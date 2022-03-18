Дворкович ушел с поста главы фонда «Сколково»

Аркадий Дворкович принял решение прекратить свои полномочия на посту председателя фонда «Сколково», сообщается в инновационном центре.

«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда «Сколково» и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках «Большого Сколково», – говорится в сообщении на сайте корпорации.

При этом Аркадий Дворкович поблагодарил всех коллег за слаженную работу.

«Сколково» всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны. Ваша слаженная работа, командная работа всего высокопрофессионального коллектива «Сколково» позволит справиться с этой амбициозной задачей!» – подчеркнул он.

В пресс-службе ВЭБ.РФ подтвердили получение заявления от Дворковича об отставке. «На протяжении трех лет, с 2018 года, Аркадий Владимирович совмещал работу в «Сколково» с должностью президента Международной шахматной федерации. В текущих обстоятельствах он посчитал невозможным дальнейшее совмещение», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что его место может занять Игорь Дроздов, который сейчас является председателем правления «Сколково», передает РБК со ссылкой на два близких к фонду источника.

Напомним, 15 марта Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения военной операции на Украине.

Партия «Единая Россия» выступила «за немедленное увольнение с позором» Дворковича с поста председателя фонда «Сколково» из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооруженных сил России на Украине. Секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак оценил его поступок как «национал-предательство».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тем временем отказался комментировать возможность дальнейшей поддержки Дворковича на посту главы ФИДЕ после его высказываний о спецоперации на Украине.