На «Разговорах о важном» школьникам рассказали о мультипликации и анимации

Tекст: Вера Басилая

Занятие цикла «Разговоры о важном» прошло в образовательных учреждениях страны. В начале встречи школьники и студенты поделились впечатлениями о зимних каникулах и рассказали педагогам о добрых делах, совершенных в рамках акции «Календарь полезных дел».

Затем участники урока познакомились с историей и современными тенденциями российской анимации, обсудили любимые мультфильмы и персонажей, а также получили информацию о технологическом развитии индустрии.

Генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская, выступившая федеральным спикером, провела для ребят экскурсию по киностудии.

«Отличительная особенность наших мультфильмов – в первую очередь, это герои, которые очень хорошо знают нашу с вами страну, разделяют наши с вами интересы, и это хорошо передает наш национальный менталитет», – заявила Осетинская.

Она также подчеркнула, что сюжеты российских мультфильмов строятся вокруг вечных ценностей: дружбы, взаимовыручки и честности, а современные технологии позволяют отечественной анимации успешно конкурировать с международными проектами. Киностудия «Союзмультфильм» в 2026 году отмечает 90-летний юбилей.