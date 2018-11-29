Черчесов признан одним из лучших тренеров в мире

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в четверку сильнейших наставников национальных команд в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Рейтинг составили на основе мнений экспертов из 90 стран. Черчесов набрал 26 очков, на третьем месте завоевавший бронзовые медали чемпионата мира со сборной Бельгии Роберто Мартинес (84), на втором месте хорват Златко Далич (198), который возглавлял хорватскую сборную, вышедшую в финал ЧМ, передает ТАСС.

Лучшим тренером мира признан наставник сборной Франции Дидье Дешам (304 очка).

Напомним, российская сборная на чемпионате мира 2018 года вышла в 1/4 финала, это лучший результат команды на мировых первенствах в новейшей истории. В четвертьфинале россияне только в серии пенальти уступили хорватам.