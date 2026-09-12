«Зенит» и «Динамо» победили в матчах РПЛ, ЦСКА и «Рубин» разошлись ничьей

«Зенит» и «Динамо» победили, ЦСКА и «Рубин» разошлись ничьей

Tекст: Катерина Туманова

В матче восьмого тура чемпионата России петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счетом 2:1, передает РИА «Новости». Голами у победителей отметились Кевин Андраде и Луис Энрике. У гостей единственный мяч забил Александр Руденко.

Московское «Динамо» с минимальным счетом победило «Оренбург». Решающий гол на 90-й минуте забил Виктор Окишор. Встреча запомнилась нереализованным пенальти динамовца Максима Осипенко, двумя удалениями у гостей и массовой потасовкой команд.

В еще одном матче тура столичный ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1. Армейцы остались в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса, который толкнул главного арбитра Инала Танашева. За это нарушение бразильцу грозит дисквалификация на шесть матчей.

В следующем матче чемпионата «Зенит» 16 сентября на выезде встретится с «Балтикой» из Калининграда, а «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов».

«Динамо» 17 сентября сыграет в гостях с «Ростовом», а «Оренбург» в тот же день примет «Краснодар». ЦСКА в этот же день сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Рубин» 16 сентября встретится с московской «Родиной» на поле соперника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, форвард «Зенита» Соболев повторил рекорд Веретенникова по голам в Кубке России. Нападающий «Динамо» Тюкавин получил дисквалификацию за агрессивное поведение. Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче седьмого тура РПЛ.