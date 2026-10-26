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Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией
Самолет тайваньской China Airlines впервые за четыре года пролетел над Россией
Пассажирский самолет авиакомпании China Airlines, выполнявший рейс из Тайбэя в Рим, вошел в воздушное пространство России впервые с февраля 2022 года.
Самолет тайваньской авиакомпании пролетел над территорией России впервые за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Цзиньжи». Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над Россией в конце февраля 2022 года.
По словам профессора Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньляна, полет через Россию сократил время рейса на 40-60 минут. При этом другие рейсы China Airlines в Европу 25 октября следовали через Южную Азию, поэтому говорить о полном возобновлении полетов над Россией преждевременно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский частный самолет пересек воздушное пространство России и приземлился в Китае.
В том же месяце правительственный борт США вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США.
Весной китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем.