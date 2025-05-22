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Продажи китайских электрокаров в Евросоюзе впервые превысили показатель Tesla
Продажи китайских электрокаров BYD в Евросоюзе впервые превысили показатель Tesla
Китайский производитель BYD в апреле реализовал в Евросоюзе более 7,2 тыс. электромобилей, что стало рекордом и выдвинуло бренд на первое место по продпжам в этом сегменте.
Китайская компания BYD впервые опередила американского производителя Tesla по продажам электромобилей на рынке Европейского союза, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
По данным аналитиков Jato Dynamics, в апреле BYD продала в ЕС свыше 7,2 тыс. электрических автомобилей, что на 66 машин больше, чем у Tesla за тот же период.
Аналитик Jato Dynamics Фелипе Муньос назвал этот результат переломным моментом для европейского автомобильного рынка. Он напомнил, что ранее Tesla удерживала лидерство в ЕС, а BYD до 2022 года ограничивала продажи Норвегией и Нидерландами.
Ранее издание Le Monde отмечало, что китайский автопром вышел в мировые лидеры благодаря развитию электромобилей и гибридов. К 2024 году продажи китайских автомобилей достигли 31 млн, превысив показатели США и ЕС. В 2023 году КНР стала крупнейшим экспортером автомобилей в мире.
Чистая прибыль Tesla в первом квартале 2025 года снизилась на 71%. Компания объясняет падение модернизацией производственных линий и уменьшением средней стоимости электрокаров. На финансовых результатах также сказались новые американские пошлины и действия Илона Маска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году китайский автопроизводитель BYD превзошел Tesla по операционной выручке, достигнув 777,1 млрд юаней или 107,2 млрд долларов.
Ранее министр по вопросам труда, равенства, интеграции, разнообразия, борьбы с дискриминацией и социальным вопросам в правительстве Берлина Кансель Кицильтепе назвала Tesla нацистским автомобилем.
А власти Канады временно приостановили предоставление скидок на электромобили Tesla.