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Дегтярев сообщил о выступлении 139 россиян на Универсиаде в Германии
Команда из 139 российских спортсменов отправится на летнюю Универсиаду 2025 года в Германию, где они выступят в девяти различных видах, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
В летней Всемирной универсиаде, которая пройдет в Германии, примут участие 139 спортсменов из России, передает ТАСС. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил об этом на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, российская команда заявлена в девяти видах спорта, включая гребной спорт, дзюдо, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, стрельбу из лука, теннис, тхэквондо и фехтование.
«Российские спортсмены не участвовали во Всемирных универсиадах с 2019 года, так что наше возвращение, пусть и в ограниченном формате, – это в любом случае хороший знак», – заявил Дегтярев. Глава Олимпийского комитета также отметил, что все медали российских участников отправятся именно в Россию, даже несмотря на то, что они будут выступать под флагом Международной федерации университетского спорта.
Ранеестало известно, что российским спортсменам разрешили принять участие в параде открытия Универсиады в Германии. Напомним, что в 2023 году Международный олимпийский комитет запретил нейтральным спортсменам из России и Белоруссии участвовать в параде открытия Олимпиады в Париже.
Универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года сразу в нескольких городах Германии: Берлине, Эссене, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оргкомитет Универсиады разрешил участие российских спортсменов в соревнованиях в нейтральном статусе.