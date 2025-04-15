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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина снова пытается соскочить

    Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

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    15 апреля 2025, 11:51 • Новости дня

    Японская Nissan решила сократить выпуск кроссовера Rogue из-за пошлин Трампа

    Reuters: Nissan уменьшит производство модели Rogue на 13 тыс. автомобилей из-за пошлин в США

    Tекст: Ирма Каплан

    Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, передает Reuters.

    Японская Nissan Motor сократит производство своей самой продаваемой в США модели Rogue SUV в мае-июле из-за введенных США 25-процентных пошлин на иностранные автомобили, передает Reuters со ссылкой на источник.

    «Наш подход будет вдумчивым и взвешенным, поскольку мы ориентируемся как на непосредственные, так и на долгосрочные последствия», – говорится в заявлении Nissan.

    Nissan также пересматривает производство и цепочки поставок, чтобы найти оптимальные решения для повышения эффективности и устойчивости. Компания заявила, что стремится адаптироваться к изменениям рынка, уделяя приоритетное внимание рабочей силе и производственным возможностям.

    Запланированное сокращение составляет более 1/5 от 62 тыс. единиц Rogue, проданных в США в первые три месяца этого года. По словам информатора, рабочие на заводе Nissan в Кюсю, крупнейшем в Японии, будут работать меньшее количество часов с мая по июль, а производство в некоторые дни будет приостановлено. При этом завод продолжит работать в две смены.

    Пошлины США перевернули глобальную цепочку поставок автомобилей, поэтому Nissan, третий по величине автопроизводитель Японии, попал в более уязвимое положение, чем некоторые конкуренты.

    Основным рынком сбыта компании являются Соединенные Штаты, на долю которых пришлось более четверти всех автомобилей, проданных в 2024 году, причем многие из них были произведены в Японии или Мексике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.

    Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями, что уже вызвало задержки в поставках. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как пошлины Трампа перекроят мировой авторынок.

    13 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма

    NYT: Трамп в первый президентский срок спрашивал Порошенко, чей Крым

    NYT: Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп во время своего первого президентства задал экс-президенту Украины Петру Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) вопрос о принадлежности Крыма, сообщили СМИ.

    В интервью газете The New York Times Порошенко рассказал, что в ходе одной из встреч Трамп обратился к нему с просьбой дать честный ответ на вопрос, на что украинский лидер согласился. После этого Трамп спросил его: «Скажите, Крым российский?». Порошенко отметил, что ответил Трампу, что Крым является украинским.

    После этого Порошенко поинтересовался у Трампа, что вызвало у него такой интерес. В ответ, по словам Порошенко, Трамп заявил, что его российский друг сказал ему, что полуостров должен принадлежать России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    В марте сообщалось, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Напомним, президент США заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности.

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    12 апреля 2025, 19:39 • Новости дня
    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России

    Президент США подписал указ о продлении санкций Байдена против России на год

    Трамп продлил на год пакет санкций Байдена против России
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, следует из уведомления в Федеральном реестре США.

    Согласно уведомлению в Федеральном реестре США, санкции касаются российских частных лиц и компаний, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с киберпреступлениями и другими действиями, угрожающими национальной безопасности США, передает

    ТАСС.

    Эти санкции были впервые введены его предшественником Джо Байденом в апреле 2021 года в ответ на предполагаемые кибератаки и вмешательства в выборы. Указ 14024, на основе которого были введены санкции, неоднократно расширялся администрацией Байдена.

    Помимо продления санкций, Трамп также продлил на год режим чрезвычайного положения в стране, введенный Байденом для противодействия «вредоносным» действиям России, передает РИА «Новости».

    Чрезвычайное положение было объявлено Байденом для защиты США от предполагаемых угроз со стороны России, включая подрыв демократических процессов и кибердеятельность. Трамп отметил, что эти действия России представляют «необычную и чрезвычайную угрозу» для США, и поэтому чрезвычайное положение останется в силе до апреля следующего года.

    Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявлял об успешных переговорах между Россией и США, которые могут привести к отмене американских санкций.

    Госсекретарь Марко Рубио намеревался усилить давление на администрацию президента США Дональда Трампа для введения жестких санкций против России.

    Президент США ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине.

    Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не ожидал быстрого снятия санкций даже при возможных договоренностях между Россией и США по Украине.

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    14 апреля 2025, 13:56 • Видео
    Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

    В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

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    14 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    Трамп установил России «дедлайн» по прекращению огня на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал C-Span.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что установил Москве «дедлайн» по вопросу прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ». Трамп сделал это заявление в ходе общения с представителями прессы, трансляцию которого вел телеканал C-Span.

    Трамп не назвал точную дату дедлайна, отметив, что это связано с «дипломатической чувствительностью» вопроса. Он также заявил, что ожидает, что Россия и Украина предоставят «очень хорошие предложения» для прекращения боевых действий.

    В своей речи Трамп обвинил в начале конфликта экс-президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Он подчеркнул свою уверенность в том, что переговоры могут привести к мирному разрешению ситуации.

    Трамп заявил, что для решения о начале режима прекращения огня на Украине существует «психологический дедлайн».

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и США не согласовали ключевые параметры по Украине.

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    13 апреля 2025, 05:00 • Новости дня
    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта

    Трамп: Процесс урегулирования конфликта на Украине идет хорошо

    Трамп оценил ход урегулирования украинского конфликта
    @ Al Drago/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию с урегулированием конфликта на Украине, высказал положительную оценку хода процесса.

    «Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо», – сказал он в интервью журналистам пресс-пула Белого дома, передает РИА «Новости».

    Американский лидер добавил, что «довольно скоро» ожидаются новости по этому вопросу, подчеркнув, что существуют моменты, когда необходимо «либо доказать делом, либо заткнуться».

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

    В Белом доме заявили, что Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров по продвижению мирного процесса на Украине.

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    15 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Украинские Telegram-каналы распространили ложную информацию, указывая, что президент США якобы установил дедлайн для российского лидера по прекращению огня на Украине, передает RT.

    На официальной трансляции из Белого дома, которую вел C-SPAN, действительно прозвучал вопрос от журналиста по поводу возможного дедлайна, однако Трамп не дал утвердительного ответа на этот вопрос.

    В эфире не прозвучали никакие заявления или подтверждения о подобных сроках со стороны президента США.

    Ни российская, ни американская стороны не подтвердили наличие какого-либо дедлайна на официальном уровне.

    Ранее сообщалось: Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

    Тем временем в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.

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    14 апреля 2025, 12:02 • Новости дня
    Зеленский обвинил США в отсутствии обещанных поставок Patriot Киеву

    Зеленский выразил недовольство отсутствием обещанных поставок ЗРК Patriot от США

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отсутствии поставок ЗРК Patriot от США, считая причиной этого отсутствие политической воли у западных партнеров.

    Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский в интервью CBS News обвинил США в недопоставке зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, несмотря на обещания, данные на вашингтонском саммите НАТО в 2024 году.

    Зеленский недоумевал от того, что даже готовность Киева купить Patriot сталкивается с отсутствием «политической воли у партнеров».

    «Не понимаю, почему мы не можем договорится о дополнительных системах Patriot. Тем более, что договоренность была в НАТО на юбилейном саммите... Но США говорят, что нет такой возможности. При этом передают эти системы, например, Израилю», – указал Зеленский на несправедливое распределение американских систем ПВО между странами-партнерами.

    Он указал на то, что раз уж Украина и США партнеры, почему нельзя найти возможность защитить Украину, которая нуждается в 10 системах ПВО и готова найти и потратить на закупку 15 млрд долларов. Если это не вариант, Киев согласен на лицензию на производство зенитно-ракетных систем Patriot и боеприпасов.

    Пока на предложения Зеленского в интервью президент США Дональд Трамп потребовал только отозвать у телеканала CBS лицензию.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент Трамп дал положительный ответ на просьбу Владимира Зеленского о дополнительных поставках систем ПВО, включая Patriot. Об этом заявила на  брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

    Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости.

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    14 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп пригрозил CBS лишением лицензии из-за Украины и Гренландии

    Трамп обвинил CBS в клевете из-за сюжетов об Украине и Гренландии

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками.

    Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении подать в суд на телекомпанию CBS и программу 60 Minutes за ложные репортажи о нем. Трамп заявил, что сюжеты о конфликте на Украине и репортаж из Гренландии полны клеветы и журналисты «заплатят высокую цену» за это, передает Associated Press.

    «Почти каждую неделю, в программе «60 минут» имя «Трамп» упоминается уничижительно и дискредитирующе, но трансляция на этих выходных превосходит все остальные», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    В недавней программе телеканала 60 Minutes вышли интервью с украинским президентом Владимиром Зеленским, который критиковал действия администрации Трампа, а также репортаж из Гренландии, где жители выступили против присоединения к США. По мнению Трампа, эти сюжеты подрывают репутацию главы Белого дома и создают ложное представление о его президентстве.

    В интервью в воскресенье Зеленский заявил CBS, что испытывает «100% ненависть к президенту России» и пригласил Трампа посетить его страну, чтобы посмотреть, что там происходит. Тогда же корреспондент Джон Вертхайм сообщил из Гренландии о том, что некоторые люди в этой стране говорят о желании Трампа захватить власть в свои руки.

    «Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи под видом новостей, они должны понести ответственность за то, что они и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии», – написал политик в Truth Social.

    Трамп ранее уже обвинял CBS News в манипуляциях и требовал через суд раскрыть неотредактированную версию интервью Камалы Харрис. Американский лидер также требует публичных извинений от CBS за фейки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-службе Белого дома пришлось опровергать сообщения о том, что президент США рассматривает возможность введения 90-дневной паузы на новые импортные пошлины. Такие публикации были названы «фейк-ньюз» . В марте Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за фейки о встрече Уиткоффа с Путиным, согласно которым спецпосланник Стив Уиткофф якобы ожидал российского лидера девять часов.

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    12 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Кремль отказался раскрывать, передал ли Путин подарок Трампу

    Песков отказался сообщить, передал ли Путин подарки Трампу через Уиткоффа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, передал ли Владимир Путин американскому лидеру подарок через спецпосланника США Стивена Уиткоффа, назвав это личным делом.

    Кремль воздерживается от комментариев по вопросу о возможной передаче Владимиром Путиным подарков для Дональда Трампа через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что подобные вопросы касаются личных подарков президента.

    «У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать», – заявил Песков.

    Путин обсудил с специальным посланником президента США аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Встреча проходила в Петербурге в здании Президентской библиотеки и длилась 4,5 часа.

    Уиткофф после предыдущей встречи с президентом России в Кремле 13 марта рассказывал, что передал Трампу подарок от Путина – его портрет.

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    13 апреля 2025, 17:15 • Новости дня
    Озвучены результаты медосмотра Трампа

    Трамп продемонстрировал отличное здоровье по итогам медосмотра в Белом доме

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп после медицинского осмотра показал отличное здоровье и готов к выполнению обязанностей главы государства.

    Трамп продемонстрировал отличное когнитивное и физическое здоровье после своего первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом. По заключению врача главы государства Шона Барбабеллы, здоровье президента позволяет ему полностью выполнять обязанности главнокомандующего и главы государства, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», – говорится в опубликованном документе Белого дома. В заключении также отмечается крепкое состояние его сердечной, легочной, неврологической и общей физической функции.

    Врач подчеркнул, что активный образ жизни президента оказывает значительное влияние на его здоровье. Трамп продолжает участвовать во множестве встреч, проводить публичные выступления, работать с прессой, а также часто побеждать в гольф-соревнованиях.

    Ранее журналисты во время выступления в Белом доме на руке Джо Байдена нашли таинственное пятно, аналогичное «печати смерти» у королевы Елизаветы II перед ее смертью.

    Врачи отметили высокую выносливость Дональда Трампа.

    The New York Times сообщала, что команда президента США не предоставляет подробной информации о его здоровье.

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    14 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Трамп пообещал в ближайшее время принять решение по Ирану

    Трамп заявил о скором принятии решения по отношениям с Ираном на борту самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время примет решение по Ирану, обсуждая это с журналистами на борту президентского самолета.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени примет решение по Ирану, сообщает ТАСС. Это заявление он сделал в воскресенье во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета. «Мы примем решение по Ирану очень скоро», – отметил Трамп.

    Двенадцатого апреля в Омане прошли первые консультации между представителями Тегерана и Вашингтона по поводу иранской ядерной программы. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а делегацию США – спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Как сообщили в МИД Ирана, встреча была конструктивной и стороны договорились продолжить консультации.

    В воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США может пройти не в Омане, хотя эта страна продолжит выступать посредником. Портал Axios сообщил, что возможное место проведения второго раунда – Рим, и запланировано это на 19 апреля. Смена места переговоров, по данным источников портала, была инициирована администрацией США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и США обсуждают выбор площадки для второго раунда переговоров, при этом Оман сохраняет роль посредника. Тегеран может согласиться на возврат к показателям обогащения урана, определенным в 2015 году, если США ослабят санкции и предоставят доступ к замороженным активам. Переговоры спецпосланника США Стивена Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Омане стали значительным шагом к разрешению разногласий между странами.

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    15 апреля 2025, 04:11 • Новости дня
    KIA включила Россию в план продаж на 2030 год

    KIA планирует продать в России 50 тыс автомобилей к 2030 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Южнокорейская автомобильная компания KIA пересмотрела среднесрочный план продаж, включив в него Россию с целью продать 50 тыс. автомобилей в стране до 2030 года.

    KIA, южнокорейский автопроизводитель, включила Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года, пишет Yonhap. Компания планирует продать в России 50 тыс. автомобилей, что свидетельствует о возросших ожиданиях завершения конфликта на Украине и намерении KIA диверсифицировать рынки в условиях глобальной нестабильности.

    Согласно данным Yonhap, KIA пересмотрела общий план продаж на 2030 год, увеличив его до 4,19 млн автомобилей. В прошлом году Россия не была включена в долгосрочный план продаж компании, однако изменения в политической и экономической ситуации заставили KIA обновить стратегию и обратить внимание на рынок России.

    Решение о включении России в план продаж также связано с необходимостью расширения присутствия на разных рынках для минимизации рисков, связанных с нестабильностью. Автопроизводитель стремится адаптироваться к изменениям в мировой экономике и политике, обеспечивая устойчивость бизнеса в условиях неопределенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Kia объявила об отзыве более 29 тыс. кроссоверов Sportage, выпущенных с 2014 по 2016 год, из-за возможного замыкания в электрической цепи блока ABS/ESC.

    Средняя цена на новый «Москвич-3» в России упала на 18,4%, составив 1,8 млн рублей, что сделало его лидером по снижению стоимости среди автомобилей в первом квартале 2025 года.

    Южнокорейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возобновления бизнеса в России, что связано с потенциальным перемирием между Украиной и Россией.

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    13 апреля 2025, 15:39 • Новости дня
    Пушков отметил популярность Трампа вопреки отсутствию достижений за 100 дней власти

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание, что президент США Дональд Трамп остается популярным, несмотря на отсутствие явных достижений за первые 100 дней его президентства.

    Пушков отметил, что хотя у Трампа не было явных результатов за первые 100 дней на посту президента, он все еще привлекает значительное внимание и имеет поддержку среди населения США. В своем Telegram-канале Пушков упомянул событие во Флориде, на котором Трампа встретили стоя и с овациями. Приветствие он получил на одном из матчей UFC.

    «Гигантская толпа, устроившая стоячую овацию президенту США, приветствует Дональда Трампа во время его появления во Флориде на матче UFC... Эта овация десятков тысяч человек стала ответом на акции протеста против Трампа, организованные демократами и прокатившиеся недавно по 50 штатам страны. Хотя у Трампа нет явных достижений за его первые 100 дней у власти, он по-прежнему пользуется огромной популярностью», – написал сенатор.

    Формальной причиной для начала протестов стали введенные Дональдом Трампом таможенные пошлины. В перечне, опубликованном Белым домом, 184 страны и территории. В черный список не вошли Россия и Белоруссия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире встретили эти ограничения.

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    13 апреля 2025, 14:40 • Новости дня
    На трассе Кемерово-Новокузнецк столкнулись семь автомобилей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На 118-м км автодороги Кемерово – Новокузнецк столкнулись семь автомобилей, пострадали двое взрослых и двое детей, сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

    На 118-м километре автодороги Кемерово – Новокузнецк произошло несколько дорожных происшествий с участием семи автомобилей, передает ТАСС. В результате аварий пострадали двое взрослых и двое маленьких детей.

    По информации Госавтоинспекции Кузбасса, первоначально водитель Hyundai Creta не учел задымление на дороге и не выбрал безопасную дистанцию, что привело к столкновению с автомобилем «Газель». Подобная ситуация повторилась с водителями Kia Sportage и Chery Tiggo, следовавшими за ними. В дальнейшем в Kia врезался Nissan Bluebird, а затем в него въехал автомобиль Lada Priora.

    В результате аварии травмы получили водитель и двое несовершеннолетних пассажиров (3 и 5 лет) Chery Tiggo, а также пассажир Nissan Bluebird. Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств происшествия и обещает вынести решение согласно законодательству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с фурой в Саратовской области погибли четыре человека. На трассе М-5 в Оренбургской области столкнулись более 20 машин. В массовой аварии в Курской области погибли четыре человека.

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    14 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Американский блогер предложил Трампу поклониться Вечному огню у Кремля

    Блогер из США Саттон призвал Трампа осознать исторические переживания России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен и блогер Джон Роберт Саттон предложил президенту США Дональду Трампу и его команде поклониться Вечному огню у стен Кремля, чтобы глубже понять исторические переживания России.

    Саттон обратился к президенту США Дональду Трампу и его команде с предложением поклониться Вечному огню у стен Кремля. Он считает, что этот жест поможет им лучше осознать исторические переживания России в контексте ее обеспокоенности безопасностью, особенно в свете украинского конфликта, передает ТАСС.

    Блогер отметил, что США никогда не переживали таких разрушений, как Россия, и войны всегда происходили за пределами Америки.

    «Пока люди не осознают, что такое голод, который пережил Ленинград, или не вспомнят о трагедиях Сталинграда, они не смогут понять, почему Россия так заботится о своей безопасности», – отметил Саттон.

    Он также рекомендовал администрации США углубленно изучить историю России, чтобы лучше понять ее позицию и отличия в восприятии безопасности по сравнению с Соединенными Штатами, которые никогда не были напрямую затронуты большой войной.

    Президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву на День Победы, заявив, что не собирается ехать в Россию 9 мая, о чем ранее сообщалось.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Трамп осознал необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения.

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    14 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Audi и Porsche отозвали более 60 тыс. автомобилей в США из-за дефектов

    В США отозвали 62,5 тыс. Audi и Porsche из-за проблем с безопасностью и ПО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В США Audi и Porsche отозвали более 60 тыс. автомобилей из-за проблем с программным обеспечением и системами безопасности, включая дисплеи и камеры, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на уведомление Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

    Немецкие автопроизводители Audi и Porsche инициировали отзыв более 60 тыс. автомобилей в США из-за выявленных проблем с безопасностью, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) выявило дефекты в программном обеспечении и отдельных системах, что стало причиной отзыва машин.

    Audi отзовет 44,3 тыс. автомобилей 14 различных моделей, включая Q7 и Q8. Проблема касается дисплея на приборной панели, который может некорректно показывать скорость и работу световых приборов. Хотя дефект может затронуть только два процента отзываемых машин, Audi обязалась исправить проблему у всех потенциально затронутых моделей.

    Также под отзыв попали 8,5 тыс. автомобилей Porsche Macan, у которых обнаружены неисправности в камере заднего вида. Камера может давать искаженное изображение или вовсе не работать. Кроме того, 9,7 тыс. автомобилей Porsche Taycan были отозваны из-за проблем с системой срабатывания подушек безопасности на месте переднего пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Tesla собиралась отозвать более 500 тыс. электромобилей из-за неисправности замков капота. Kia приняла решение отозвать более 29 тыс. кроссоверов Sportage в России. Volkswagen уже отозвал из России 445 автомобилей Tiguan.

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