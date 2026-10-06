Болсонару получил поддержку выбывших соперников на выборах президента Бразилии

Tекст: Антон Антонов

Болсонару заручился поддержкой экс-губернатора штата Гояс и экс-губернатора штата Минас-Жерайс, передает ТАСС со ссылкой на CNN Brasil.

Кайяду, который набрал 2,18% голосов (более 2,6 млн избирателей) и занял пятое место, решил поддержать Болсонару, хотя ранее заявлял о намерении сохранять нейтралитет до конца кампании. Ожидается, что официальное заявление о переходе на сторону сенатора он сделает в среду на совместной пресс-конференции в Гоянии.

Зема, получивший 0,27% голосов (свыше 320 тыс. избирателей) и финишировавший шестым, также поддержал Болсонару. Политик от правой партии Novo еще до голосования публично обещал поддержать во втором туре любого соперника действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Другие кандидаты, не вышедшие во второй тур, пока не поддержали ни одного из соперников. Писатель и психиатр Аугусту Кури, получивший около 2,9% голосов, заявил, что сохранит молчание относительно второго тура и не поручал никому выступать от его имени. Ренан Сантос, занявший четвертое место с 2,24% голосов, также заявил, что не будет поддерживать ни Болсонару, ни Лулу да Силву, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в стране прошел первый тур выборов главы государства.

Болсонару и Лула да Силва вышли во второй тур президентской гонки.