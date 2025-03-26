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Канада заморозила скидки на электрокары Tesla
Канадские власти приостановили компенсационные скидки на Tesla
Власти Канады временно приостановили предоставление скидок на электромобили Tesla из-за необходимости правительственного расследования обоснованности таких мер, сообщает канал CTV.
Власти Канады приняли решение временно приостановить предоставление компенсационных скидок на покупку автомобилей Tesla в рамках национальной программы стимулирования покупки электромобилей, передает РИА «Новости».
Данный шаг связан с необходимостью проведения правительственного расследования, чтобы определить обоснованность предоставления таких скидок.
Министр транспорта Канады Христя Фриланд подчеркнула, что в будущем критерии программ стимулирования для автомобилей с нулевым уровнем выбросов будут пересмотрены.
Одним из изменений станет исключение Tesla из списка поддерживаемых брендов, пока США не пересмотрят свою политику торговых пошлин в отношении Канады.
В феврале сообщалось, что состояние Илона Маска впервые в 2025 году упало ниже 400 млрд долларов из-за значительного снижения цен на акции Tesla, которые опустились на 27% с момента достижения исторического максимума в декабре.
Продажи электромобилей Tesla в Европе значительно сократились, особенно в Германии, где отмечено падение на 59%, что частично связывают с неоднозначными высказываниями Илона Маска о политике и поддержкой партии «Альтернатива для Германии».