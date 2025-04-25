В сенате Берлина Tesla назвали нацистским автомобилем

Член сената Берлина Кицильтепе назвала Tesla нацистским автомобилем

Tекст: Антон Антонов

«Кто хочет водить нацистский автомобиль? Производители электромобилей переживают бум продаж – за исключением Tesla», – заявила Кицильтепе в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Кицильтепе состоит в Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет уходящий канцлер Олаф Шольц, передает РИА «Новости».

Это заявление вызвало сильное возмущение в федеральной земле Бранденбург, где расположен единственный в Европе завод Tesla. Министр экономики Бранденбурга Даниэль Келлер, также член СДПГ, призвал Кицильтепе отказаться от своих слов, отметив, что подобное «нацистское сравнение» вредит работающим на заводе людям и недопустимо для сенатора, передает ТАСС.

Келлер заявил: «Я ожидаю, что сенатор откажется от своего исторически неприемлемого сравнения и вернется к объективному рассмотрению основных экономических и рыночных проблем, которые Берлин и Бранденбург должны решать вместе». Он подчеркнул, что на предприятии в Грюнхайде трудятся 11 тыс. человек из 150 стран, более половины которых живут в Берлине. При этом он отметил, что «у каждого может быть свое личное мнение об Илоне Маске».

Руководство предпринимательских объединений региона также осудило слова Кицильтепе. Генеральный директор бизнес-ассоциаций Берлин-Бранденбург Александр Ширп назвал такое заявление клеветой и оскорблением для сотрудников Tesla.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в общине Оттерсберг на севере Германии сгорели семь электромобилей Tesla, ущерб от пожара оценивается в несколько сотен тысяч евро. Маск назвал акты вандализма против автомобилей компании террористическими действиями.

Продажи электромобилей Tesla в Европе сократились, а в Германии отмечено падение на 59%, что частично связывают с неоднозначной позицией Маска по политическим вопросам и поддержкой партии «Альтернатива для Германии».