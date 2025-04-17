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Оргкомитет Универсиады разрешил участие россиян в нейтральном статусе
Оргкомитет Универсиады в Германии подтвердил готовность принять российских спортсменов в нейтральном статусе, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета.
Оргкомитет летней Универсиады 2025 года в Германии выразил готовность допустить российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе, если они решат принять участие, передает ТАСС. Это решение обусловлено намерением следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций.
Международная федерация университетского спорта (FISU) подчеркнула, что отдельные нейтральные студенты-спортсмены смогут принять участие в Универсиаде только в тех видах спорта, где это разрешено.
В федерации отметили, что Российский студенческий спортивный союз и Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов из Белоруссии продолжают оставаться членами FISU.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что российские спортсмены примут участие в летней Универсиаде 2025 года впервые за шесть лет.