета пенальти. Аргентинец возглавил рейтинг лучших футболистов всех времен по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, опередив Пеле и Марадону. Месси отказался от встречи с президентом США Джо Байденом по причине занятости.