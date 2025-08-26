  • Новость часаПочта России прекратила прием посылок с товарами в США
    Фашизм хорватов поставил мировой рекорд
    Баку потребовал от Еревана изменить конституцию
    Активы владельцев «Яшкино» и «Кириешки» потребовали обратить в госсобственность
    Финляндия и Польша решили восстановить болота в целях обороны
    Посольство России обвинило власти Молдавии в блокировке консульства
    Суд Москвы оштрафовал Google на семь миллионов рублей
    В Max внедрили защиту пользователей от мошенников
    Херсонская область начала получать российский газ
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    26 августа 2025, 18:28 • Новости дня

    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США

    Почта России прекратила прием товарных посылок в США из-за пошлин

    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отправка товарных посылок из России в США приостанавливается на фоне введения новых ввозных пошлин, но пересылка корреспонденции сохраняется.

    С 26 августа «Почта России» приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за прекращения беспошлинного режима и новых пошлин, передает ТАСС. В компании напомнили, что указом американских властей отменяются льготы de minimis для почтовых отправлений из всех стран, ввозные пошлины начинают действовать с 29 августа.

    В «Почте России» пояснили, что из-за невозможности осуществлять авиадоставку по данному маршруту временно прекращают прием товарных посылок для США с 26 августа 2025 года. При этом компания продолжает принимать и отправлять корреспонденцию в данном направлении.

    «Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года», – заявили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что корреспонденция будет доставляться в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский почтовый оператор Posti приостановил отправку товаров в США из-за изменений американских таможенных правил. Крупнейшие автопроизводители мира понесли рекордные убытки после пандемии из-за торговых пошлин США, а лидером потерь стала Toyota. Польша может потерять около 2,2 млрд долларов в результате торгового соглашения между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Дональд Туск.

    25 августа 2025, 10:44 • Новости дня
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва впервые за три с половиной года конфликта якобы пошла на важные уступки по ключевым вопросам.

    О готовности Москвы к значительным уступкам президенту США Дональду Трампу на переговорах по Украине сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью, передает Axios.

    По его словам, впервые за долгий период российская сторона проявила гибкость по ряду принципиальных позиций.

    Вэнс отметил: «Я считаю, что россияне сделали значительные уступки президенту Трампу впервые за три с половиной года этого конфликта. Они действительно выразили готовность быть гибкими по некоторым ключевым требованиям». Политик уточнил, что Москва признала невозможность смены власти в Киеве и согласилась с необходимостью предоставления Украине гарантий территориальной целостности.

    Вэнс подчеркнул, что переговоры ведутся добросовестно, но разногласия сохраняются, поэтому завершить конфликт пока не удалось. Он добавил, что Дональд Трамп сохраняет ряд рычагов давления для прекращения боевых действий.

    Также Вэнс заявил, что вопрос новых санкций против России не снят с повестки, но решения будут приниматься индивидуально.

    По поводу якобы авиаударов по заводу на Украине, принадлежащему американской компании, Вэнс указал: «Мне это не нравится. Но это война, именно поэтому мы и хотим прекратить кровопролитие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не ожидают быстрого завершения конфликта на Украине, однако надеются на достижение мира не позднее чем через полгода. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

    25 августа 2025, 22:29 • Новости дня
    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского

    Трамп: Путин и Зеленский друг друга не любят, поэтому не могут встретиться

    Трамп объяснил, что мешает встрече Путина и Зеленского
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что главной преградой для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для проведения встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским считается отсутствие симпатии между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Есть люди, которых я не люблю, и мне не нравится встречаться с ними… на самом деле они (Путин и Зеленский) друг друга не любят»., – отметил Трамп.

    Такое мнение он высказал в ответ на вопрос журналистов о причинах невозможности переговоров между российским и украинским президентами.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что не исключает возможность личной встречи с Зеленским, однако для проведения таких переговоров требуется создание определенных условий. По словам российского президента, подготовка и содержание возможной встречи должны быть тщательно проработаны.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    25 августа 2025, 13:15 • Новости дня
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
    МИД Украины осудил Вуди Аллена за участие в Московской неделе кино
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Украины резко осудил участие знаменитого американского режиссера Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино.

    МИД Украины категорически осудил участие знаменитого американского режиссера Вуди Аллена в мероприятиях Московской международной недели кино, передает РИА «Новости». Об этом украинское дипведомство сообщило в Telegram-канале.

    Ранее Вуди Аллен заявил, что не против приехать в Россию, а также рассказал, что уже бывал в Москве и Петербурге, где «хорошо провел время». Он подчеркнул, что у него остались только хорошие чувства к этим городам.

    Напомним, в зале пространства «Москино» прошла онлайн-встреча с Вуди Алленом в рамках Международной московской недели кино. На мероприятии собрались сотни человек. Неделя кино в Москве проходит с 23 по 27 августа.

    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    25 августа 2025, 09:34 • Новости дня
    Baijiahao: Россия и Китай нанесли внезапный удар по экономике США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайские компании в последние месяцы существенно сократили закупки сои у США, а Россия увеличила производство и экспорт такой сельхозпродукции на Дальнем Востоке, пишет китайское издание Baijiahao.

    КНР долгое время являлась главным покупателем американской сои, однако в последнее время китайские предприятия резко уменьшили объемы закупок, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Baijiahao.

    Авторы материала отмечают, что Россия значительно нарастила производство сои на Дальнем Востоке и вдвое увеличила экспорт этого продукта. Сейчас склады в США заполнены нераспроданным прошлогодним урожаем, хотя уже близится новый сезон сбора.

    В статье говорится, что введенные Вашингтоном санкции привели к противоположным результатам и нанесли удар по интересам самих США.

    В марте Китай приостановил импорт древесины и сои из США.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, почему России выгодны антиамериканские санкции Китая против Соединенных Штатов.

    24 августа 2025, 14:00 • Новости дня
    Лавров выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине
    Лавров выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва надеется, что попытки западных государств нарушить переговорный процесс по Украине, начатый президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, будут сорваны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что западные страны ищут повод, чтобы не допустить переговоров, пытаясь переложить ответственность на другие стороны, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский выставляет дополнительные условия и требует немедленной встречи с Путиным, несмотря ни на что.

    «Они просто ищут повод для того, чтобы переговоры не допустить, и хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине [Владимира] Зеленского, который тоже артачится и какие-то условия выдвигает, требует немедленной встречи с Путиным, независимо ни от чего», – заявил Лавров.

    Министр напомнил, что процесс переговоров был положен президентами Путиным и Трампом и уже принес положительные результаты.

    Ранее Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате. Лавров отметил, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    МИД России сообщил об отсутствии планов по встрече Путина и Зеленского.

    24 августа 2025, 13:46 • Новости дня
    Риттер направил Трампу письмо с призывом к диалогу с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США и бывшим инспектором по оружию массового поражения спецкомиссии ООН Скоттом Риттером после визита в Россию обратилась к Дональду Трампу с призывом углублять конструктивные контакты между США и Россией.

    Инициативная группа гражданской дипломатии во главе с экс-аналитиком разведки Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером после его поездки в Россию направила письмо президенту Дональду Трампу, передает ТАСС. В письме группа призвала американского лидера к совместной работе ради развития диалога между США и Россией.

    В документе подчеркивается, что группа состоит из законотворцев, офицеров, аналитиков и профессоров, которые способствовали формированию отношений между двумя народами и борьбе с «русофобией». Авторы письма отметили, что создали устойчивую основу для контактов между гражданами двух стран на всех уровнях российского общества.

    Они поздравили Трампа с успешной встречей с Владимиром Путиным на Аляске, а также с конструктивными переговорами с Владимиром Зеленским и лидерами Европы. В письме говорится, что усилия Трампа по улучшению отношений с Россией подверглись критике со стороны его политических оппонентов, использующих страх и русофобские нарративы.

    «Один из членов нашей команды, Скотт Риттер, недавно вернулся из поездки в Россию, где он смог воочию увидеть реакцию российского народа на исторический саммит. Сейчас в России очень хорошо относятся к вам и к американскому народу. Они ценят то уважение, которое вы проявляете к России и ее руководству, и ваше искреннее стремление к улучшению отношений, которое выходит за рамки намерения просто урегулировать конфликт. Послание из России звучит громко и ясно: вы не один стремитесь к всеобъемлющему и справедливому миру. Россия с вами», – говорится в письме.

    Авторы подчеркивают, что их деятельность направлена на укрепление дружбы между народами на фоне противодействия политическим нарративам, направленным на разобщение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине. Риттер также объяснил выбор Аляски местом саммита России и США.

    25 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Daily Beast сообщило о планах изъять COVID-вакцины из США

    Daily Beast: Власти США запланировали изъять мРНК-вакцины от COVID с рынка

    Tекст: Денис Тельманов

    Издание Daily Beast заявило о готовящихся шагах по изъятию мРНК-вакцин от COVID с американского рынка, что может привести к юридическим последствиям.

    Власти США в течение ближайших месяцев планируют изъять с американского рынка вакцины от COVID, созданные на основе мРНК-технологии, передает РИА «Новости». Сообщение об этом распространило издание Daily Beast, ссылаясь на слова британского кардиолога Асима Малхотру, который поддерживает взгляды министра здравоохранения США Роберта Кеннеди – младшего.

    Ранее Кеннеди-младший опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост, где отмечал, что американское управление перспективных биомедицинских исследований BARDA прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин. По его словам, такие препараты признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, среди которых COVID-19 и грипп.

    Малхотра сообщил газете, что взгляды Кеннеди на эффективность вакцин разделяют и некоторые влиятельные родственники президента США Дональда Трампа. Собеседник издания рассказал, что окружение Кеннеди-младшего удивлено продолжающимся назначением этих вакцин и считает, что решение об их изъятии с рынка будет принято в ближайшие месяцы. Такое решение, по мнению источника, способно вызвать опасения относительно возможного «хаоса» и привести к серьезным юридическим спорам.

    МРНК-вакцины от коронавируса производят такие компании, как Pfizer и Moderna.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нобелевская ассамблея Каролинского института в Стокгольме присудила Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2024 год ученым Виктору Амбросу и Гэри Равкину за открытие микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. В Азии зафиксирован новый всплеск COVID-19, при этом в Гонконге уровень заболеваемости достиг максимума с апреля 2024 года.

    24 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    Маркетплейсы начали продавать футболки с фото встречи Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На маркетплейсах появились футболки с фотографией рукопожатия президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во время их встречи на Аляске.

    Стоимость такого сувенирного изделия составляет около 800 рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, пользователи могут приобрести термонаклейки с аналогичным изображением для самостоятельного нанесения на одежду. Другой вариант сувенирной продукции – интерьерная картина с фотопечатью президентов, идущих по красной дорожке от самолета. Цена такой картины составляет 1150 рублей.

    Ранее Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Глава МИД Сергей Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР.

    25 августа 2025, 23:36 • Новости дня
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные специалисты внимательно анализируют боевые действия на Украине, в которых широко используются беспилотные летательные аппараты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что такого масштаба вооруженный конфликт не происходил со времен Второй мировой войны, отметив особенности применения современных дронов, передает ТАСС.

    «Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников», – сказал он. По словам американского лидера, «войны беспилотников раньше не было», и минобороны США тщательно изучает происходящее. Трамп отметил, что министр обороны Пит Хегсет и другие специалисты уделяют особое внимание анализу этой формы конфликта. «Это совершенно новый вид войны», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, по данным Financial Times, обсуждал с Соединенными Штатами совместную программу по производству дронов, часть проектов планируется реализовать на американских предприятиях. Зеленский заявил о предложенной США программе, предусматривающей выпуск 10 млн дронов ежегодно.

    25 августа 2025, 08:52 • Новости дня
    Друг семьи Саманты Смит рассказала о письме школьницы Юрию Андропову

    Друг семьи Саманты Смит рассказала о письме американской школьницы Андропову

    Tекст: Вера Басилая

    Письмо американской школьницы Саманты Смит советскому лидеру Юрию Андропову в 1982 году помогло наладить человеческий контакт между СССР и США в период холодной войны, заявила директор-основатель Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Наталья Батова.

    Директор Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Наталья Батова рассказала, что поступок Саманты «пробил лед холодной войны, когда диалога между нашими странами почти не было», передает РИА «Новости».

    По воспоминаниям Батовой, идея написать советскому лидеру возникла у Саманты после телевизионной передачи о международных отношениях. Девочка спросила родителей, почему русские хотят войны, они посоветовали спросить самой у русских.

    Она решила сама обратиться к Андропову, неожиданно получила на свой вопрос подробный ответ и приглашение в СССР.

    Батова сопровождала семью Смит во время поездки в Советский Союз и вспоминает Саманту как «необыкновенно честную, открытую и талантливую девочку». По ее словам, Саманта быстро подружилась с советскими сверстниками в «Артеке» и предпочла жить в отряде, чтобы быть ближе к детям.

    После поездки семья Смит сохранила дружеские отношения с Батовой. Джейн Смит, мать Саманты, до сих пор является для нее близкой подругой.

    Саманта и ее папа, Артур Смит, погибли в авиакатастрофе в родном штате Мэн 25 августа 1985 года.

    Батова отметила, что память о ней жива – проходят памятные мероприятия в «Артеке», а в сентябре в Американском университете в Вашингтоне покажут фильм о Саманте.

    В 2023 году в Международном детском центре «Артек» на южном берегу Крыма открыли памятник Саманте Смит, написавшей письмо Юрию Андропову из-за опасений ядерной войны между СССР и США.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про первый и последний опыт «детской дипломатии» между СССР и США.

    25 августа 2025, 09:09 • Новости дня
    Politico: ЕС обсудит новые варианты использования доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов, сообщает Politico.

    По данным Politico, в письме датского председательства в ЕС говорится о встрече глав внешнеполитических ведомств, которая пройдет 31 августа. Центральной темой станет усиление давления на Россию для достижения перемирия, обсуждение будущего пакета санкций и вариантов применения доходов от замороженных активов, передает ТАСС.

    Европейский дипломат сообщил, что министры обороны стран ЕС проведут личные встречи в четверг и пятницу для обсуждения военной помощи Киеву и поддержки украинской военной промышленности. В мероприятиях примет участие глава Евродипломатии Кая Каллас. Politico отмечает, что официальная повестка не содержит вопроса гарантий безопасности для Украины, однако ожидается, что эта тема будет затронута в ходе дискуссий.

    По данным Европейской комиссии, с начала спецоперации на Украине страны Евросоюза потратили на Украину 168,9 млрд евро, из которых 59,6 млрд евро направлены на военную помощь.

    Евросоюз за первые семь месяцев этого года перевел на Украину 10,1 млрд евро из доходов от замороженных российских средств.

    Украинские власти заявили, что ряд крупных стран Евросоюза сопротивляются идее принудительной конфискации российских активов, опасаясь создания прецедента для своих компаний.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в Евросоюзе активы и намерена их защищать.

    25 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    США подняли истребители из-за российского самолета у Аляски

    NORAD сообщило о третьем за неделю сопровождении Ил-20 у Аляски истребителями США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные США зафиксировали присутствие российского самолета-разведчика Ил-20 вблизи воздушных рубежей Аляски и задействовали истребители для его сопровождения.

    По данным Северо-американского командования противовоздушной обороны (NORAD), американские истребители в третий раз за последнюю неделю сопровождали российский самолет в районе опознавательной зоны ПВО, сообщает РИА «Новости».

    В официальном заявлении NORAD говорится, что был замечен российский Ил-20, который классифицируется как самолет-разведчик. Для его отслеживания к месту были направлены самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3, два истребителя F-16 и два заправщика KC-135, уточняет NORAD.

    В сообщении также подчеркивается, что российские военные самолеты не нарушали суверенного воздушного пространства США или Канады и оставались в международном воздушном пространстве. NORAD отметил, что подобные полеты российских самолетов в данном регионе происходят регулярно и не считаются угрозой.

    Ранее объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) также обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20, который действовал в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    26 августа 2025, 07:36 • Новости дня
    Аналитик Бал: США могут пожертвовать Украиной ради противодействия России и КНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    США готовы пожертвовать украинскими территориями, чтобы не допустить российско-китайского союза, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал.

    Для Вашингтона территориальные потери Киева не представляют угрозы, а даже возможные потери Европы уже не рассматриваются как стратегические, указал Бал в материале портала Haber7, передает РИА «Новости».

    Аналитик подчеркнул, что для США, особенно для президента Дональда Трампа, достижение мира на Украине будет выгодно для утверждения глобального лидерства.

    Даже значительные уступки со стороны Украины не приведут к существенным потерям для Вашингтона. Бал также считает, что Китай, как и США, не понесет серьезных потерь в результате конфликта на Украине, несмотря на негативное влияние напряженности на экспортную политику Пекина. По его словам, только для самой Украины мир остается вопросом существования.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, состоится ли встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что риторика Зеленского по поводу возможной встречи с Путиным в действительности не способствует урегулированию, а используется как медийный ход.

    26 августа 2025, 16:44 • Новости дня
    Премьер Бельгии выступил против конфискации российских активов в Европе

    Де Вевер предостерег от конфискации суверенных активов России в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил против идеи конфискации суверенных активов России, передает ТАСС. На пресс-конференции в Берлине он отметил, что подобный шаг «непрост с правовой точки зрения», а активы Центробанка РФ считаются юридически неприкосновенными.

    «Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», – заявил Де Вевер.

    Он также подчеркнул, что политическое решение о подобной мере вызовет системные последствия. По его словам, в случае конфискации другие страны могут вывести свои активы из Евросоюза.

    Де Вевер добавил, что обсуждение судьбы российских активов возможно только после начала переговоров о мирном соглашении. До этого, по мнению премьера, разумно сохранять текущую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    Кравцов сообщил о введении норматива на домашние задания в школах
    Моди отклонил четыре телефонных звонка Трампа за месяц
    Отправлявшихся за Наговицыной спасателей решили доставить в Москву
    Грузия пригрозила Западу обнародовать записи переговоров об открытии «второго фронта»
    Компания «Росгонки» подала в суд на «Формулу-1»
    Минпросвещения определило три модели оценки поведения в школах
    Член ОП: Введение выходного для родителей 1 сентября потребует переходного периода

