На западе Украины подожгли историческую Садигурскую синагогу

Tекст: Катерина Туманова

«Поджог совершен сегодня в Садигурской синагоге в Черновцах. По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией. Никто не пострадал, но помещению синагоги нанесен ущерб», –написал посол, приложив фото внутри здания после пожара.

Бродский добавил, что диппредставительство на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной по данной ситуации.

Синагога в Садгоре, построенная около 1770 года, – главный иудейский молитвенный дом и центр религиозной жизни еврейской общины Садгоры, который теперь расположен в черте города Черновцы. По преданию, в основании синагоги земля, привезенная 200 лет назад из Израиля.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, храм Иова Почаевского в селе Милиево подожгли в Черновицкой области. Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области.