Путин и Инфантино направили венки на прощание с Симоняном

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и легендой московского «Спартака» Никитой Симоняном, передает ТАСС. Торжественное мероприятие проходит на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве.

Венок также прислал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. За свою спортивную карьеру он четырежды становился чемпионом СССР в составе «Спартака», дважды выигрывал Кубок страны и остается лучшим бомбардиром в истории клуба с 160 голами. В 1956 году он помог сборной СССР завоевать золото Олимпиады в Мельбурне.

По завершении игровой карьеры Симонян тренировал ведущие советские команды и дважды приводил «Спартак» к чемпионству, а «Арарат» – к его единственному титулу в чемпионате СССР. С 1992 по 1998 год занимал пост первого вице-президента Российского футбольного союза и затем оставался в руководстве организации до конца своей жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

Ранее матчи Кубка России и Российской премьер-лиги решили начать с минуты молчания в память о Симоняне.