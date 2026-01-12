Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.3 комментария
В США после поджога сгорела крупнейшая синагога в Миссисипи
В американском штате Миссисипи огнем уничтожено историческое здание синагоги Бет-Исраэль, построенной в XIX веке, задержан подозреваемый, сообщает Associated Press.
По данным Associated Press, крупнейшая синагога штата Миссисипи Бет-Исраэль, построенная в 1875 году, сгорела в результате поджога, передает ТАСС.
По подозрению в совершении поджога задержан один человек. К расследованию подключилось Федеральное бюро расследований.
Мэр Джексона Джон Хорн заявил, что акты антисемитизма, расизма и религиозной ненависти будут рассматриваться как акты террора, направленные против безопасности жителей и их свободы вероисповедания. Лидеры еврейской общины штата заявили о намерении восстановить сгоревшее здание.
Синагога уже становилась целью нападений. В 1967 году сторонники ультраправого движения Ку-клукс-клан устроили взрыв на территории Бет-Исраэль и напали на дом тогдашнего раввина Перри Нуссбаума.
