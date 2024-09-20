Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?6 комментариев
Карлсен выступил против возвращения российским шахматистам флага и гимна
Норвежский шахматист Магнус Карлсен во время получения награды как лучший шахматист с момента создания Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в 1924 году, выразил несогласие с идеей возвращения российским и белорусским шахматистам национальных символов.
Карлсен выступил против возвращения российских и белорусских шахматистов под флагами своих стран и исполнения их гимнов на международных турнирах, пишет Sports.ru.
Он также выразил признательность за вручение ему приза, но отметил, что считает карьеру Гарри Каспарова (внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России) более выдающейся. Карлсен предположил, что Каспаров, будь он на его месте, рекомендовал бы не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации к полноценному участию в международных соревнованиях.
Обсуждение вопроса о возвращении российских и белорусских шахматистов к полноценному участию в турнирах запланировано на Генассамблее ФИДЕ, которая пройдет 21-22 сентября. На данный момент шахматисты из этих стран выступают в нейтральном статусе, без национальных символов.
Ранее россиянин Аркадий Дворкович был переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) на генеральной ассамблее в индийском Ченнаи. На этом фоне сообщалось, что Федерация шахмат России (ФШР) перейдет из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию, став первой отечественной спортивной структурой, сменившей европейскую прописку на азиатскую из-за санкций. В то же время чемпион мира Магнус Карлсен заявил, что российских шахматистов не стоит допускать к международным соревнованиям, так как играть против них становится странно.