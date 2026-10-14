World Gymnastics выразила сожаление из-за невыдачи виз гимнасткам из России

Tекст: Ольга Иванова

«Выдача виз всем участникам осуществляется исключительно по решению голландских властей. World Gymnastics не может объяснить причины отказа в выдаче виз определенному числу участников», – сообщение пресс-службы федерации передает ТАСС.

В организации добавили, что продолжают вести диалог с властями Нидерландов, местным оргкомитетом и Федерацией гимнастики России. World Gymnastics также отметила негативное влияние сложившейся ситуации на подготовку российской делегации к турниру и путаницу в гимнастическом сообществе.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Ранее власти Нидерландов не выдали визы олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал смехотворными причины отказа в визах российским гимнасткам.

Во вторник Федерация спортивной гимнастики России решила обратиться в МОК из-за этой ситуации.

На прошлой неделе стало известно, что Нидерланды до сих пор не выдали визы отечественным спортсменам для участия в турнире.