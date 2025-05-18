IFFHS назвала лучшего игрока в истории футбола

Месси признан лучшим игроком в истории футбола по версии IFFHS

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что аргентинский нападающий обошел в рейтинге легендарного бразильца Пеле, который занял второе место, а также своего соотечественника Диего Марадону, оказавшегося на третьей строчке. На четвертом месте оказался Криштиану Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча» и чемпион Европы в составе сборной Португалии, передает РИА «Новости».

В десятку лучших футболистов, по версии IFFHS, вошли также Йохан Кройфф из Нидерландов, Роналдо и Рональдиньо из Бразилии, француз Зинедин Зидан, немец Франц Бекенбауэр и испанец Альфредо Ди Стефано. Месси отметил свой 37-й день рождения и стал самым титулованным футболистом в истории, выиграв восемь «Золотых мячей» и чемпионат мира с Аргентиной.

Сейчас Месси играет за американский клуб «Интер Майами» из MLS, а ранее он выступал за испанскую «Барселону».

В воскресенье IFFHS признала вратаря Льва Яшина лучшим вратарем за всю историю футбола.

Напомним, лучшим игроком 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) стал Месси. Позже российский нападающий Артем Дзюба заявил, что признание ФИФА Месси игроком 2023 года является беспределом, а приз теряет свою значимость.

В феврале стало известно, что португальский футболист Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Sportico: он заработал 260 млн долларов в 2024 году, значительно обогнав коллег. В десятку самых успешных спортсменов по доходам также вошли Лионель Месси с доходом 135 млн долларов.