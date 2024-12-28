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Карлсен отказался выступать на турнирах FIDE после дисквалификации
Магнус Карлсен объявил об уходе с турниров FIDE после дисквалификации
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил о своем решении больше не участвовать в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.
Карлсен, бывший чемпион мира по классическим шахматам, объявил о решении больше не участвовать в турнирах Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ТАСС. Такое заявление он сделал в интервью порталу Gotham Chess после инцидента на чемпионате мира по рапиду.
Карлсен был дисквалифицирован на турнире за нарушение дресс-кода – он оказался на турнире в джинсах, за что получил предупреждение и штраф. Шахматист признался, что не осознавал всей серьезности ситуации.
«Очевидно, что это был не самый лучший турнир для меня, в целом я играл неважно», – отметил он, добавив, что предпочел бы провести время в более комфортной обстановке.
Норвежский гроссмейстер также выразил недовольство давлением, которое FIDE оказывает на игроков, чтобы они не подписывали контракты с компанией Freestyle, угрожая исключением из чемпионатов мира.
«Все в порядке, они могут выдвигать свои правила, я не против. Мой ответ – отлично, тогда я ухожу», – добавил Карлсен.
Магнус Карлсен, которому 34 года, является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и возглавляет мировой рейтинг. Он известен как шестикратный чемпион мира по рапиду и семикратный обладатель титула в блице.
В 2022 году Карлсен отказался защищать свой титул в матче против Яна Непомнящего, сославшись на нехватку мотивации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что российских шахматистов не стоит допускать к международным соревнованиям, и играть против них становится странно. Во время получения награды как лучший шахматист с момента создания ФИДЕ он внось выразил несогласие с идеей возвращения российским и белорусским спортсменам национальных символов. Также сообщалось, что украинские представители пытались надавить на делегатов конгресса FIDE в Будапеште, чтобы не допустить возвращения российских и белорусских шахматистов.