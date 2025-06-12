Российских спортсменов допустили к участию в открытии летней Универсиады

Tекст: Валерия Городецкая

«Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу разрешается участвовать в церемониях открытия и закрытия соревнований FISU», – сообщили в пресс-службе FISU, передает ТАСС.

Организаторы уточнили, что отдельные нейтральные спортсмены смогут пройти маршем вместе с делегациями других стран, перед страной-организатором. Перед выступлением будет вывешен плакат с аббревиатурой AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) и флаг FISU.

Также в FISU отметили, что нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу запрещено принимать участие в любых альтернативных церемониях, организуемых третьими сторонами во время или после мероприятий FISU.

Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в Берлине, Эссене, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Церемония открытия состоится 16 июля в Дуйсбурге, там же 27 июля пройдет церемония закрытия.

В апреле стало известно, что российские спортсмены примут участие в летней Универсиаде 2025 года, впервые за шесть лет, благодаря договоренности с Международной федерацией университетского спорта (FISU), которая позволит выступать в нейтральном статусе.

В прошлом году Международный олимпийский комитет запретил нейтральным спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в параде на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.