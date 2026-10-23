Дегтярев предложил провести Универсиаду в России в ближайшие годы

Минспорт заявил о готовности России провести Универсиаду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава ведомства выразил уверенность в способности страны принять крупные международные студенческие соревнования, передает ТАСС.

«Мы считаем, что мы можем и должны претендовать на проведение Универсиады в ближайшие годы, ну, по крайней мере, там есть окна, слоты. И в принципе, мы хотим поговорить на эту тему», – заявил Дегтярев на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава».

По его словам, на следующей неделе в страну прибудет большая делегация Международной федерации университетского спорта (FISU). Он отметил, что представители организации смогут лично убедиться в безопасности и высоком уровне организации соревнований в России.

Летняя Универсиада проходила в Казани в 2013 году, а зимние Игры состоялись в Красноярске в 2019 году. Екатеринбург должен был принять летнюю Универсиаду в 2023 году, однако из-за санкций право на проведение турнира было отозвано. Ближайшие зимние студенческие Игры 2027 года пройдут в Китае, а летние – в Южной Корее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дегтярев сообщил об отправке 139 российских спортсменов на летнюю Универсиаду в Германию.

До того Международная федерация университетского спорта допустила российских атлетов к участию в параде открытия Всемирных студенческих игр.

Также министр спорта объявил о возвращении россиян на соревнования благодаря договоренности с организацией.