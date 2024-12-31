Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.6 комментариев
Гроссмейстер Дубов проспал партию на чемпионате мира в США
Гроссмейстер Дубов объяснил, что проспал партию на чемпионате мира из-за джетлага
Российский гроссмейстер Даниил Дубов признался, что проспал партию на чемпионате мира по блицу в США из-за джетлага, который возник из-за первого опыта игры в этой стране.
Дубов не смог принять участие в одной из партий на чемпионате мира по блицу, который проходил в США, передает «Комсомольская правда». Причиной стал джетлаг, с которым шахматист не смог справиться.
В интервью Take Take Take Дубов признался, что это был его первый турнир в США, и он не сумел адаптироваться к смене часовых поясов.
Ранее российский шахматист Ян Непомнящий был оштрафован на чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке за нарушение дресс-кода на 200 долларов.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил о своем решении больше не участвовать в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.