Дворковича переизбрали на пост президента FIDE

Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Выборы состоялись на генеральной ассамблее FIDE в индийском Ченнаи.

Россиянин переизбран на новый четырехлетний срок. За него проголосовали 157 делегатов. Должность вице-президента в связи с переизбранием Дворковича займет индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд, передает ТАСС.

Помимо Дворковича, на пост президента претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов снялся с выборов по состоянию здоровья во вторник, француз Бахар Куатли объявил об отказе баллотироваться на должность во время генассамблеи.

«Спасибо большое за поддержку нашей команды, спасибо всем, кто поддерживал нас на протяжении всего этого периода. Я уважаю голос каждого, кто проголосовал сегодня, но хочу отдельно поблагодарить за то, что вы проголосовали за положительную повестку, которую мы старались проводить на протяжении этих лет. Мы будем работать вместе с каждым из вас в следующие четыре года. Это большая честь, привилегия и счастье получить вашу поддержку, мы одна команда и одна семья», – сказал Дворкович после избрания.

Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года.

Напомним, 15 марта Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения военной операции на Украине.

Партия «Единая Россия» выступила «за немедленное увольнение с позором» Дворковича с поста председателя фонда «Сколково» из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооруженных сил России на Украине. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак оценил его поступок как «национал-предательство».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тем временем отказался комментировать возможность дальнейшей поддержки Дворковича на посту главы ФИДЕ после его высказываний о спецоперации на Украине.

18 марта Дворкович принял решение прекратить свои полномочия на посту председателя фонда «Сколково».