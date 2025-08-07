Потери автоконцернов от пошлин США достигли почти 12 млрд долларов

В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.4 комментария
WSJ: Автогиганты потеряли миллиарды из-за американских пошлин
Суммарные убытки крупнейших автопроизводителей мира из-за торговых пошлин США достигли рекордных значений после пандемии, а лидером потерь стала Toyota.
Крупнейшие автопроизводители мира потеряли около 11,8 млрд долларов из-за введенных торговых пошлин в США, пишет The Wall Street Journal.
Наибольшие финансовые потери во втором квартале 2025 года понесла компания Toyota – свыше 3 млрд долларов, тогда как у Tesla убытки составили около 300 млн долларов.
По оценке издания, к концу календарного года чистая прибыль десяти ведущих автоконцернов, не считая китайских компаний, может сократиться примерно на четверть.
WSJ прогнозирует, что автопроизводители могут начать поднимать цены на автомобили и переносить производство в США, чтобы сократить будущие убытки, однако такие меры потребуют значительного времени для реализации.
2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении 10% универсальных и индивидуальных таможенных тарифов на продукцию из 185 стран, которые вступили в силу в начале апреля.
По данным европейских источников, тарифы США на автомобили и запчасти из Евросоюза удерживаются на уровне 27,5%, и Брюссель ожидает их снижения до 15% в ближайшее время. Также достигнута договоренность между Японией и США о снижении дополнительных пошлин на японские автомобили до 15%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский производитель BYD реализовал в Евросоюзе более 7,2 тыс. электромобилей в апреле, что стало рекордом и вывело бренд на первое место по продажам в этом сегменте.
Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин.
Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями и задержкам в поставках.
Британский производитель Jaguar Land Rover остановил экспорт автомобилей в США из-за введения 25-процентных пошлин, чтобы оценить последствия этого решения.