Потери автоконцернов от пошлин США достигли почти 12 млрд долларов

WSJ: Автогиганты потеряли миллиарды из-за американских пошлин

Tекст: Денис Тельманов

Крупнейшие автопроизводители мира потеряли около 11,8 млрд долларов из-за введенных торговых пошлин в США, пишет The Wall Street Journal.

Наибольшие финансовые потери во втором квартале 2025 года понесла компания Toyota – свыше 3 млрд долларов, тогда как у Tesla убытки составили около 300 млн долларов.

По оценке издания, к концу календарного года чистая прибыль десяти ведущих автоконцернов, не считая китайских компаний, может сократиться примерно на четверть.

WSJ прогнозирует, что автопроизводители могут начать поднимать цены на автомобили и переносить производство в США, чтобы сократить будущие убытки, однако такие меры потребуют значительного времени для реализации.

2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении 10% универсальных и индивидуальных таможенных тарифов на продукцию из 185 стран, которые вступили в силу в начале апреля.

По данным европейских источников, тарифы США на автомобили и запчасти из Евросоюза удерживаются на уровне 27,5%, и Брюссель ожидает их снижения до 15% в ближайшее время. Также достигнута договоренность между Японией и США о снижении дополнительных пошлин на японские автомобили до 15%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский производитель BYD реализовал в Евросоюзе более 7,2 тыс. электромобилей в апреле, что стало рекордом и вывело бренд на первое место по продажам в этом сегменте.

Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин.

Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями и задержкам в поставках.

Британский производитель Jaguar Land Rover остановил экспорт автомобилей в США из-за введения 25-процентных пошлин, чтобы оценить последствия этого решения.