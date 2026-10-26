Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.10 комментариев
Ковальчук поручил оборудовать дороги Брянской области противодроновыми сетками
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук поручил установить противодроновые сетки на самых востребованных направлениях межмуниципальных дорог региона.
Глава региона сообщил, что дал поручение оборудовать межмуниципальные дороги противодроновыми сетками для обеспечения безопасного движения. Он отметил в «Макс», что обстановка в регионе сложная и напряженная.
«ВСУ ежедневно атакуют гражданский, грузовой транспорт, пассажирские автобусы, и это вызывает особенную тревогу», – заявил Ковальчук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские силы ПВО сбили 48 украинских беспилотников над территорией Брянской области.
В субботу в результате атаки украинского беспилотника на микроавтобус сельхозпредприятия погибли двое мужчин.
В пятницу Ковальчук сообщил о ранении четырех человек при атаках беспилотников.