Легендарный футболист Никита Симонян похоронен на Ваганьковском кладбище

Легендарного футболиста Симоняна похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве
Похороны знаменитого советского футболиста и олимпийского чемпиона Никиты Симоняна прошли на территории Ваганьковского кладбища в столице, собрались спортсмены и официальные лица.
Никиту Симоняна, легендарного бомбардира московского «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года, похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает ТАСС.
Церемония прощания прошла ранее на «Лукойл-Арене», где собрались представители футбольного сообщества и официальные лица, в числе которых были министр спорта России Михаил Дегтярев и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Дегтярев зачитал телеграмму с соболезнованиями от президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что Симонян был яркой, неординарной личностью, полностью преданной своему делу, и остался настоящей легендой мирового футбола. Он особо подчеркнул, что уважение к Симоняну проявляли не только болельщики, но и товарищи по «Спартаку» и сборной, а также соперники на поле.
Стоит отметить, что Никита Симонян был последним живым олимпийским чемпионом 1956 года среди всех видов спорта. Он стал чемпионом СССР трижды и четыре раза выигрывал Кубок страны в качестве тренера, а также возглавлял сборную СССР. С 1992 года Симонян занимал пост первого вице-президента РФС. За успехи в футболе он удостаивался наград МОК и ФИФА, государственных орденов и почётных званий. 10 октября ему присвоили звание Героя труда России.
Церемония завершилась исполнением песни Фрэнка Синатры «My Way» согласно последней воле Симоняна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный тренер и футболист Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.
Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино почтили память покойного, направив венки.