За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.2 комментария
Jaguar Land Rover приостановил поставки в США на месяц
Jaguar Land Rover временно прекратил экспорт автомобилей в США из-за новых пошлин
Британский производитель Jaguar Land Rover временно остановил экспорт автомобилей в США из-за введения 25-процентных пошлин на импорт, что связано с необходимостью оценки последствий этого решения.
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) временно прекратит поставки автомобилей в США на месяц. Это решение связано с необходимостью оценки последствий введенных Вашингтоном пошлин на импорт автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай направил товары в Турцию после введения пошлин США , министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год, а глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин замедлит экономику США и ускорит инфляцию.