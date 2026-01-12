Количество фильмов по мотивам советской кино- и мультклассики зашкаливает. Полнометражных блокбастеров пока не снято разве что по «Ну, погоди!» и «Приключениям кота Леопольда». Увидим мы на экранах что-то свежее или нам так и предстоит смотреть фантазии на советские темы?2 комментария
На «Разговорах о важном» школьникам рассказали о мультипликации и анимации
В российских школах и колледжах прошел первый в 2026 году урок «Разговоры о важном», посвященный особенностям и будущему отечественной анимации.
Занятие цикла «Разговоры о важном» прошло в образовательных учреждениях страны. В начале встречи школьники и студенты поделились впечатлениями о зимних каникулах и рассказали педагогам о добрых делах, совершенных в рамках акции «Календарь полезных дел».
Затем участники урока познакомились с историей и современными тенденциями российской анимации, обсудили любимые мультфильмы и персонажей, а также получили информацию о технологическом развитии индустрии.
Генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, выступившая федеральным спикером, провела для ребят экскурсию по киностудии.
«Отличительная особенность наших мультфильмов – в первую очередь, это герои, которые очень хорошо знают нашу с вами страну, разделяют наши с вами интересы, и это хорошо передает наш национальный менталитет», – заявила Осетинская.
Она также подчеркнула, что сюжеты российских мультфильмов строятся вокруг вечных ценностей: дружбы, взаимовыручки и честности, а современные технологии позволяют отечественной анимации успешно конкурировать с международными проектами. Киностудия «Союзмультфильм» в 2026 году отмечает 90-летний юбилей.