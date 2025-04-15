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Японская Nissan решила сократить выпуск кроссовера Rogue из-за пошлин Трампа
Reuters: Nissan уменьшит производство модели Rogue на 13 тыс. автомобилей из-за пошлин в США
Nissan Motor объявила о сокращении производства кроссовера Rogue в Японии на 13 тыс. автомобилей из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин, передает Reuters.
Японская Nissan Motor сократит производство своей самой продаваемой в США модели Rogue SUV в мае-июле из-за введенных США 25-процентных пошлин на иностранные автомобили, передает Reuters со ссылкой на источник.
«Наш подход будет вдумчивым и взвешенным, поскольку мы ориентируемся как на непосредственные, так и на долгосрочные последствия», – говорится в заявлении Nissan.
Nissan также пересматривает производство и цепочки поставок, чтобы найти оптимальные решения для повышения эффективности и устойчивости. Компания заявила, что стремится адаптироваться к изменениям рынка, уделяя приоритетное внимание рабочей силе и производственным возможностям.
Запланированное сокращение составляет более 1/5 от 62 тыс. единиц Rogue, проданных в США в первые три месяца этого года. По словам информатора, рабочие на заводе Nissan в Кюсю, крупнейшем в Японии, будут работать меньшее количество часов с мая по июль, а производство в некоторые дни будет приостановлено. При этом завод продолжит работать в две смены.
Пошлины США перевернули глобальную цепочку поставок автомобилей, поэтому Nissan, третий по величине автопроизводитель Японии, попал в более уязвимое положение, чем некоторые конкуренты.
Основным рынком сбыта компании являются Соединенные Штаты, на долю которых пришлось более четверти всех автомобилей, проданных в 2024 году, причем многие из них были произведены в Японии или Мексике.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая Европейский союз, Китай и Японию.
Введение американским правительством 25-процентных пошлин на импортные автомобили привело к переполнению портов США автомобилями, что уже вызвало задержки в поставках. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как пошлины Трампа перекроят мировой авторынок.