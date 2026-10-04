США отказались поддержать прямое наступление сил Йемена и Саудовской Аравии на хуситов

Axios: США отказались от прямого участия в наступлении на хуситов

Tекст: Игорь Иножарский

Йеменские и саудовские войска начали контрнаступление на позиции хуситов с целью отвоевать территорию, захваченную повстанцами. Одной из ключевых задач является возврат контроля над Баб-эль-Мандебским проливом, играющим важную роль в глобальной торговле, пишет Axios.

«Мы исчерпали все возможности для деэскалации ситуации с ополченцами-хуситами», – заявил глава президентского совета Йемена Рашад аль-Алими.

Несмотря на просьбы Саудовской Аравии, США в данный момент воздерживаются от прямого участия в боевых действиях. Американские военные лишь предоставляют разведданные и оказывают поддержку в целеуказании.

Контрнаступление планировалось несколько недель. Саудовская военная авиация обеспечивает поддержку с воздуха, нанося удары по объектам хуситов. Целью операции названо освобождение столицы Йемена Саны.

На выходных хуситы продолжили ракетные обстрелы саудовских целей, включая объекты нефтяной компании Aramco. В четверг министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бен Салман провел переговоры с американским коллегой Питом Хегсетом, вновь запросив авиаудары США по хуситам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Йемена объявили о начале военной операции против хуситов. В тот же день хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.