Космонавт Новицкий рассказал о сроках подготовки человека к полету в космос
Здоровому человеку потребуется не более восьми месяцев на освоение подготовки к полету в космическое пространство, заявил Герой России и космонавт Олег Новицкий.
Подготовка здорового человека к космическому полету, если не планируется выполнение миссии, может занять шесть-восемь месяцев, сказал Новицкий, передает ТАСС.
«В принципе любой здоровый человек за какое-то минимальное время может пройти подготовку и выполнить космические полеты не в качестве профессионала для работы на орбите. Шести-восьми месяцев достаточно для того, чтобы человек мог выполнить полет в космос [не в рамках миссии]», – уточнил он.
По его словам, подготовка космонавта-профессионала потребует минимум полтора года. Перерыв же между полетами у такого пилота составит примерно три года. По словам Новицкого, сам процесс подготовки является самым сложным этапом. В ходе него претендент пройдет четыре медкомиссии в год.
Новицкий также добавил, что адаптация организма к невесомости происходит довольно быстро и организм человека способен быстро перестроиться к условиям космоса. Он особо подчеркнул, что космическая и невесомая среды враждебны для человека, однако тело способно приспосабливаться.
Говоря о перспективах полета на Марс, Новицкий обратил внимание на главную опасность для космонавтов – воздействие радиации, отметив, что успешность такого полета зависит от уровня технического развития.
