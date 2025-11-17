  • Новость часаМинобороны показало бойца с флагом России в Двуречанском
    Япония завершает свой тайный путь к атомному подводному флоту
    Мантуров рассказал о помощи ИИ летчикам Су-57 в зоне СВО
    В России расширили перечень оснований для увольнения иностранного работника
    Пранкеры из Бельгии разместили копию «Джоконды» из Lego в зале Лувра
    Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
    Путин подписал закон об отмене НДС на вклады в металлах
    Киев взорвал пустое здание для инсценировки боя за Купянск
    Зеленский сообщил о планах получить 100 французских истребителей Rafale
    Слово «Латвия» прозвучало в эфире «Радио Судного дня»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    17 ноября 2025, 16:52 • Новости дня

    «Почта России» возобновила отправку подарков и документов в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После почти трех месяцев ограничений для российских пользователей вновь стала доступна частичная пересылка документов, подарков и коммерческих образцов в США, сообщила пресс-служба «Почты России».

    Прием почтовых отправлений возобновлен по категориям «Документы», «Подарок» и «Коммерческий образец», в то время как полноценный товарный обмен пока не восстановился, передает ТАСС.

    В рамках новых ограничений в Соединенные Штаты можно отправить подарки и образцы, стоимость которых не превышает 100 долларов, а также документы без вложенных товаров. Представители компании рекомендуют использовать эту возможность до 8 декабря, чтобы успеть поздравить знакомых и родных к новогодним праздникам.

    Дополнительно поясняется, что «Почта России» продолжает работать над возвращением прежнего масштаба почтового обмена с США для коммерческих отправлений, ведутся соответствующие переговоры.

    Напомним, Россия передала США документы с предложениями о возобновлении прямого авиасообщения.

    Россия ставит вопрос о восстановлении авиасообщения на постоянной основе, а также продолжает работу по восстановлению авиасообщения, однако ответа от США пока нет.

    16 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал молчание США по коррупционному скандалу на Украине редким случаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома в связи с коррупционным скандалом на Украине.

    Он отметил: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», опубликовав это заявление в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Поводом для комментария Дмитриева стала публикация телеканала Fox News, посвященная новому коррупционному скандалу в сфере энергетики на Украине.

    Ранее британское издание Financial Times сообщало, что энергетический коррупционный скандал на Украине серьезно дестабилизировал руководство в Киеве и усугубил внутренние политические конфликты.

    В воскресенье советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    14 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    15 ноября 2025, 04:07 • Новости дня
    Трамп подтвердил намерение США провести ядерные испытания
    Трамп подтвердил намерение США провести ядерные испытания
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести ядерные испытания, но не объяснил, собирается ли он «взорвать боеголовку».

    «У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    На вопрос о сроках испытаний Трамп ответил: «Очень скоро». Американский лидер отказался уточнить журналистам, собирается ли он «взорвать боеголовку», подчеркнув: «Я не хочу вам об этом говорить, но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны».

    Трамп пояснил, что по его мнению, Россия и Китай сравняются с США по ядерному арсеналу в течение четырех-пяти лет. Президент США также сообщил, что считает денуклеаризацию наилучшим решением в сфере контроля над вооружениями и выразил желание провести встречу США, России и Китая для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возобновлении ядерных испытаний с использованием средств доставки. Власти России пообещали реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания. Кремль подчеркивал, что Россия и Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    15 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    США проголосовали против западной поправки к резолюции России в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН американская делегация не поддержала западную поправку к резолюции России о борьбе с героизацией нацизма и впервые проголосовала против поправки.

    США впервые с 2022 года не стали соавторами и впервые проголосовали против западной поправки к российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма, передает ТАСС.

    В предыдущие годы данная поправка вносилась Соединенными Штатами и другими странами, в ней заявлялось о якобы стремлении Москвы оправдывать проведение спецоперации на Украине борьбой с неонацизмом.

    Американский дипломат пояснил этот шаг тем, что США намерены дистанцироваться от многих резолюций комитета из-за их неэффективности. «Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта», – заявил представитель США. Он добавил, что рост числа докладов и мероприятий достиг уровня неэффективности, и США проголосуют «нет» по данной поправке.

    В Министерстве иностранных дел России положительно оценили изменение позиции Вашингтона. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев назвал это одним из позитивных итогов голосования по поправке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию против героизации нацизма. Итоговый документ поддержали 114 государств, а 52 страны выступили против, 12 делегаций воздержались. США проголосовали против резолюции.

    15 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп может изъять половину замороженных суверенных активов России, которые находятся под контролем американской юрисдикции и оцениваются в 5 млрд долларов, сообщили в бюджетном управлении Конгресса США.

    Бюджетное управление конгресса США оценило вероятность того, что в случае одобрения законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025» президент Трамп примет решение о конфискации. Законопроект рассматривает процесс использования замороженных российских активов для поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Как предполагает бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это [конфискует активы]», – говорится в сообщении управления.

    Указывается, что «управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 млрд долларов из российских суверенных активов».

    Однако там подчеркивают значительную неопределенность относительно того, предпримет ли президент США этот шаг. При этом около 300 млн долларов из конфискованных средств планируется инвестировать в краткосрочные ценные бумаги минфина США до их последующего распределения на экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

    Полученные от инвестиций проценты, как ожидается, будут направлены на поддержку Украины без дополнительных ассигнований с года, следующего за конфискацией. В управлении также предполагают, что принятие законопроекта приведет к увеличению прямых государственных расходов на 10 млн долларов в течение 2026-2035 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза о применении замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Трамп ранее заявлял, что не участвует в обсуждениях по возможному изъятию замороженных активов России Европой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    США занимают четвертую строчку в составленном газетой ВЗГЛЯД «Рейтинге недружественных правительств».

    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    15 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Россия подготовила альтернативный американскому вариант резолюции ООН по Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Россия была вынуждена подготовить собственный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе, который является альтернативой американскому варианту, сообщило постпредство России при организации.

    В российской миссии отметили, что нынешние обсуждения сосредоточены вокруг принятия решения Совбеза, который должен играть центральную роль с настоящими инструментами учета и контроля, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что документ должен отражать признанную международно-правовую основу, включая двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.

    «К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте. В этой связи Российская Федерация была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа», – заявили в российской миссии.

    В Москве также отметили важность усилий США и посредников, способствовавших прекращению кровопролития, освобождению израильских заложников и палестинцев, а также обмену телами погибших.

    Американская миссия ранее заявила, что их проект предусматривает международные силы стабилизации и создание безопасного будущего в Газе без ХАМАС, переговоры по документу идут с ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа из-за того, что считают условия Вашингтона неприемлемыми и опасаются возможного раздела территории. Арабские страны отказались выделять средства на частичную отстройку частей Газы, которые находятся под контролем Израиля. Финансирование выборочного восстановления арабскими государствами считается поддержкой строительства инфраструктуры для Израиля, а не для палестинцев.

    17 ноября 2025, 07:04 • Новости дня
    Пушков: Обаму могут посадить в тюрьму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обаму могут заключить под стражу по делу об измене и попытке государственного переворота, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    На фоне заявлений экс-главы нацразведки США Тулси Габбард о наличии доказательств причастности Обамы к государственной измене, достаточно оснований для возбуждения уголовного дела в отношении экс-президента, заявил Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков обратил внимание на слова Габбард о передаче в министерство юстиции США материалов, подтверждающих, что Обама готовил государственный переворот и фальсифицировал доклад разведки. По его мнению, подобные действия делают вероятность тюремного срока для Обамы реальной.

    Он добавил, что после оглашения столь детальных обвинений, экс-президент США «реально рискует оказаться за тюремной решеткой».

    Также российский сенатор назвал Обаму «самовлюбленным нарциссом, манипулятором и демагогом».

    По мнению Габбард, администрация Обамы злоупотребляла разведданными и применяла правоохранительные органы в качестве оружия, чтобы лишить легитимности президента Дональда Трампа.

    Габбард разоблачала ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году.

    14 ноября 2025, 20:10 • Новости дня
    Гуров: В России незанятость среди молодежи в два раза ниже, чем в США

    Глава Росмолодежи Гуров: В России ничем не занятой молодежи в два раза меньше, чем в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России только 8% молодежи в возрасте от 15 до 29 лет ничем не занята, что почти вдвое меньше, чем в США, сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

    Доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая не учится, не работает и не проходит переподготовку, в России составляет 8%, сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров на выездном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети» в Перми. Для сравнения, в США этот показатель достигает 14%, в Испании – 16%, в Италии – 23%, а в Турции – 28%, цитирует чиновника пресс-служба губернатора ЯНАО. 

    Гуров отметил, что данные предоставлены Организацией экономического сотрудничества и развития. Он также представил результаты исследования «Индекс поколения» для улучшения положения дел среди молодежи.

    Гуров сообщил, что комплексный анализ проводился по семи направлениям: образование, мировоззрение, работа и общественная деятельность, семья и связь поколений, здоровье и спорт, досуг и образ будущего. Самое высокое значение индекса в 66% отмечается в сфере «работа и общественно-полезная деятельность».

    Поколение NEET (Not in Education, Employment or Training) – это молодежь, не занятая ни обучением, ни трудовой деятельностью, ни профессиональной переподготовкой. Термин появился в конце XX века в Британии и широко используется в исследованиях молодежной политики.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова представила комплекс инициатив по повышению занятости молодежи и формированию системы ранней профориентации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Общественная палата обсудила пути привлечения молодежи в АПК. А Госдума одобрила проект бесплатного среднего профессионального образования для девятиклассников, не сдавших ГИА.

    16 ноября 2025, 15:23 • Новости дня
    Ушаков сообщил о диалоге России и США по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об активных переговорах России и США по мирному урегулированию на Украине, опираясь на договоренности в Анкоридже.

    По его словам, Россия и США продолжают активный диалог по поводу урегулирования конфликта на Украине, передает gazeta.ru. Ушаков отметил, что стороны ведут обсуждение на основе тех договоренностей, которые были ранее достигнуты в Анкоридже. Он подчеркнул, что это направление является «действительно хорошим путем для достижения мирного урегулирования».

    По его словам, США не давали никаких сигналов о том, что эти договоренности уже не актуальны. Достигнутые ранее понимания, по заверению дипломата, до сих пор сохраняют свою силу и остаются базой для переговорного процесса по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с США. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от Дональда Трампа Владимиру Путину через Касым-Жомарта Токаева.

    16 ноября 2025, 23:04 • Новости дня
    Пентагон сообщил о планах США обогнать Китай по производству дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство Сухопутных войск США планирует быстро нарастить выпуск дронов и сделать упор на сотрудничество с частным сектором.

    США рассчитывают в кратчайшие сроки обогнать Китай по объемам производства беспилотников, заявил в эфире телеканала CBS глава Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, передает ТАСС.

    По его словам, Китай производит в год 12-14 беспилотников. При этом Дрисколл выразил надежду на помощь американского частного сектора.

    По его мнению, Пентагон намерен не только развивать собственные мощности, но и активно привлекать частные компании для быстрого наращивания серийного производства компонентов и самих дронов.

    Ранее Дрисколл отметил, что США в прошлом допускали ошибку, полностью полагаясь на частный сектор и предприятия ВПК, теперь же этот подход изменится в пользу смешанной модели.

    В начале июня Дональд Трамп подписал указ, обязывающий Федеральное авиационное управление ускорить внедрение американских технологий для увеличения производства беспилотников.

    В июле глава Пентагона Пит Хегсет поручил ускорить развертывание высокотехнологичных БПЛА, чтобы усилить конкурентоспособность США в сфере вооружений и опередить Россию и Китай. Сообщается, что военное ведомство США изучает опыт применения дронов в ходе боевых действий на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина рискует столкнуться с проблемами при поставке своих БПЛА в США из-за наличия китайских компонентов. Армия США планирует закупить в течение двух-трех лет не менее 1 млн беспилотников. Евросоюз оказался зависим от поставок редкоземельных металлов из Китая для своей оборонной промышленности.

    17 ноября 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков рассказал о возможной реакции Москвы на санкции США против ее партнеров

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва крайне негативно оценила бы принятие американского закона о санкциях в отношении стран, сотрудничающих с Россией, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Россия крайне негативно отнеслась бы к возможному принятию в США закона, предусматривающего санкции против партнеров страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Инициатива обсуждается в Конгрессе, и эта тема, по словам Пескова, уже стала предметом вопросов даже к американскому президенту.

    Песков подчеркнул, что Дональду Трампу задали вопрос, поддерживает ли он подобный законопроект, и тот ответил утвердительно. Пресс-секретарь добавил, что России предстоит следить за развитием ситуации, а также внимательно изучать детали возможного документа.

    Он подтвердил, что к подобным шагам Москва относится крайне негативно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поддержал инициативу о введении санкций против стран, которые сотрудничают с Россией. Он отметил возможность включения Ирана в санкционный список.

    17 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль выразил стремление провести встречу президентов России и США в ближайшее время, как только будут подготовлены соответствующие условия.

    Для результативной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима тщательная подготовка, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что в Москве и Вашингтоне уже высказывались заявления, подтверждающие важность глубокой проработки всех деталей встречи для достижения ощутимого результата.

    Песков отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы необходимые условия для саммита были созданы как можно скорее. По его словам, «как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится». Он добавил, что пока сложно прогнозировать точную дату наступления этих условий, однако в Москве рассчитывают, что они сложатся в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    17 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    Крупные проекты с «Лукойлом» в Казахстане исключили из санкций США

    Крупные проекты «Лукойла» в Казахстане получили исключение из санкций США

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейшие нефтегазовые проекты Казахстана, такие как КПО и «Тенгизшевройл», с участием российской компании «Лукойл» получили исключение из санкций, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

    Крупные казахстанские проекты, в которых участвует компания «Лукойл», получили исключение из-под санкций США, передает ТАСС.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил журналистам, что теперь их работе ничего не угрожает, и подчеркнул, что необходимые решения уже приняты.

    По его словам, из санкций США исключены проект КПО («Карачаганак петролиум оперейтинг»), «Тенгизшевройл», трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум)».

    Он добавил, что операционная деятельность крупных проектов в Казахстане продолжается в штатном режиме.

    Ранее министерство финансов США предоставило временные лицензии на сделки, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», а также разрешило проводить операции с «Лукойлом» и «Роснефтью» для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане.

    Напомним, Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла».

    Компания «Лукойл» подала ходатайство о продлении срока разрешенных транзакций в министерство финансов США.

