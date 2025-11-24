  • Новость часаСи Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
    Россия совместно с США переиграла Европу в одной из балканских стран
    Лукашенко о конфликте на Украине: Закончим эту тягомотину в ближайшее время
    Газпром: Холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из ПХГ уже бьют рекорды
    Умер актер из индийского фильма «Зита и Гита» Дхармендра
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    В Кремле подтвердили визит Путина в Киргизию
    Чемезов заявил о рекордных масштабах выпуска вооружений в России
    Российские войска освободили соседнее с Гуляйполем Затишье
    Комета 3I/ATLAS приближается к Земле со скоростью два млн км в сутки
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    0 комментариев
    Игорь Макаров Игорь Макаров Смена повестки G20 подрывает монопольные позиции Запада

    Главная площадка для диалога развивающегося мира с развитым устраняет у первого иллюзии относительно того, что такой диалог возможен. А чтобы двигаться вперед, освобождаться от иллюзий необходимо.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем плох и чем хорош цифровой рубль

    Отключение российских банков от SWIFT показало уязвимость зависимости от западной финансовой инфраструктуры. Цифровой рубль вместе с аналогичными проектами стран-партнеров создает альтернативную систему, которую невозможно заблокировать западным политическим решением.

    3 комментария
    24 ноября 2025, 19:48 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста и олимпийского чемпиона Никиты Симоняна, сообщила пресс-служба Кремля.

    В телеграмме родным и близким президента, опубликованной на сайте Кремля, говорится: «Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна».

    Путин отметил, что Симонян был яркой, неординарной личностью, полностью преданной своему делу, и остался настоящей легендой как отечественного, так и мирового футбола. Он особо подчеркнул, что уважение к Симоняну проявляли не только болельщики, но и товарищи по «Спартаку» и сборной, а также соперники на поле.

    Президент добавил, что память о Симоняне навсегда сохранится среди его родных, друзей, учеников и всех почитателей футбола в России.

    Никита Симонян умер в воскресенье в возрасте 99 лет.

    21 ноября 2025, 22:29 • Новости дня
    Политолог: Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине

    Политолог Асафов: Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт на Украине

    Политолог: Путин указал всему миру на главных противников мира на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках встречи на Аляске заложили контуры будущего процесса урегулирования конфликта на Украине. Эти договоренности поддержали большинство государств планеты, но неготовность к миру Киева и Брюсселя сделали нормализацию ситуации затруднительной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. В пятницу Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование на Украине – в том числе в рамках плана Трампа.

    «Владимир Путин в очередной раз показал всему миру, что по вопросу урегулирования конфликта на Украине Россия находится на связи со всеми своими союзниками из числа стран мирового большинства. Все они, как, впрочем, и США, поддерживают скорейшую стабилизацию ситуации», – сказал политолог Александр Асафов.

    «В этой связи многие наши партнеры ожидали значительного прогресса после окончания саммита на Аляске. Тогда наш президент совместно с Дональдом Трампом провел по-настоящему титаническую дипломатическую работу. Фактически, каркас урегулирования был готов, но преградой для нормализации выступили Украина и ее европейские «модераторы», – продолжил он.

    «Киев и Брюссель настроены на бесконечный конфликт. Более того, они совершенно открыто об этом говорят. Изначальную рамку диалога, заданную Анкориджем, изучили в КНР, Индии, КНДР, ЮАР, Бразилии, в государствах ОДКБ. Все они поддерживали зародившийся дипломатический импульс. И реакция Старого Света не оставила у них сомнений, кто здесь истинный агрессор», – рассуждает собеседник.

    «Теперь Дональд Трамп пытается выдвинуть новую инициативу, которую еще предстоит обсудить. Она, вероятно, учитывает новые реалии на фронте. Мы готовы обсуждать его план, вносить необходимые корректировки, делать все для того, чтобы устранить первопричины кризиса. Но Киев и Брюссель пока продолжают упорствовать в своем желании воевать, что полностью противоречит воле большинства стран планеты», – заключил Асафов.

    В пятницу Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине после переговоров на Аляске связана с отказом Киева от мирной инициативы, предложенной Дональдом Трампом. «Полагаю, что именно поэтому появилась и новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», – подчеркнул он.

    Президент уточнил, что этот проект может лечь в основу урегулирования, однако предметно данный вопрос не обсуждался. «Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – предположил президент.

    «Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции – сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», – пояснил российский лидер.

    В то же время Россия готова к мирным переговорам, а также готова обсуждать все детали предполагаемого плана. Но и принципиальный отказ Киева Москву также устраивает, «поскольку это ведет к достижению целей СВО вооруженным путем». «Но мы, как я многократно уже говорил ранее, готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем», – добавил глава государства.

    Днем ранее глава государства заявил, что политическое руководство Украины давно превратилось в организованное преступное сообщество, которое продолжает удерживать власть для личного обогащения под предлогом войны с Россией. «Это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого», – пояснил Путин.

    Комментарии (17)
    21 ноября 2025, 21:05 • Новости дня
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»

    Путин пригрозил Киеву повторением событий в Купянске на других участках фронта

    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

    По словам Путина, европейские страны и украинская сторона должны осознавать ответственность за подобные решения, передает РИА «Новости».

    Президент заявил, что ситуация в освобожденном украинскими войсками Купянске была существенно иной, чем заявлялось в Киеве. «Только один самый свежий пример – Купянск. Совсем недавно, как мы помним, 4, по-моему, ноября, то есть две недели тому назад в Киеве публично заявляли, что в этом городе находится не более 60 российских военнослужащих, и в течение ближайших нескольких дней, как было сказано, этот город будет полностью деблокирован украинскими войсками», – напомнил он.

    По словам президента, на самом деле город уже тогда практически полностью контролировался российскими силами: «Хочу вас проинформировать о том, что уже на тот момент, на 4 ноября, город Купянск практически целиком и полностью находился в руках российских Вооруженных Сил. Наши ребята, что называется, только добирали, зачищали только отдельные кварталы и улицы. Судьба города в тот момент уже окончательно была решена».

    Путин также отметил, что заявления Киева могут свидетельствовать либо о недостатке объективной информации, либо о неспособности ее правильно оценивать: «О чем это говорит? Или у киевских вождей нет объективной информации о положении дел на фронте, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить».

    «Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро, как нам бы того хотелось, но неизбежно это будет повторяться», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Российский лидер допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине.

    Напомним, Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск. В пятницу Минобороны впервые показало кадры освобождения Купянска.

    Комментарии (11)
    24 ноября 2025, 20:03 • Видео
    На что рассчитывает Украина

    Спикер Верховной рады – единственного безоговорочного легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по Украине

    Путин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем, заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом.

    Путин отметил: «И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, в ходе вооруженной борьбы. Но мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация рассматривают вариант подписания мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года.

    Комментарии (12)
    21 ноября 2025, 21:24 • Новости дня
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о поражении России
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о поражении России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время заседания с Совбезом РФ заявил, что Украина и ее европейские союзники «до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».

    Путин подчеркнул: «Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя». По мнению президента, корень подобной позиции связан не только с низким уровнем компетентности, но и с отсутствием объективной информации о реальной обстановке на фронте, передает ТАСС.

    Президент добавил, что ни на Украине, ни в Европе не осознают возможных последствий таких заблуждений и не понимают, к чему это может привести.

    Ранее Путин заявил, что отказ Киева обсуждать предложения президента США Дональда Трампа приведет к повторению событий, аналогичных произошедшему в Купянске.

    Российский лидер также сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (15)
    21 ноября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования

    Путин допустил использование плана США как основы для урегулирования на Украине

    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил американский мирный план из 28 пунктов как возможную основу для завершения конфликта на Украине.

    «Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования на Украине», – сказал он в ходе заседания с Советом безопасности, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который состоит из 28 пунктов. По его словам, план Трампа по Украине обсуждался еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (11)
    24 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    Путин и Эрдоган обсудили мирные инициативы США по Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого затрагивался вопрос урегулирования украиснкого конфликта.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе беседы значительное внимание было уделено ситуации на Украине и инициативам США по мирному урегулированию. «Эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», – заявил Путин. Он подчеркнул заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

    Эрдоган в ответ выразил готовность содействовать переговорному процессу и сообщил о возможности предоставления стамбульской площадки для дальнейших контактов. Стороны условились активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.

    Главы государств также обсудили расширение торгово-инвестиционного сотрудничества и реализацию ключевых энергетических проектов между Россией и Турцией. Кроме того, президент Турции поделился с Путиным своими впечатлениями от встречи с лидерами «Группы двадцати» в Йоханнесбурге. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты.

    Накануне Эрдоган заявил о предстоящих переговорах с Путиным.

    Сообщалось, что турецкий лидер хочет подтвердить готовность Анкары вновь принять переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, оказать любое содействие продвижению переговорного процесса.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 21:10 • Новости дня
    Путин заявил, что план Трампа по Украине был модернизирован

    Путин: США после Аляски предложили модернизированный план по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент Владимир Путин на совещании Совбеза рассказал, что текст новой версии мирного плана по Украине поступил Москве по дипломатическим каналам и может лечь в основу урегулирования.

    Президент России Владимир Путин на совещании Совбеза объявил, что США после переговоров на Аляске предложили модернизированный план по урегулированию ситуации на Украине, состоящий из 28 пунктов.

    «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля. 

    Путин связал паузу в переговорном процессе с тем, что Вашингтон не сумел получить согласие Киева на реализацию мирного плана, и Украина выступает против. Президент указал, что причина негативной позиции кроется в иллюзиях киевского руководства и его европейских союзников относительно стратегического поражения России.

    «После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ранее на совещании заявил, что Москва получила от США текст мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. Президент допустил использование мирного плана США как основы для дальнейших переговоров по урегулированию на Украине. Путин уточнил, что обсуждение мирных инициатив Трампа между Москвой и Вашингтоном велось еще до саммита на Аляске.

    Комментарии (3)
    21 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин сообщил об обсуждении мирного плана Трампа до саммита на Аляске

    Путин: Мирный план Трампа обсуждался еще до саммита на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждение мирных инициатив Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном велось еще до саммита на Аляске.

    По словам российского лидера, тема рассматривалась непублично и затрагивалась только на самом общем уровне, передает ТАСС.

    «Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакой не секрет: мирный план президента Трампа по урегулированию на Украине обсуждался до встречи на Аляске», – заявил Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов. Он также  подчеркнул невозможность успеха мирных переговоров по Украине при их открытом обсуждении в публичном пространстве.

    В свою очередь, Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки в случае отказа подписать американский план урегулирования до 27 ноября.

    Комментарии (0)
    22 ноября 2025, 07:45 • Новости дня
    Песков не исключил посещения Путиным новых регионов России до конца года

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что планов посещения президентом России Владимиром Путиным новых регионов нет в официальном графике на конец 2025 года, но такой визит возможен.

    «Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетил командный пункт группировки «Запад». Президент также заслушал доклады о положении дел на различных участках, включая район вокруг Купянска.

    Комментарии (0)
    21 ноября 2025, 21:15 • Новости дня
    Путин направил приветствие финалистам конкурса «Большая перемена»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов среднего профессионального образования.

    Глава государства обратился к финалистам, собравшимся в Нижнем Новгороде, отметив важность проекта и его растущую популярность. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что тема конкурса «От мечты к свершениям» соответствует стремлению молодежи раскрывать творческий потенциал и уверенность в себе. Он напомнил участникам, что они уже победители, потому что прошли все этапы непростого отбора и продемонстрировали серьезные знания и практические умения. «На всех этапах сложной, напряженной соревновательной дистанции вы продемонстрировали глубокие знания и практические навыки», – заявил он.

    Президент также отметил, что подобные проекты способствуют популяризации рабочих специальностей и совершенствованию системы среднего профессионального образования. По мнению Путина, «Большая перемена» помогает конкурсантам не только выбрать будущее направление, но и способствует завязыванию новых знакомств с представителями крупных российских компаний.

    В завершение он пожелал финалистам успехов и всего наилучшего и выразил уверенность, что их участие принесет положительные результаты.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    В Кремле подтвердили визит Путина в Киргизию

    Ушаков: Путин в Киргизии примет участие в саммите ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию начнется во вторник, 26 ноября, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, поездка пройдет по приглашению киргизского лидера Садыра Жапарова и продлится два дня, передает ТАСС.

    «Завтра, во вторник, начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организован, естественно, по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней», – отметил он.

    Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности намечена на 27 ноября и состоится в Бишкеке, уточнил Ушаков.

    Напомним, Киргизия анонсировала госвизит Путина в конце ноября.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 15:11 • Новости дня
    Эрдоган сообщил о предстоящих переговорах с Путиным в понедельник

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду обсудить с президентом России Владимиром Путиным ряд актуальных вопросов в телефонном режиме в ближайший понедельник.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на проведение телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в ближайший понедельник, передает РИА «Новости». Об этом глава Турции заявил на пресс-конференции по итогам саммита G20, который проходит в ЮАР.

    Эрдоган отметил, что на текущей неделе в Турции побывал с визитом президент Украины Владимир Зеленский. Турецкий лидер добавил: «Завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где у него должна была состояться встреча с Владимиром Зеленским. В среду Владимир Зеленский прибыл на территорию Турции.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Ушаков сообщил о подготовке визита Путина в Индию

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале декабря президент России Владимир Путин посетит Индию, где планируется обсудить выполнение договоренностей о ежегодных встречах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

    Россия и Индия проводят активную подготовку к визиту президента Владимира Путина, который ожидается в начале декабря, передает РИА «Новости». Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что стороны уверены в плодотворности будущей встречи и уже согласовали сроки визита, но официальное объявление последует совместно с индийскими партнерами.

    Ушаков подчеркнул, что основное значение встречи заключается в возможности реализовать договоренность между Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди о ежегодных переговорах. По его словам, каждая такая встреча позволяет лидерам стран обстоятельно обсудить ключевые двусторонние темы, а также актуальные вопросы международной политики.

    «Этот визит дает возможность реализовать на практике договоренность между премьер-министром и российским президентом о том, что они встречаются обязательно каждый год для обстоятельного разговора по двусторонним делам, так и по актуальным международным вопросам», – подчеркнул Ушаков в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

    Ушаков также отметил, что визит будет иметь особое значение для развития дальнейших отношений между двумя странами. По словам помощника президента, такие встречи способствуют укреплению стратегического партнерства и установлению новых форм сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе саммита президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди планируется подписать ряд соглашений. Стороны готовят документы о сотрудничестве в миграционной сфере. В повестку встречи также входит обсуждение экономических проектов.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил о подготовке российско-индийского саммита в Нью-Дели. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о планах президента России Путина принять участие в этом саммите. Путин встретился 18 ноября с главой МИД Индии в Кремле.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин обратил внимание на износ школ и детсадов в Мурманской области

    Путин: Более 70% школ и детсадов в Мурманской области требуют капремонта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обратил внимание на критическую ситуацию с состоянием школ и детских садов региона.

    «Андрей Владимирович, поскольку вы затронули вопросы детства, то не могу не вспомнить и о том, что, конечно, требует особого внимания: все, что связано с этими социальными объектами, имею в виду и школы, и детские сады. Там же у вас свыше 70% зданий детских садов и школ требует капитального ремонта?» – отметил Путин, передает ТАСС.

    Чибис сообщил президенту, что региональные власти активно работают над решением этой проблемы. По его словам, за последние несколько лет было построено восемь новых детских садов, благодаря чему очередь в такие учреждения полностью ликвидирована. В 2024 году открылась современная школа в Мурманске, первая с советского времени, где внедрены новые образовательные технологии и развита профориентация по направлениям, связанным с Арктикой, отметил губернатор.

    Путин обратил внимание на то, что новые инициативы вызывают интерес у школьников. Кроме того, Чибис рассказал президенту о плохом состоянии детской больницы в Мурманске. Он пояснил, что большинство корпусов больницы были переоборудованы из общежитий еще в советское время, и попросил поддержки для строительства нового медицинского объекта.

    Губернатор подчеркнул, что строительный проект уже имеет территорию и техническое решение, и важно, чтобы он получил федеральное финансирование в 2027 году.

    Напомним, Путин в понедельник встретился с Чибисом в Кремле. Глава государства и губернатор обсудили перспективы газификации Мурманской области.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 12:39 • Новости дня
    Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Эрдогана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены обсудить по телефону актуальные международные вопросы в начале второй половины дня, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил журналистам о предстоящем телефонном разговоре Владимира Путина с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    По словам Пескова, разговор между российским и турецким лидерами был запланирован заранее и ожидается во второй половине дня. Песков напомнил, что ранее сам президент Турции анонсировал проведение этой беседы. Детали повестки предстоящих переговоров пока не раскрываются.

    Напомним, Эрдоган выразил надежду обсудить с президентом России Владимиром Путиным актуальные вопросы по телефону в понедельник.

    Эрдоган намерен подтвердить Путину свою готовность принять новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

    Турецкий лидер заявил о необходимости использовать все дипломатические ресурсы для достижения мира на Украине.

    Комментарии (0)
