Полиция Германии начала расследование после возгорания семи электромобилей Tesla

Tекст: Мария Иванова

Семь электромобилей Tesla полностью сгорели в ночь на субботу на территории автосалона компании в общине Оттерсберг, расположенной в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщает ТАСС. По данным полиции Фердена, пожар начался около 3.30.

Правоохранители отметили, что причина возгорания пока неизвестна. Однако благодаря оперативным действиям пожарных, которые быстро прибыли на место происшествия, удалось предотвратить распространение огня и потушить его.

Полиция оценила ущерб от происшествия в несколько сотен тысяч евро и начала расследование случившегося, чтобы выяснить возможные причины возгорания.

Как подчеркнули в заявлении правоохранителей, безопасность людей не была под угрозой, так как возгорание произошло в ночное время, когда салон не работал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Бюро алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ (ATF) сформировали специальную рабочую группу для координации расследований по инцидентам вандализма и поджогов, направленных против Tesla, сообщает Bloomberg.

Американский предприниматель Илон Маск назвал акты вандализма против Tesla террористическими действиями.