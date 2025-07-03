Космонавт Новицкий посоветовал способ борьбы с джетлагом

Космонавт Новицкий посоветовал бороться с джетлагом прогулками до темноты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Космонавт Олег Новицкий поделился советами по адаптации к смене часовых поясов и борьбе с джетлагом, пишет ТАСС. На полях Открытой недели науки БРИКС+ в Бразилии он рассказал, что многие астронавты МКС сталкиваются с проблемами сна в первые дни экспедиции. Новицкий отметил, что при перелетах через несколько часовых поясов он сознательно заставляет себя бодрствовать до наступления темноты, чтобы организм быстрее привык к новому времени.

«Я стараюсь себя продержать на ногах в течение всего светового дня вопреки желанию спать. Нужно просто дотянуть до вечера. Это могут быть прогулки, любая активность, помогающая не засыпать», – поделился Новицкий. По его словам, если позволить себе уснуть днем, то ночью будет сложно заснуть и отдохнуть полноценно.

Космонавты на МКС вынуждены спать по особому графику, ведь за сутки они видят 16 рассветов и столько же закатов. Новицкий подчеркнул, что первые дни на станции – период адаптации, и у каждого члена экипажа этот процесс проходит индивидуально. По его словам, зарубежные коллеги чаще прибегают к медикаментам для нормализации сна, а российские космонавты предпочитают справляться с этим самостоятельно.

Новицкий отметил, что привыкнуть к сну в условиях невесомости непросто – не хватает привычной опоры для спины, и он первое время спал, прижимая колено к стене. В обычном режиме утро на МКС начинается в шесть утра по Гринвичу, а сон длится с 21:30 до 6:00. Однако на практике, добавил космонавт, в невесомости для полноценного восстановления требуется меньше времени, и экипаж спит меньше, чем на Земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский гроссмейстер Даниил Дубов признался, что проспал партию на чемпионате мира по блицу в США из-за джетлага. Многие россияне рассказывали о своем опыте борьбы с джетлагом после перелетов в разные часовые пояса.