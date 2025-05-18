IFFHS признала Яшина лучшим вратарем за всю историю футбола

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, сообщает ТАСС. Пресс-служба организации опубликовала итоги рейтинга, в котором второе место занял итальянец Джанлуиджи Буффон, а третьим стал немец Мануэль Нойер.

В десятку сильнейших также вошли испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф, а также немцы Зепп Майер и Оливер Кан.

Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» с 1950 по 1971 год и выступал за сборную СССР с 1954 по 1967 год. Вместе с «Динамо» он стал пятикратным чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. В составе сборной СССР Яшин побеждал на Олимпиаде 1956 года и чемпионате Европы 1960 года, а также завоевал серебро на Евро 1964 года.

Вратарь играл на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), а в 1966 году сборная СССР заняла четвертое место. Яшин остается единственным вратарем, который получил «Золотой мяч». Он скончался 20 марта 1990 года в Москве.

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