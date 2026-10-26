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    26 октября 2026, 16:17 • Новости дня

    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской China Airlines впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией
    @ Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пассажирский самолет авиакомпании China Airlines, выполнявший рейс из Тайбэя в Рим, вошел в воздушное пространство России впервые с февраля 2022 года.

    Самолет тайваньской авиакомпании пролетел над территорией России впервые за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Цзиньжи». Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над Россией в конце февраля 2022 года.

    По словам профессора Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньляна, полет через Россию сократил время рейса на 40-60 минут. При этом другие рейсы China Airlines в Европу 25 октября следовали через Южную Азию, поэтому говорить о полном возобновлении полетов над Россией преждевременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский частный самолет пересек воздушное пространство России и приземлился в Китае.

    В том же месяце правительственный борт США вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США.

    Весной китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем.

    26 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Фальков заявил о готовности России расширить обучение студентов из Словакии

    Фальков: Россия готова расширить возможности обучения граждан Словакии в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к увеличению числа мест для обучения студентов из Словакии в отечественных университетах, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    «Открыты к расширению возможностей обучения словацких граждан в российских университетах», – сказал Фальков на пленарном заседании совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии, передает РИА «Новости».

    Министр также отметил важность содействия изучению русского и словацкого языков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в столице открылось пленарное заседание двусторонней комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    На заседании Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».

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    26 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Россия и Алжир запланировали возобновление авиасообщения

    Соломатин: Россия и Алжир рассчитывают возобновить авиасообщение в 2027 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прямое авиасообщение между Россией и Алжиром может быть возобновлено в начале 2027 года после выполнения необходимых организационных процедур, сообщил посол России в Алжире Алексей Соломатин.

    «Мы надеемся возобновить прямые рейсы между Алжиром и Россией в начале следующего года. Рассчитываем добиться определенных успехов в этом направлении», – заявил Соломатин РИА «Новости».

    По словам дипломата, процесс восстановления авиасообщения требует времени и связан, в частности, с оформлением присутствия представителей авиакомпании Air Algerie в Москве.

    Соломатин подчеркнул заинтересованность российской стороны в возобновлении прямого авиасообщения, отметив, что это особенно важно для многочисленных алжирских студентов, обучающихся в российских вузах. Посол добавил, что прямые рейсы сократят время в пути из алжирской столицы в Москву с 10-12 часов до пяти часов.

    Алжирский национальный перевозчик выполнял три рейса в неделю в российскую столицу из Алжира, однако в начале апреля рейсы авиакомпании были приостановлены, а билеты пропали из продажи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу авиакомпания из Таиланда SiamWings Airlines выполнила первый прямой рейс из Красноярска в международный аэропорт Утапао. В четверг авиакомпания Nordwind Airlines после шестилетнего перерыва возобновила прямое авиасообщение между городами России и аэропортом острова Фукуок. Посол России в Подгорице Александр Лукашик сообщил о возможности обсуждения возобновления прямого авиасообщения с Черногорией только после снятия санкций в отношении Москвы.

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    25 октября 2026, 11:55 • Видео
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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    26 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Канцлер Австрии назвал дизельную сделку России и США тяжелым сигналом для ЕС

    Канцлер Австрии Штокер назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива стала тяжелым сигналом для Евросоюза и Украины, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Они представляют собой тяжелый сигнал для Украины и ЕС», – заявил Штокер в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

    Глава правительства Австрии также отметил, что США подчеркивают свою заинтересованность в переговорах для быстрого урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок российского дизельного топлива в США.

    Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что решение американского лидера Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизеля отдалило перемирие на Украине.

    Также сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру США и заключить с Россией прагматичную сделку.

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    26 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Соцфонд назвал даты выплат семьям с детьми за октябрь

    Соцфонд: Выплаты семьям с детьми за октябрь зачислят 3, 5 и 6 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Социальный фонд России перечислит выплаты семьям с детьми за октябрь 3, 5 и 6 ноября.

    На 3 ноября намечено перечисление единого пособия, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, сообщает Социальный фонд в Мах. Выплаты из средств материнского капитала поступят 5 ноября.

    Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан зачислят 6 ноября. Обычно эти средства выплачивают до восьмого числа, однако в ноябре эта дата выпадает на выходной день, поэтому перечисление произведут раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Социальный фонд сообщил о досрочной выплате в ноябре ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

    В прошлом месяце основные детские пособия через банки поступили 2, 5 и 8 октября.

    В сентябре аналогичные выплаты прошли по графику Социального фонда 3, 4 и 8-го числа.

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    26 октября 2026, 08:32 • Новости дня
    Представители Мали и Уганды прибыли в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия-Африка. Самолет малийского лидера приземлился в одном из столичных аэропортов утром в понедельник, передает РИА «Новости».

    Ранее о том, что Алупо возглавит делегацию своей страны на саммите, сообщал угандийский портал New Vision.

    Третий саммит Россия – Африка состоится в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В тот же день посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера примет участие в этом мероприятии.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке президента России Владимира Путина к саммиту.

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    26 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль приветствовал победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

    Песков: Россия приветствует победу Лулы да Силвы на выборах в Бразилии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия приветствует победу действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на президентских выборах и надеется на продолжение сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы приветствуем победу господина Лулы. Он очень много делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продолжения процессов в рамках БРИКС и других организаций, сотрудничества с Россией на международной арене», – заявил Песков.

    По его словам, в Москве рассчитывают на дальнейшее развитие этих процессов, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве. В ней он отметил, что итоги голосования подтвердили признание лидерских качеств политика и поддержку курса на социально-экономическое развитие страны и защиту ее суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на президентских выборах с результатом 51,79% голосов.

    В своей победной речи да Силва поблагодарил бразильскую молодежь за поддержку.

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    26 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Генпрокурор потребовал запретить украинское движение «Желтая лента»

    Генпрокурор Гуцан потребовал признать украинскую «Желтую ленту» экстремистской

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокурор Александр Гуцан обратился в Верховный суд с иском о признании украинского общественного объединения «Желтая лента» экстремистским и запрете его деятельности на территории страны.

    Верховный суд России рассмотрит административное дело по иску Генпрокуратуры 12 ноября, заседание начнется в 10:00, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минюст. Иск подан в отношении украинского общественного объединения «Громадська органiзацiя «Жовта Стрiчка» («Общественная организация «Желтая Лента»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле генпрокурор Александр Гуцан заявил об увеличении в два раза за прошедший год количества детей, вовлеченных в экстремистскую и террористическую деятельность.

    В прошлом году он подал иск в Верховный суд с требованием признать польскую организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность в стране.

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    26 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    Tasnim: Президент Ирана Пезешкиан в понедельник отправится в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник отправится в Россию с визитом, передает агентство Tasnim.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится в Россию вечером в понедельник для участия в Форуме стран – экспортеров газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

    Посол Исламской республики в Москве Казем Джалали ранее сообщал, что Пезешкиан посетит саммит организации 27 октября. По его словам, в рамках визита также должна состояться встреча Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посольство Исламской республики в России сообщило о приезде в Москву президента Ирана Масуда Пезешкиана 27 октября для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

    В тот же день иранский посол Казем Джалали заявил о предстоящем обсуждении президентом Ирана Масудом Пезешкианом с президентом России Владимиром Путиным экономического сотрудничества, энергетической безопасности и геополитических вопросов.

    На прошлой неделе иранский лидер Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым в Тегеране заявил о намерении посетить саммит Форума стран – экспортеров газа в Москве в конце октября и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

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    26 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль выразил надежду на конструктивные отношения с новыми властями Сербии

    Песков: Москва надеется на конструктивные отношения с новыми властями Сербии

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле надеются, что новое руководство Сербии продолжит курс на развитие конструктивных отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Что касается новой политической силы, которая придет к власти в результате выборов, мы хотим выразить надежду, что ее действия будут также направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений», – заявил Песков.

    Он также отметил заслуги бывшего президента страны Александра Вучича, передает РИА «Новости».

    «Мы очень высоко ценим тот вклад, который Вучич внес в развитие наших двусторонних отношений», – добавил Песков.

    В ночь на понедельник Вучич признал поражение своей коалиции «Объединенная Сербия» на парламентских выборах. Победу одержал оппозиционный «Студенческий список».

    Оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей.

    Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил о планах победившей коалиции ввести санкции против России к весне.

    Политолог Екатерина Энтина выразила уверенность в недопущении деградации отношений с Москвой новыми властями Сербии.

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    26 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство промышленности и торговли предложило отечественным отелям, пансионатам и заведениям общественного питания добавить в меню отдельную категорию с традиционными утренними блюдами.

    Министерство подготовило концепцию проекта по внедрению новой позиции в работу средств размещения и точек питания. Документ опубликован на сайте Минпромторга.

    В состав традиционного утреннего меню войдут сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, а также каши, запеканки и блины. В качестве напитков посетителям предложат квас, морс и травяные чаи.

    Нововведение не затронет этнические рестораны с ярко выраженной специализацией, в частности заведения итальянской или японской кухни. Для популяризации новой категории блюд ведомство совместно с экспертами планирует разработать специальную эмблему.

    Авторы инициативы указали на отсутствие планов по принудительной замене текущего ассортимента. Владельцам заведений планируют разъяснять финансовую выгоду от предложения гостям привычной еды, а также указывать на важность поддержки местных производителей продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов допустил принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню к концу 2026 года.

    В прошлом году ведомство назвало русскую кухню культурным и историческим брендом.

    Министерство выступило с инициативой систематизировать понятие традиционной кулинарии.

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    26 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Новак поручил изучить отклонения показателей экономики от прогнозов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Александр Новак поручил отраслевым ведомствам проанализировать значимые отклонения фактических макроэкономических показателей от прогнозных значений.

    Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике, где обсуждались основные макроэкономические показатели за январь – август и данные за последние два месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

    Кабмин отметил, что рост ВВП в августе ускорился до 0,8% год к году после 0,6% в июле. С начала года по август экономика выросла на 0,6%. Выпуск обрабатывающего сектора за восемь месяцев увеличился на 0,4%.

    Также на совещании рассматривалась ситуация в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях. В пресс-службе подчеркнули, что экономику продолжает поддерживать потребительский спрос. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг увеличился на 4,5%. Реальные заработные платы выросли на 6%, а безработица остается на исторически низком уровне – 2,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%.

    В прошлом месяце президент Владимир Путин сообщил о росте ВВП по итогам текущего года около 1%.

    Глава государства рассказал о перспективах превышения прогнозных показателей экономического роста.

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    26 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия выступила за сохранение диалога с Россией

    Глава МИД Словакии Бланар: Братислава выступает за сохранение диалога с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Словакия выступает за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса», заявил глава словацкого министерства иностранных дел Юрай Бланар.

    «В сегодняшней сложной ситуации мы отвергаем создание какого-то нового железного занавеса с Россией и считаем принципиальным сохранение диалога», – приводит слова Бланара РИА «Новости».

    Словацкий министр добавил, что одним из инструментов для поддержания такого диалога является межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье словацкая правительственная делегация во главе с Бланаром прибыла в Москву на заседание межправительственной комиссии.

    В прошлом месяце глава МИД Словакии заявил об отсутствии у Братиславы желания опускания нового «железного занавеса» между Евросоюзом и Россией.

    В начале осени Словакия заявила о намерении восстановить диалог с Москвой для решения накопившихся экономических вопросов.

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    26 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    ЦБ рекомендовал банкам проверять источники крупных сумм наличных у клиентов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России выпустил указание для кредитных организаций определять происхождение денег при совершении операций с большими объемами наличности.

    Для физических лиц крупной суммой будет считаться разовое или ежемесячное внесение средств в размере от 5 млн рублей. Такие операции нехарактерны для бизнеса компаний или бытовых нужд граждан, отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

    Кредитным организациям предложено выяснять финансовое положение клиентов, запрашивать документы о происхождении денег и контролировать соответствие размера сумм целям операций. Эти меры призваны помочь банкам своевременно выявлять попытки отмывания преступных доходов и введения теневой наличности в легальный оборот.

    Новые правила направлены на узкий сегмент клиентов и не затронут интересы добросовестных граждан. Рекомендации могут не применяться к лицам, чья деятельность напрямую связана с расчетами наличными, а также при наличии у банка подтвержденной информации об источниках средств. При возникновении сомнений операции следует квалифицировать как подозрительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных.

    В апреле Банк развития и модернизации промышленности лишился лицензии из-за неоднократных нарушений закона.

    В январе Центробанк сообщил о лишении права на работу кредитной организации «Новый Московский Банк» из-за проведения подозрительных операций.

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    26 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Жителя Орска задержали за убийство жены ножом на улице

    СК: В Орске задержали мужчину за убийство жены ножом на улице

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Орске Оренбургской области полицейские задержали местного жителя, который нанес своей супруге множественные ножевые ранения на почве ревности.

    Следователи завели уголовное дело об убийстве после смертельного нападения на женщину в Орске. Фигурант в ходе конфликта на улице ударил супругу ножом из ревности, от полученных ранений она скончалась, сообщает СУ СК по региону в Max.

    Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Следователи детально осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. По делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Сочи зарезал собственную жену и соседа во время ссоры во дворе частного дома.

    Летом правоохранители задержали в Подмосковье мужчину по подозрению в убийстве человека ножом.

    В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного нападения с ножом в торговом центре Краснодара.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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