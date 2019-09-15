Россияне поделились опытом борьбы с джетлагом

По мнению большинства российских туристов, справиться с неприятными симптомами джетлага – синдрома смены часового пояса – лучше всего помогает сон. К такому выводу пришли специалисты сервиса Aviasales по итогам опроса 37 тыс. российских пользователей.

Мнения, что сон – лучший способ борьбы с джетлагом, придерживаются 63% респондентов. Некоторые заставляют себя ложиться спать и вставать по местному времени, а другие готовятся к перелету заранее, и еще дома меняют режим дня, передает РИА «Новости».

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Спорт, прогулки и йога помогают 16% опрошенных. Еще 15% употребляют алкогольные напитки, чтобы расслабиться и наладить график сна. 6% респондентов борются с джетлагом с помощью медицинских препаратов.

Опытные путешественники также советуют лететь с длительными пересадками. Таким образом, можно увидеть новые места и легче адаптироваться к новому времени.