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Смертность в ДТП на российских дорогах снизилась на 8%
МВД: С начала года число погибших в ДТП в России сократилось на 8%
За первые девять месяцев 2026 года количество жертв дорожно-транспортных происшествий в стране уменьшилось на 8%, сказал замглавы ГУОБДД МВД Олег Понарьин.
«По оперативным данным, по итогам девяти месяцев 2026 года мы отмечаем, что количество погибших сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, цифра немаленькая – это 9 тыс. погибших. Но тем не менее это очень позитивная тенденция», – сообщил Понарьин, передает ТАСС.
По его словам, за последние десять лет число погибших в авариях снизилось почти на 40%, а детская смертность в ДТП с начала года упала на 15%. Ежегодно на дорогах гибнет около 600 тыс. несовершеннолетних, однако сейчас наблюдается позитивная динамика.
При этом Понарьин добавил, что угрозой для безопасности остается устаревание транспорта: средний возраст автомобилей на дорогах приблизился к 16 годам. Кроме того, возросла доля машин, не отвечающих современным требованиям, и увеличилось число водителей, умышленно нарушающих правила дорожного движения.
В апреле министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о снижении смертности в ДТП в России.
В январе в МВД назвали регионы с наименьшим числом автомобильных аварий за год.