СК: Дело о хищении денег у участников СВО в Шереметьево направили в суд
Дело о хищении денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево передано в суд, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Петренко, комментарий которой опубликован в канале СК в Max, уточнила, что в суд направлено дело в отношении руководителей подразделения преступного сообщества, которым управляли Дмитрий Боглаев и Руслан Хусенов, а также их сообщников – безработных Кристины, Зои и Натальи Солдатенко, Азалии Хамидуллиной и Риммы Полудановой.
Следствие установило, что на территории аэропорта эти лица занимались попрошайничеством, вводя в заблуждение посетителей рассказами о тяжелом материальном положении.
Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 210 и 159 УК РФ – организация и участие в преступном сообществе, а также мошенничество. В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В прошлом году почти 20 человек оказались фигурантами уголовного дела о серийных хищениях у участников спецоперации на Украине, прибывающих в международный аэропорт «Шереметьево».