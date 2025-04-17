Оргкомитет Универсиады разрешил участие россиян в нейтральном статусе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оргкомитет летней Универсиады 2025 года в Германии выразил готовность допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если они решат принять участие, передает ТАСС. Это решение обусловлено намерением следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций.

Международная федерация университетского спорта (FISU) подчеркнула, что отдельные нейтральные студенты-спортсмены смогут принять участие в Универсиаде только в тех видах спорта, где это разрешено.

В федерации отметили, что Российский студенческий спортивный союз и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов из Белоруссии продолжают оставаться членами FISU.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что российские спортсмены примут участие в летней Универсиаде 2025 года впервые за шесть лет.