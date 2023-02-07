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Чемпион мира по шахматам выступил против участия россиян в международных турнирах
Норвежский гроссмейстер Карлсен призвал отстранить россиян от международных соревнований
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Российских шахматистов не стоит допускать к международным соревнованиям, играть против них становится странно, заявил чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен.
В интервью норвежскому изданию VG.no Карлсен заявил, что из-за продолжающихся боев на Украине играть против российских шахматистов становится странно, хотя ранее он придерживался мнения, что нужно подумать, прежде чем отстранять россиян от соревнований, передает «Интерфакс».
Чемпион мира по шахматам заявил, что не ему решать судьбу российских спортсменов, но он все больше убеждается в том, что россиян допускать не стоит.
В настоящее время российские шахматисты выступают в турнирах под эгидой ФИДЕ под нейтральным флагом.
Ранее сообщалось, что Федерация шахмат России (ФШР) в конце февраля – начале марта перейдет из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), став первой отечественной спортивной структурой, сменившей европейскую «прописку» на азиатскую на фоне введенных санкций.
Напомним, исполком МОК обсуждал вероятность участия в международных турнирах спортсменов из России, которые не поддерживают СВО. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о неприемлемости требований МОК к спортсменам о выражении политической позиции.
В ЕС объяснили отсутствие помощи пострадавшей от землетрясения Сирии
Представитель ЕК Уйвари: ЕС не направляет помощь Сирии после землетрясения, поскольку не получал запроса
ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
По его словам, Евросоюз не активировал механизм, который обеспечивает координацию международной помощи ЕС для Сирии, поскольку не получал такого запроса от Дамаска, но если сигнал со стороны сирийских властей поступит, то в Европе «немедленно рассмотрят этот вопрос», передает РИА «Новости».
Уйвари сообщил при этом, что механизм гражданской обороны для поддержки Турции был активирован Евросоюзом утром, туда уже вылетели спасатели из 10 государств ЕС.
Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.
Родственники украинских военнопленных попросили Россию не обменивать их родных
Полянский рассказал о женах украинских военных, просящих оставить их мужей в плену в России
Родня украинских военнопленных обращается к российской стороне с просьбой не возвращать их, чтобы бойцов вновь не отправили на поле боя, заявил зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать, заявил Полянский в СБ ООН, передают «Известия».
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо».
Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Также в ходе выступления Полянский указал на риторику восточноевропейских политиков, которые готовятся «разделить Россию».
Сейсмолог объяснил природу землетрясений в Турции и Сирии
Сейсмолог: Землетрясения в Турции и Сирии могут продлиться несколько месяцев
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Если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян, комментируя землетрясения в Турции и Сирии.
В Сирии и Турции произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. В результате стихийного бедствия погибли более 1,4 тыс. человек в Турции (по данным на 17.30 мск) и свыше 400 человек в Сирии (по данным на 15.30 мск). Отмечается, что эпицентр пришелся на Кахраманмарш.
«Землетрясения там, конечно, являются вполне ожидаемыми. Я не хочу сказать, что они спрогнозированы, но это ожидаемо, потому что это место одно из самых активных на Земле – я имею в виду континентальную часть. Там контакт трех крупнейших литосферных плит. Движение этих плит приводит к возникновению сильных землетрясений», – говорит Татевосян.
По его словам, когда речь идет о таком большом землетрясении, как в Турции и Сирии, то эпицентр – это довольно условная характеристика данного события, потому что его нельзя представить определенной точкой. Эпицентральная область и место, где располагается очаг, это довольно протяженная область. Размер толчка землетрясения с магнитудой 7,7 разносится на более 100 километров от условного эпицентра. Именно поэтому в результате землетрясений пострадали сирийские провинции Латакия, Хама, Алеппо и Тартус, которые находятся в паре сотен киллометров от эпицентра Кахраманмарш.
«Количество разрушений и, соответственно, жертв в результате этих разрушений, конечно, определяется не только магнитудой самого землетрясения, ну и тем, насколько близко эти населенные пункты расположены к очагу. Во-вторых, влияет качество строительства, были ли проведены антисейсмические мероприятия. Поэтому здесь несколько факторов влияет на то, какова картина разрушений», – рассказывает специалист.
Сейсмолог рассказывает, что магнитуда – это только характеристика величины толчка по общим критериям. Также есть интенсивность землетрясений, которая меряется в баллах. В связи с этим у каждого землетрясения есть только одна магнитуда, а интенсивность в разных точках отличается, что объясняет большой разброс последствий данного стихийного бедствия.
«Безусловно, после сильного землетрясения возникает так называемая афтершоковая серия, или последовательность афтершоков. Обычно, скажем, афтершоковая серия длится 3–4 месяца, я имею в виду на таком уровне, что наблюдается действенное превышение числа событий на фоновом уровне. Но, как правило, эти повторные толчки имеют меньшую магнитуду», – поясняет Татевосян.
Он подчеркивает, что в предстоящие 3–4 месяца мы можем наблюдать толчки как магнитудой 7 и выше, так и более мелкие и едва ощутимые. Также он объясняет, что если основной толчок был магнитудой 7,8, то второй из афтершоковой серии магнитудой 7,5 будет в 10 раз менее интенсивным. Но это не значит, что он принесет меньше разрушений, поскольку при первом толчке все постройки были целые, а после него – поврежденные. Соответственно, даже если в Турции будут наблюдаться слабые толчки, они все равно могут оказать разрушительный эффект.
Что касается прогнозирования землетрясений, то это сделать на сегодняшний день практически невозможно. Дело в том, что изучив ту или иную территорию, специалисты могут предположить, что в определенном районе высока вероятность сильного землетрясения. Тем не менее предсказать, когда именно оно будет, нельзя даже приблизительно.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясений в Сирии и Турции объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения. Также повреждения культурных объектов наблюдаются в Турции: обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В ДНР заявили о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
Гагин: ВСУ расстреляли польских наемников в Угледаре
Украинские войска в Угледаре расстреляли группу, предположительно, польских наемников, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, в Угледаре ВСУ расстреляли группу иностранных наемников, предположительно, поляков, с которыми в последние недели у украинцев участились конфликты, передает ТАСС. Гагин добавил, что о серьезных конфликтах между польскими наемниками и украинскими военнослужащими говорят данные разведки и некоторые военнопленные.
Ранее находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно, из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
В Турции произошло новое землетрясение
В центральной части Турции случилось новое землетрясение, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 6.13 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные EMSC.
Эпицентр толчков находился в 5 км от района Гельбаши, очаг – на глубине 2 км.
Напомним, жертвами предыдущего землетрясения в Турции стали 2 тыс. 921 человек, ранены 15 тыс. 834 человека. Кроме того, землетрясение зарегистрировали на острове Тайвань и в американском штате Нью-Йорк.
Во Франции заявили о расхищении Украиной финансовой помощи Парижа
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Необходимо прекратить предоставлять Украине миллиарды евро, поскольку эта помощь полностью расхищается, заявил лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо, комментируя коррупционный скандал в Минобороны Украины.
Политик на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что теперь министр обороны Украины Алексей Резников оказался «замешан в крупном коррупционном деле». «Вся помощь, которую мы туда отправляем, полностью расхищается, миллиард за миллиардом. Остановим это», – добавил он, передает ТАСС.
В воскресенье в Раде заявили о возможных кадровых изменениях во власти, в том числе о смене главы министерства обороны страны Алексея Резникова.
В пятницу департамент стратегических расследований нацполиции Украины предъявил обвинение советнику министра обороны Константину Слюсарю по делу о поставках продуктов в армию по завышенным ценам.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство Минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Как заявила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию».
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Артемовске
Пушилин: ВС России закрепились на севере и востоке Артемовска и выдавливают ВСУ с их позиций
Российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в Артемовске бойцы штурмовых отрядов закрепились в северной части города, в восточной части закрепились частично и продолжают вытеснять противника, передает ТАСС
Ранее Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
В Москве задержали пытавшегося украсть тело Ленина из Мавзолея мужчину
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Москве задержали пьяного мужчину, который пытался похитить тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади, сообщили в силовых структурах.
Источник заявил, что инцидент произошел в ночь на 6 февраля. По его словам, мужчину задержали, когда он попытался открыть мавзолей, где находится тело Владимира Ленина, и похитить его. Установлено, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.
Отмечается, что на место происшествия вызвали наряд скорой помощи, медики выявили у задержанного психиатрическое расстройство на фоне опьянения.
Ранее полицейские задержали гражданку США Алисию Дей за выгул теленка на Красной площади в Москве, которая позже рассказала, что хотела показать животному страну.
Токио вернулся к риторике о «незаконной оккупации» Курил
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Японское правительство вернуло понятие «незаконной оккупации» относительно южной части российских Курильских островов. Такая формулировка появилась в итоговом заявлении участников «Общенационального митинга за возвращение северных территорий».
Уточняется, что во время митинга, в котором приняли участие премьер-министр Фумио Кисида, глава МИД Есимаса Хаяси, а также другие депутаты и правительственные чиновники, внимание было сосредоточено на «неприемлемой незаконной оккупации южной части Курильских островов Советским Союзом 77 лет назад», передает ТАСС.
Ежегодный митинг прошел в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. Власти Японии утвердили приглашать министров, депутатов обеих палат парламента и бывших жителей южной части Курил с 1981 года.
Ранее власти Японии уже заявляли, что хотели бы продолжить переговоры с Россией о судьбе Южных Курил. Москва считает, что в сложившихся условиях продолжение переговоров не представляется возможным.
Итальянцы отменили видеообращение Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»
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Президент Украины Владимир Зеленский направит на итальянский музыкальный конкурс «Сан-Ремо» текст с обращением, его видеовыступления не будет, заявили ведущий фестиваля Amedeo Sebastiani и директор развлекательных программ телерадиокорпорации Rai Стефано Колетта. Против выступления президента Украины на музыкальном фестивале выступили десятки тысяч итальянцев.
Колетта отметил, что Зеленский пришлет не видео, а текст, передает РИА «Новости». Представитель Rai подчеркнул, что содержание письма пока неизвестно.
Напомним, организаторы мероприятия планировали предоставить украинскому лидеру слово в заключительный вечер смотра 11 февраля. Но граждане Италии создали онлайн-петицию против речи Зеленского, за неделю ее подписали 85 тыс. человек.
К ней присоединились журналисты, политики и преподаватели вузов, в том числе бывший гендиректор канала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей «Движения 5 звезд» и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста. Сын Берлускони также выступил против речи Зеленского на фестивале «Сан-Ремо».
Ведущий конкурса в свою очередь добавил, что «Сан-Ремо» «исторически поднимает полемику». «Все имеют право высказывать свое мнение», – сказал он, комментируя протесты против обращения Зеленского.
Эрдоган принял помощь России в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Эрдогану помощь России в ликвидации последствий землетрясения
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения, сообщает пресс-служба Кремля.
«Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Конкретные предложения уже переданы турецкой стороне по соответствующим каналам», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что президент Турции тепло поблагодарил Путина за оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей.
В Сирии и Турции произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0. В результате стихийного бедствия погибли более 1,4 тыс. человек в Турции (по данным на 17.30 мск) и свыше 400 человек в Сирии (по данным на 15.30 мск). Отмечается, что эпицентр пришелся на Кахраманмараш.
СМИ: США могут ввести пошлину в 200% на российский алюминий
На этой неделе США могут ввести пошлину в 200% на алюминий из России, сообщило агентство Bloomberg.
Агентство ссылается на «людей, знакомых с ситуацией», 200% тариф планируется ввести для усиления давления на Россию, передает РИА «Новости».
Отмечается, что подобная мера, по сути, означает, что США прекратят закупки российского алюминия, доля которого составляла 10%.
Напомним, ранее Минфин США утвердил потолок цен на российские нефтепродукты.
Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно.
Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, Пускепалис награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».
Советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера и коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, которым тот руководил.
Стало известно об ампутации обеих стоп фигуристу Костомарову
Источник: Госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщил источник.
Как сообщил источник ТАСС, Костомарову пришлось ампутировать обе стопы, он в сознании, состояние улучшается, но он продолжает находиться в реанимации.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил, что состояние российского фигуриста Романа Костомарова ухудшается.
Напомним, Костомарова положили в реанимацию с пневмонией. Через некоторое время стало известно, что спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Кроме олимпийского золота, в активе пары две победы на чемпионатах мира, по три – на чемпионатах Европы и России. В разное время его партнершами были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.
Вашингтон рассказал об изменении характера полетов китайских аэростатов
В Вашингтоне рассказали о фиксации аэростатов КНР в воздушном пространстве США
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Власти США ранее фиксировали заход китайских аэростатов в свое воздушное пространство, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, до прихода нынешней администрации США китайские аэростаты как минимум три раза были зафиксированы над территорией страны. При этом он подчеркнул, что тогда аэростаты находились в воздушном пространстве США в течение короткого времени, что не было похоже на последний случай, передает ТАСС.
Как отметил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, «на сбор и изучение» обломков китайского аэростата потребуется некоторое время и специалисты. Но уже сейчас удалось получить много данных о возможностях и методах ведения разведки этого аэростата, «поскольку мы следили за ним с применением разных средств, пока он перемещался над территорией США», сказал Салливан.
Напомним, китайский аэростат несколько дней находился над территорией США, позже в Вашингтоне приняли решение сбить объект. Пекин сделал Вашингтону серьезное представление за уничтожение аэростата.