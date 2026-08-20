В России анонсировали введение ГОСТа на электросамокаты со следующего года

Tекст: Мария Иванова

Новый ГОСТ на средства индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и гироскутеры, вступит в силу 1 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

Документ Росстандарта обновит требования безопасности, методы испытаний, а также правила маркировки и сопроводительной документации.

Внедрение стандарта направлено на повышение безопасности транспорта и снижение рисков ущерба. В России уже действует ГОСТ от 2022 года, который определяет классификацию, требования к безопасности и вводит ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности.

Ранее в Росстандарте сообщили, что 5 августа был утвержден первый межгосударственный стандарт на электрические средства индивидуальной мобильности, разработанный на основе действующего российского ГОСТа. Кроме того, в 2027-2028 годах ожидается появление единых требований к инфраструктуре для такого транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России запланировало утверждение планов развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в этом году.

Министерство транспорта отказалось от идеи тотального запрета электросамокатов в крупных городах. Ведомство подготовило пакет предложений по регулированию движения такого транспорта на тротуарах.